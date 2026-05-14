Proiect de 9 milioane de euro

Bulevardul Iuliu Maniu este amplasat în intravilanul municipiului București în zona centrală a sectorului 6, dispus de la est la vest între Șoseaua de Centură și Palatul Cotroceni. Reprezintă una dintre arterele principale de circulație la nivelul municipiului, făcând legătura cu autostrada A1 București – Pitești.

Intervențiile propuse prin proiect vizează trotuarul sudic al bulevardului pe sectorul cuprins între

strada Valea Cascadelor și Pasajul Lujerului. Pe lângă refacerea infrastructurii pe o distanță de peste 2 kilometri, investiția pune un accent major pe regenerarea urbană, vizând transformarea a 55.000 de metri pătrați de spațiu verde. Valoarea investiției este de 45.308.142,60 de lei, inclusiv TVA, adică aproximativ 9 milioane de euro.

„Trebuie să devină și un loc pe care îl poți folosi: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public, cu mașina, dar mai ales în siguranță. Astăzi (14 mai – n.r.), în Consiliul Local Sector 6, am aprobat proiectul tehnic și indicatorii pentru reamenajarea tronsonului Lujerului – Valea Cascadelor. Vorbim despre o intervenție pe 2,3 km și peste 55.000 mp de spațiu urban care va fi reorganizat”, a transmis Primăria Sectorului 6.

Iuliu Maniu intră într-o nouă etapă

Primăria anunță că aleea centrală va fi transformată într-un spațiu comun, „unde pietonii, bicicliștii și accesul auto ocazional pot conviețui fără haosul de azi”.

„Iuliu Maniu intră într-o nouă etapă. Îl transformăm dintr-un bulevard sufocat de spații folosite haotic într-un coridor urban modern, mai verde, mai sigur și mai prietenos cu oamenii.”, a spus primarul Paul Moldovan.

Ce schimbări aduce proiectul?

Proiectul de modernizare aduce schimbări structurale majore, începând cu fluidizarea traficului prin crearea de linii dedicate exclusiv autobuzelor. În ceea ce privește organizarea urbană, parcările vor fi reconfigurate astfel încât să rămână disponibile pentru șoferi, dar fără a mai sufoca trotuarele, lăsând loc liber pietonilor. „Parcările se reorganizează, ca să nu mai sufoce trotuarele, dar rămân”, informează Primăria.

Mobilitatea alternativă devine o prioritate prin amenajarea a peste 2,2 kilometri de piste pentru biciclete, completate de 92 de locuri speciale pentru parcarea acestora, în timp ce pentru autoturisme vor fi instalate stații de încărcare electrică și locuri dedicate persoanelor cu dizabilități.

Componenta pietonală și cea ecologică sunt la fel de importante, fiind prevăzuți 3.760 de metri de trasee pietonale moderne, încadrate de spații verzi nou amenajate, arbori de aliniament și zone de relaxare. Totodată, proiectul pune un accent deosebit pe accesibilitate, incluzând modernizarea a 7 stații STB pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități, transformând astfel întregul tronson într-un spațiu public incluziv și mult mai verde.