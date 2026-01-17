Rezultatele studiului contrazic afirmațiile făcute de Donald Trump

O analiză de tip „gold standard” (considerată o metoda de referință în medicină n.r.) contrazice afirmațiile făcute de Donald Trump în septembrie 2025, criticate, de altfel, pe scară largă de comunitatea științifică, informează The Guardian. Președintele american a anunțat atunci că medicii americani vor fi sfătuiți să nu mai prescrie Tylenol, un calmant pe bază de paracetamol, femeilor însărcinate, citând o legătură controversată între acest medicament și autism.



Declaraţiile preşedintelui SUA au provocat anxietate în rândul femeilor însărcinate, deoarece paracetamolul este medicamentul recomandat de autorităţile sanitare din întreaga lume pentru tratarea durerilor, cum ar fi durerile de cap şi febra.



„Această analiză sistematică şi meta-analiză nu a găsit dovezi că utilizarea paracetamolului de către mame în timpul sarcinii creşte riscul de tulburări din spectrul autist, ADHD sau dizabilităţi intelectuale la copii”, se arată în studiul publicat în revista Lancet Obstetrics, Gynaecology and Womens Health.

Studiul a fost realizat de o echipă formată din şapte cercetători din Europa, condusă de Asma Khalil, profesor de obstetrică şi medicină maternă şi fetală la City St Georges, Universitatea din Londra, care este şi consultant obstetrician la spitalul St Georges din Londra.

Paracetamolul – considerat o „opţiune sigură” în timpul sarcinii

Evaluarea a 43 de studii anterioare pe această temă reprezintă, potrivit autorilor, „cea mai riguroasă analiză a dovezilor realizată până în prezent”. Articolele analizate, care au comparat starea de sănătate a copiilor născuți de aceeași mamă, au inclus 262.852 de copii sub 18 ani evaluați pentru autism, 335.255 evaluați pentru ADHD și 406.681 evaluați pentru dizabilități intelectuale.

„Mesajul este clar: paracetamolul rămâne o opţiune sigură în timpul sarcinii, atunci când este administrat conform instrucţiunilor. Acest lucru este important, deoarece paracetamolul este medicamentul de primă linie pe care îl recomandăm femeilor însărcinate care suferă de dureri sau febră, astfel încât acestea să se simtă liniştite că au în continuare o opţiune sigură pentru ameliorarea simptomelor”, a spus profesorul Asma Khalil.



Fără a-l numi pe Donald Trump, cercetătorii resping categoric afirmaţiile sale. Ei „speră că această analiză de referinţă va pune capăt oricărui scepticism cu privire la utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii, deoarece evitarea paracetamolului în cazul durerilor intense sau al febrei poate expune atât mama, cât şi copilul la riscuri cunoscute, în special febra maternă netratată”.

Declarațiile făcute de președintele SUA

Donald Trump a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, pe 22 septembrie, că paracetamolul în timpul sarcinii este atât de periculos încât administraţia sa intenţionează să recomande medicilor din SUA să sfătuiască femeile însărcinate să evite utilizarea acestuia.

Referindu-se la medicament cu numele său din America, el a spus: „Nu este bine să luaţi Tylenol… Toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii… Nu luaţi Tylenol”.



Acest nou studiu a concluzionat că afirmaţiile lui Trump sunt nefondate. Studiul nu a identificat nicio asociere între expunerea la paracetamol în uter şi autismul, ADHD sau dizabilitatea intelectuală la copii.



„Factorii familiali şi genetici, inclusiv tendinţa binecunoscută a trăsăturilor autiste de a se transmite în familie, sunt explicaţii mai plauzibile pentru asocierile observate anterior decât orice efect direct al paracetamolului”, se arată în studiu.

Autorii studiului ridică, de asemenea, posibilitatea ca o afecţiune care determină o femeie să ia paracetamol în mod regulat în timpul sarcinii să joace un rol mai important în influenţarea stării de dezvoltare neurologică a copilului.

„Paracetamolul este utilizat de obicei doar intermitent, iar utilizarea sa prelungită ridică semne de întrebare cu privire la faptul că starea de sănătate care determină utilizarea prelungită ar putea fi mai importantă în modelarea rezultatelor neurodezvoltării decât medicamentul în sine”, afirmă ei.

