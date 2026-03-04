PSD a lansat o amenințare clară la adresa lui Bolojan

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar”, susține PSD.

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, au continuat social-democrații.

Aceștia afirmă că „printre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget” propus de ministerul de Finanțe condus de Alexandru Nazare (PNL) și de premierul PNL Ilie Bolojan se numără:

subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate

tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale.

„confiscarea” la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.

„În aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun”, au conchis social-democrații.

Nu doar PSD este împotriva lui Bolojan, ci și o parte din PNL

Amintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Mai mult, Libertatea a anunțat pe 19 ianuarie că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, s-a revoltat împotriva măsurilor luate de Bolojan contra celor vulnerabili și i-a cerut șefului său de partid într-o ședință la Vila Lac să corecteze două măsuri luate de Guvern. Este vorba despre eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici și a pacienților oncologici și eliminarea prevederilor care permit reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Apoi, pe 2 februarie, Bolojan a fost contestat de încă un prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, și a fost blocat la votul pentru demiterea unor șefi de filiale.

Mai amintim că, potrivit acordului politic semnat pe 23 iunie 2025, PNL dă premierul în perioada iunie 2025-aprilie 2027, iar PSD va prelua conducerea Guvernului între aprilie 2027-decembrie 2028.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.