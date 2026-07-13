Contract de peste 55 milioane lei pentru supervizarea lucrărilor

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat, luni, contractul pentru supervizarea lucrărilor pe DEx Focșani-Brăila cu firma TPF Inginerie S.R.L. Contractul are o valoare de 55,1 milioane lei și o durată de 106 luni, din care 42 de luni pentru proiectare și execuție, respectiv 60 de luni garanția lucrărilor.

„Rezultatele așteptate a fi atinse de către Supervizor sunt următoarele:

– Servicii de management de proiect și consultanță pentru Beneficiar referitoare la Contractul de „Proiectare si Execuție Drum Expres Focșani – Brăila”;

– Servicii de supervizare privind obținerea acordurilor si autorizațiilor necesare pentru derularea Contractului „Proiectare si Execuție Drum Expres Focșani – Brăila”;

– Servicii de supervizare a proiectării și execuției lucrărilor la standarde de înaltă calitate, cu respectarea normativelor, standardelor și a legislației în vigoare, evaluarea și aprobarea lucrărilor, cantităților, materialelor, echipamentelor etc., în calitatea sa de ”Supervizor”;

– Servicii de supervizare pe durata perioadei de garanție a lucrărilor”, a transmis CNIR, într-un comunicat

Cel mai lung drum de mare viteză din România construit în cadrul unui singur contract

DEx Focșani-Brăila va avea o lungime de 73,5 kilometri, urmând să asigure legătura între Autostrada Moldovei Ploiești – Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați (DEx 6), Tulcea și Constanța.

„Acesta va deveni cel mai lung drum de mare viteză din România construit în cadrul unui singur contract”, informează CNIR.

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Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute: 57 de structuri (poduri/viaducte), șase noduri rutiere (Nodul Focșani-intersecție A7, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul rutier Brăila – intersecție Drum Expres Buzău-Brăila), două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț/alimentație publică.

DEx Focșani-Brăila va fi realizat de Asocierea SA&PE Construct S.R.L (Lider) – Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB – Arcada Company SA. Valoarea contractului este de 4,29 miliarde lei, fiind finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

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