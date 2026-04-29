Seiful a fost inițial pus în vânzare pentru 20 de euro, dar a fost redus la 15 euro. După ce l-a dus acasă, cumpărătorul a observat o anomalie în timp ce încerca să îl depoziteze în subsol. Aceasta l-a condus către un compartiment secret, unde era ascuns lingoul de aur, relatează publicația italiană Il Messagerro.

„Seiful avea un fund dublu, probabil adăugat ulterior”, au explicat autoritățile bavareze.

Imediat după descoperire, bărbatul a contactat poliția din Trostberg pentru a preda lingoul. Polițiștii au lăudat onestitatea acestuia și au început investigațiile pentru a identifica proprietarul de drept.

Conform verificărilor, seiful aparținea bunicului vânzătorului, care ascunsese lingoul în compartiment cu mult timp în urmă și uitase complet de acesta.

Deoarece nu existau indicii că aurul ar fi fost furat, cazul a fost închis de autorități. Decizia finală cu privire la lingou rămâne acum la latitudinea cumpărătorului și a vânzătorului.

Cu toate acestea, Il Messaggero notează că bărbatul care a achiziționat seiful a declarat că intenționează să returneze obiectul familii de drept.

O familie a găsit un seif vechi în timpul renovării casei, a filmat comoara ce conținea obiecte cu valoare sentimentală și a postat videoclipul pe TikTok, iar acesta a devenit un real succes, scrie ziarul sârb Blic, parte a trustului media Ringier.



