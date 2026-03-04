Reducere de 94% la trandafiri, de 1 Martie

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, un buchet de 13 trandafiri (50 cm) a putut fi cumpărat pentru 1 leu, de la Kaufland, de 1 Martie, ceea ce înseamnă un discount de aproximativ 94% față de prețul inițial.

Situația a atras nemulțumirea producătorilor locali, care susțin că astfel de promoții le afectează grav activitatea, mai ales într-o perioadă esențială pentru vânzări, precum 1 și 8 Martie.

Reacția Kaufland: „Nu reprezintă o strategie comercială”

Într-o poziție oficială transmisă presei, Kaufland a explicat că reducerea a fost aplicată pentru a evita risipa.

„Kaufland derulează în permanenţă acțiuni de evitare a risipei, ca parte a angajamentului de a reduce cu până la 50% risipa alimentară în toate magazinele până în 2030.”

Compania precizează că reducerea a fost aplicată la finalul zilei.

„În cazul semnalat, prețul buchetului de trandafiri a fost redus la finalul zilei, pentru a evita risipa produsului. Prețul inițial a fost de 18,49 lei, iar reducerea s-a aplicat prin procedura noastră standard de vânzare accelerată, pe care o aplicăm atât produselor alimentare, cât și celor nealimentare aflate aproape de finalul perioadei optime de comercializare.”, a mai precizat retailerul german.

Retailerul mai arată că promoțiile sunt semnalizate distinct: „Aceste reduceri sunt semnalizate la raft prin eticheta neon specifică, tocmai pentru a fi ușor identificate de clienți.”

Și subliniază că măsura nu ar avea caracter comercial agresiv: „Această procedură nu reprezintă o strategie comercială, ci un mecanism responsabil de gestionare a stocurilor, aliniat angajamentelor noastre de sustenabilitate.”

Producătorii români: „Suntem la limita supraviețuirii”

Ion Călin, președintele Asociației Producătorilor de Flori Muntenia, a reacționat dur, susținând că astfel de oferte afectează grav piața locală.

„Noi suntem la limita supraviețuirii pe palierul concurenței neloiale din cauza comerțului intracomunitar, pentru că de când suntem în spațiul Schengen nu mai este import-export și suntem nu invadați, ci pur și simplu sufocați de importuri și oferte ale marilor magazine care nu ne dau nicio șansă să facem față.”, a spus Ion Călin.

Acesta afirmă că mulți producători vând deja sub costul de producție: „Noi ne vindem florile acum sub prețul de producție, ceea ce este foarte grav.”

ANAF și Consiliul Concurenței, sesizate

Conform AgroInteligența, inspectorii ANAF ar fi primit deja sesizări privind posibilul preț de dumping.

Asociația Producătorilor de Flori Muntenia ar fi contactat și Consiliul Concurenței pentru a analiza dacă este vorba despre o practică comercială neloială.

De 1 și 8 Martie, zambilele și lalelele rămân cele mai căutate flori.

