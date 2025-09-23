Singurele cazuri în care este „sigur” pentru gravide să ia paracetamol, potrivit lui Trump

Trump a făcut acest anunț luni în Biroul Oval, alături de Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. Președintele a afirmat că administrarea paracetamolului, ingredientul principal din Tylenol, cunoscut în SUA și ca acetaminofen, „nu este bună” și că femeile însărcinate ar trebui să îl ia doar în cazuri de febră extremă.

Unele studii au arătat o legătură între administrarea Tylenol în timpul sarcinii și autism, dar aceste constatări sunt inconsistente și neconcludente.

Reacția producătorului Tylenol

Kenvue, producătorul Tylenol, a apărat utilizarea medicamentului de către femeile însărcinate.

„Credem că știința independentă și solidă arată clar că administrarea paracetamolului nu cauzează autism. Dezaprobăm ferm orice sugestie contrară și suntem profund îngrijorați de riscul pentru sănătate pe care îl reprezintă acest lucru pentru viitoarele mame”, a transmis compania pentru BBC.

Kenvue a adăugat că paracetamolul este cea mai sigură opțiune de calmant pentru femeile însărcinate și că, fără acesta, femeile se confruntă cu o alegere periculoasă între a suferi de afecțiuni precum febra sau a utiliza alternative mai riscante.

Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Recomandări
Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Anunțul Administrației Alimentelor și Medicamentelor din SUA

În timpul anunțului de luni, Kennedy a declarat că Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) va emite o notificare către medici cu privire la ceea ce a descris ca fiind riscul potențial al administrării Tylenol în timpul sarcinii.

El a adăugat că FDA va începe procesul de modificare a etichetei de siguranță a medicamentului și va lansa o campanie de sănătate publică pentru a crește gradul de conștientizare.

Kennedy a mai anunțat că FDA va aproba în curând Leucovorinul, un medicament vechi de decenii utilizat tradițional pentru a proteja pacienții cu cancer împotriva toxicității chimioterapiei, pentru a fi utilizat ca tratament pentru copiii cu autism.

Comisarul FDA, Marty Makary, a declarat că aprobarea se va baza pe cercetări care sugerează că medicamentul ar putea ajuta copiii cu autism care sunt deficitari în folat, o formă de vitamina B, să își îmbunătățească comunicarea verbală.

Ce este Leucovorinul?

Fundația pentru Știința Autismului, o organizație caritabilă din SUA, a declarat că nivelurile scăzute de folat în timpul sarcinii timpurii au fost asociate în unele studii cu un risc crescut de autism la copii, deși constatările nu sunt consistente.

Studii efectuate în Norvegia, SUA și Israel au constatat că mamele care au luat suplimente de acid folic în jurul concepției au avut copii cu o probabilitate de autism cu 30-70% mai mică. Alte studii nu au găsit o asociere semnificativă.

Fundația a declarat că sugestia conform căreia folatul ar putea îmbunătăți unele simptome provine din studii cu leucovorin, cunoscut și sub numele de acid folinic.

Unele cercetări au arătat că, spre deosebire de acidul folic obișnuit, acidul folinic poate traversa mai ușor bariera hemato-encefalică și poate aborda o deficiență a vitaminei.

Au fost efectuate patru studii randomizate mici, toate utilizând doze și măsurători diferite ale succesului. Unul, din 2016, a studiat 48 de copii autisti din SUA și a constatat îmbunătățiri ale comunicării verbale în comparație cu un placebo.

Cu toate acestea, cercetătorii au avertizat că știința este încă în stadii foarte incipiente și că este nevoie de mai multă muncă înainte de a se putea trage concluzii ferme.

Reacția experților din medicină

În aprilie, Kennedy a promis „un efort masiv de testare și cercetare” pentru a determina cauza autismului în cinci luni.

Trump a numit luni creșterea cazurilor raportate de autism o „criză oribilă” și o problemă despre care are „sentimente foarte puternice”.

Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
Recomandări
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

Dar experții au avertizat că găsirea cauzelor autismului – un sindrom complex care a fost cercetat timp de decenii – nu ar fi simplă.

Opinia larg răspândită a cercetătorilor este că nu există o singură cauză a autismului, care este considerat a fi rezultatul unui amestec complex de factori genetici și de mediu.

Dr. Steven Fleischman, președintele Colegiului American al Obstetricienilor și Ginecologilor, a declarat într-un comunicat că anunțul de luni „nu este susținut de întregul corp de dovezi științifice și simplifică periculos cauzele multiple și complexe ale provocărilor neurologice la copii”.

Grupul medical de frunte a declarat că medicii din întreaga țară au identificat în mod constant Tylenol ca fiind unul dintre singurele calmante sigure pentru femeile însărcinate.

„Studiile care au fost efectuate în trecut nu arată nicio dovadă clară care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul oricărui trimestru și probleme de dezvoltare fetală”, a declarat grupul.

Medicamentul este recomandat și de alte grupuri medicale importante, precum și de alte guverne din întreaga lume.

Studii contradictorii despre siguranța paracetamolului în sarcină

n august, o analiză a cercetărilor condusă de decanul Școlii de Sănătate Publică Chan a Universității Harvard a constatat că copiii pot fi mai predispuși să dezvolte autism și alte tulburări de neurodezvoltare atunci când sunt expuși la Tylenol în timpul sarcinii.

Cercetătorii au argumentat că ar trebui luate unele măsuri pentru a limita utilizarea medicamentului, dar au spus că acesta era încă important pentru tratarea febrei și durerii materne, care pot avea, de asemenea, efecte negative asupra copiilor.

Dar un alt studiu, publicat în 2024, nu a găsit nicio relație între expunerea la Tylenol și autism.

Acesta a fost realizat prin analizarea unui eșantion de populație de 2,4 milioane de copii născuți în Suedia între 1995 și 2019. Aproximativ 7,5% dintre aceștia au fost expuși la acetaminofen în timpul sarcinii.

Prin compararea ratelor de autism între cei expuși și cei care nu au fost expuși, precum și prin compararea fraților care împărtășeau genetica, studiul a concluzionat că nu există un risc crescut de autism, ADHD sau dizabilitate intelectuală care să poată fi legat în mod definitiv de acetaminofen.

„Nu există dovezi robuste sau studii convingătoare care să sugereze că există vreo relație cauzală”, a declarat Monique Botha, profesor de psihologie socială și de dezvoltare la Universitatea Durham.

Dr. Botha a adăugat că calmantele pentru femeile însărcinate sunt „jalnic de puține”, Tylenol fiind una dintre singurele opțiuni sigure pentru această populație.

Diagnosticele de autism au crescut brusc din 2000, iar până în 2020 rata în rândul copiilor de 8 ani a ajuns la 2,77%, conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Oamenii de știință atribuie cel puțin o parte din această creștere unei conștientizări sporite a autismului și unei definiții în expansiune a tulburării. Cercetătorii au investigat, de asemenea, factorii de mediu.

În trecut, Kennedy a oferit teorii infirmate despre ratele în creștere ale autismului, dând vina pe vaccinuri în ciuda lipsei de dovezi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Prima țară din Europa care oprește plățile pentru armamentul american. Tensiuni în creștere cu Washingtonul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.RO
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Avantaje.ro
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși
Tvmania.ro
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși

Alte știri

NATO va trimite sisteme din Turcia în România și Polonia pentru a proteja cerul de dronele rusești
Știri România 07:38
NATO va trimite sisteme din Turcia în România și Polonia pentru a proteja cerul de dronele rusești
Aspen Energy Summit 2025: securitatea energetică, inovația tehnologică și tranziția către sustenabilitate
Știri România 07:18
Aspen Energy Summit 2025: securitatea energetică, inovația tehnologică și tranziția către sustenabilitate
Parteneri
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize”
Adevarul.ro
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize”
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Stiri Mondene 22 sept.
Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Exclusiv
Stiri Mondene 22 sept.
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
ObservatorNews.ro
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.ro
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Parteneri
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Mediafax.ro
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
România va fi lovită de ciclon! Urmează temperaturi scăzute, cu ploi și vijelii
KanalD.ro
România va fi lovită de ciclon! Urmează temperaturi scăzute, cu ploi și vijelii

Politic

La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
Politică 22 sept.
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Motivul pentru care șoferița implicată în accidentul lui Toto Dumitrescu a fost amendată drastic la intrarea în țară. Ilinca Amariei a apelat la ajutorul instanței
Fanatik.ro
Motivul pentru care șoferița implicată în accidentul lui Toto Dumitrescu a fost amendată drastic la intrarea în țară. Ilinca Amariei a apelat la ajutorul instanței
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea