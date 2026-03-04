Înaintea noului sezon „Visuri la cheie”, care poate fi văzut în fiecare miercuri, Dragoș Bucur a stat de vorbă cu Libertatea atât despre emisiune, cât și despre viața lui. Întrebat cum a fost la filmări, actorul a dezvăluit că se simte foarte bine alături de echipa de la PRO TV.

Dragoș Bucur prezintă un nou sezon „Visuri la cheie” la PRO TV

„Anii trecuți, dacă intram puțin în iarnă și ne ploua câteva ore, ne plângeam toți și ne văitam, anul acesta dacă am prins câteva zile cu soare și fără precipitații ne-am simțit norocoși. A fost un sezon greu, cu filmări complicate și iarnă grea, dar Florin Brânzan a reușit iar să facă imposibilul și să termine la timp fiecare șantier.

Îmi dau seama că am zis asta în fiecare sezon, dar am senzația că echipa funcționează cel mai bine în această configurație. Omid Ghannadi, Cristina Joia și Ștefana Costraș au găsit o metodă să colaboreze bine atât din punct de vedere al proiectelor de arhitectură, dar și ca echipă de oameni de televiziune. Eu nu fac altceva decât să îi tachinez și să îi provoc pentru a da ce e mai bun din ei”, a spus Dragoș Bucur în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Într-un interviu mai vechi, prezentatorul afirma că „Visuri la cheie” este, pentru el, mai mult decât o emisiune TV, astfel că l-am întrebat ce înseamnă astăzi pentru el acest proiect.

„În general, emisiunile sunt un loc de muncă unde uneori te distrezi sau nu, obosești mai tare sau mai puțin, iar televiziunea este de cele mai multe ori o profesie pe care o practici constant sau ocazional, unde negociezi, încasezi onorariile și, uneori, schimbi angajatorii în funcție de condițiile de lucru.

«Visuri la cheie» este diferită din mai multe motive: durata de filmare a unui sezon se întinde pe câte 6-8 luni, cunoști oameni de care te atașezi și povești care nu se poate să nu te impresioneze, îți schimbă ritmul și percepția asupra oamenilor și a vieții și, în plus, a devenit un loc în care am îmbătrânit împreună cu echipa de filmare”, a adăugat Dragoș Bucur în exclusivitate pentru Libertatea.

Actorul s-a mutat la țară împreună cu familia lui

Celebrul actor ne-a vorbit și despre începutul anului 2026, dar și despre viața pe care o trăiește la țară, după ce s-a mutat departe de București alături de familia lui. Mai mult decât atât, Dragoș Bucur a dezvăluit că vrea să filmeze un nou sezon al emisiunii pe care o are pe YouTube: „Bucurii la țară”.

„A început frumos anul acesta pentru mine, bucurându-mă de viață, de familie și de gospodăria pe care ne-o construim încet la țară. Am senzația că devenim încet-încet țărani. Deja avem patru oi, doi măgari, doi cai, un porc, cinci câini… plus păsări! Ne facem planuri pentru grădina de legume din primăvară și încercăm să întinerim livada. Avem planuri de extindere! Ne dorim să începem filmările pentru un nou sezon «Bucurii la țară» cât mai curând”, a mai afirmat Dragoș Bucur în exclusivitate pentru Libertatea.

La final, prezentatorul de la „Visuri la cheie” a spus și ce și-ar mai dori în carieră: „Îmi e dor de proiecte de ficțiune și sper să încep ceva de tipul acesta cât mai curând”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE