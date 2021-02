Fondată în 1913 ca organizație a criticilor britanici de film, London Film Critics’ Circle decernează premii din 1980.

Anul trecut, criticii au optat pentru:

Parasite – filmul anului

Portrait of a Lady on Fire – filmul internațional al anului

For Sama – documentarul anului

For Sama este o poveste tulburătoare și implicată despre o mamă și o fiică care supraviețuiesc în plin război din Siria, peliculă care a fost nominalizată și la premiile Oscar.

Anul acesta, tabloul premiilor arată astfel:

FILM OF THE YEAR

Nomadland

FOREIGN-LANGUAGE FILM OF THE YEAR

Another Round

DOCUMENTARY OF THE YEAR

Collective

The Attenborough Award:

BRITISH/IRISH FILM OF THE YEAR

Saint Maud

DIRECTOR OF THE YEAR

Steve McQueen – Small Axe

SCREENWRITER OF THE YEAR

Chloé Zhao – Nomadland

ACTRESS OF THE YEAR

Frances McDormand – Nomadland

ACTOR OF THE YEAR

Chadwick Boseman – Ma Raineys Black Bottom

SUPPORTING ACTRESS OF THE YEAR

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

SUPPORTING ACTOR OF THE YEAR

Shaun Parkes – Mangrove

BRITISH/IRISH ACTRESS OF THE YEAR (for body of work)

Morfydd Clark – Eternal Beauty, Saint Maud

BRITISH/IRISH ACTOR OF THE YEAR (for body of work)

Riz Ahmed – Mogul Mowgli, Sound of Metal

The Philip French Award:

BREAKTHROUGH BRITISH/IRISH FILMMAKER

Rose Glass – Saint Maud

YOUNG BRITISH/IRISH PERFORMER

Bukky Bakray – Rocks

BRITISH/IRISH SHORT FILM

The Long Goodbye

TECHNICAL ACHIEVEMENT

Rocks – Lucy Pardee, casting

Citeşte şi:

Bucuria revenirii la școală, în vocea unei eleve: „Îmi este dor să ies la tablă” | AUDIO

Copilul trântit la pământ de tatăl unui alt copil a suferit o fractură la cap. Medic: „Este un traumatism cranian grav”

PARTENERI - GSP.RO Serena Williams, outfit extrem la Australian Open! Cum a apărut îmbracată pe teren

Playtech.ro Moment rușinos la Românii au Talent. Alexandra Dinu s-a făcut de râs. Cum a reacționat Andra

HOROSCOP Zodia Pești – perioada, caracteristici, personalitate, compatibilitate

Știrileprotv.ro Cea mai îngustă casă din Londra, de 1,7 m lăţime, este de vânzare pentru 1 milion de euro. Foto din interior

Telekomsport Raluca Zenga a rupt tăcerea la o televiziune din Italia. Declaraţii neaşteptate după divorţul anului