Aproape șase luni au trecut de la explozia din blocul din Rahova

Viața locatarilor din sectorul 5 s-a schimbat complet în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, atunci când o explozie puternică a distrus un bloc din Rahova. Deflagrația s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6 dintr-un bloc cu 8 etaje. Explozia a fost atât de puternică, încât un perete exterior al blocului s-a prăbușit peste mașinile din parcare. În total, 20 de persoane au fost rănite, iar alte trei au murit.

Explozia uriașă a distrus, la acel moment, mai multe clase ale Liceului Dimitrie Bolntineanu, situat chiar vis-a-vis de blocul din Rahova. De la momentul tragediei au trecut aproape șase luni, iar locatarii se plâng că nimeni nu i-a mai căutat după ce au dat declarații în dosar.

Oamenii susțin că nu știu dacă vor primi despăgubiri sau ajutoare pentru a-și repara locuințele. O femeie a explicat pentru Libertatea.ro cum stă situația în prezent și spune că nu știe nici când vor începe lucrările de demolare și renovare a blocului.

Ce s-a ales de blocul din Rahova și cum arată apartamentele distruse, la aproape șase luni de la tragedie

Suflul exploziei din dimineața zilei de 17 octombrie a fost atât de puternic, în cât fața blocului a fost complet distrusă, s-a desprins și a căzut peste mașinile din parcare. Apartamentele de la etajele 5 și 6 au fost complet distruse. Plafonul dintre etaje s-a prăbușit complet în urma exploziei, geamurile a zeci de apartamente au fost sparte.

Fotoreporterul Libertatea.ro, Dumitru Angelescu, a mers la zona tragediei din Rahova, acolo unde se vede cum bucăți din fațadă și chiar plafonul dintre etaje încă mai atârnă prinse în bucățile de fier beton de pereții blocului.  

Locuitorii din bloc spun că nu știu ce se va întâmpla cu apartamentele lor

Zeci de familii au fost evacuate din zonă, la scurt timp după explozie. Treptat, în funcție ce le-au fost evaluate locuințele, oamenii s-au putut întoarce în apartamentele care erau sigure. Una dintre vecinie a discutat cu fotoreporterul Libertatea și spune că autoritățile nu au mai făcut nimic după ce a fost realizată expertiza tehnică. Femeia mărturisește că are geamurile de la apartament sparte din cauza exploziei, dar nu știe nici dacă va primi vreun ajutor pentru remedierea pagubelor.

„Nu au mai făcut nimic. Așa cum îl vedeți, așa este. Nu s-a făcut nimic. Nu știm dacă vom avea vreun ajutor, dacă ne pot repara ce ni s-a stricat. Am fost chemați, am dat declarații, dar cred că cu alea am rămas, declarațiile”, mărturisește Petrica.

Vecina susține că au apărut și probleme de sănătate în urma exploziei și al stresului pe care le-a trăit în zilele de groază din octombrie.

„Ce avem stricat? În primul rând, este sănătatea! De atunci eu nu mai sunt om, merg din doctor în doctor. Îmi crește tensiunea, am probleme cu inima, iau tratament”, a mai explicat ea.

Vecinii spun că oamenii nu au mai intrat în apartamentele afectate de explozie

După explozia din Sectorul 5, blocul din Rahova a fost expertizat. Potrivit unui raport al Inspectoratului de Stat în Construcții, experții au luat decizia de a demola ultimele etaje ale blocului, începând de la etajul 5, locul unde s-a produs și explozia. La acel moment, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunța că punerea în siguranță a blocului din Rahova se va face pe cheltuiala primăriei.

„Ei zic că blocul nu ar fi șubred. Structura e bună la bloc, asta s-a constatat atunci. Prima dată au zis că îl vor strica până la etajul patru, dar apoi au zis că vor da și etajul patru jos, dar Dumnezeu cu mila”, spune femeia.

Locatarii din blocul din Rahova au putut intra, alături de polițiști și pompieri, la câteva zile după explozie, în apartamentele lor să își ia strictul necesar. Vecina spune însă că persoanele din apartamentele aflate la cele trei etaje distruse nu s-au mai putut întoarce în case nici măcar pentru a lua strictul necesar.

„Oamenii nu au mai intrat în case de atunci. Ar dori și ei să intre o dată, să își ia bani, să vadă ce e pe acolo și să își mai ia ce au nevoie. Nu li s-a permis. Nu s-a intrat deloc acolo.

Eu am intrarea în bloc prin fața, dar apartamentul este chiar în fața lor. Nouă ni s-a permis atunci să intrăm. Intram cu poliția, ne puteam lua strictul necesar, dar ei săracii nu și nici nu știu dacă vor mai venit și voi mai putea să intre în apartamente”, a mai povestit Petrica Bițeanu, una dintre vecinele din bloc.

Care este situația locatarilor care nu se mai pot întoarce în case

Femeia mărturisește că oamenii care locuiau la etajele la care a avut loc explozia nu au mai avut ocazia să intre și să își ia strictul necesar din case. Aceasta este de părere că situația va deveni și mai dificilă în momentul în care va veni căldura.

„Nu știu dacă renunță că dacă îi vezi le plângi de milă. Ei vin și plâng și pleacă. Deci nu le rămâne nimic. Le-au sărit cearșafurile pe geam atunci, vântul le-a mai zburat lucrurile din case. Poate sunt și șobolani pe acolo. Vine căldura, o să fie un miros îngrozitor”, spune ea.

Vecinii în vârstă nu cred că se vor mai putea întoarce vreodată în casele lor

Femeia spune că locuiește în blocul din Rahova încă din 1981, alături de alți vecini care s-au mutat în imobil încă de la început. Cei mai mulți dintre ei s-au resemnat, iar persoanele în vârstă sunt convinse că nu vor mai apuca să se întoarcă vreodată în casele distruse în dimineața zilei de 17 octombrie.

„Nu știm, gazele dau vina pe partea electrică, partea electrică pe cei de la gaze și oamenii suferă. Ce așteptări să mai aibă oamenii care de atunci stau cu chirie. Nu știu nimic (…) Blocul oricum nu va fi gata, eu nu cred că se termină mai repede de 2-3 ani.

Nu știu cum vor proceda la demolare, că demolarea e problema. Sunt părțile din față ale blocului și încă stau atârnate acolo (…) Vecinii, săracii, plâng. Vin aici, se uită și plâng. Spun: eu mor și nu o să mă mai văd în casa mea. Sunt vecini care sunt de vârsta mea și stăm aici din 1981”, a mai povestit ea.

