Singurele cazuri în care este „sigur” pentru gravide să ia paracetamol, potrivit lui Trump

Trump a făcut acest anunț luni în Biroul Oval, alături de Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. Președintele a afirmat că administrarea paracetamolului, ingredientul principal din Tylenol, cunoscut în SUA și ca acetaminofen, „nu este bună” și că femeile însărcinate ar trebui să îl ia doar în cazuri de febră extremă.

Unele studii au arătat o legătură între administrarea Tylenol în timpul sarcinii și autism, dar aceste constatări sunt inconsistente și neconcludente.

Reacția producătorului Tylenol

Kenvue, producătorul Tylenol, a apărat utilizarea medicamentului de către femeile însărcinate.

„Credem că știința independentă și solidă arată clar că administrarea paracetamolului nu cauzează autism. Dezaprobăm ferm orice sugestie contrară și suntem profund îngrijorați de riscul pentru sănătate pe care îl reprezintă acest lucru pentru viitoarele mame”, a transmis compania pentru BBC.

Kenvue a adăugat că paracetamolul este cea mai sigură opțiune de calmant pentru femeile însărcinate și că, fără acesta, femeile se confruntă cu o alegere periculoasă între a suferi de afecțiuni precum febra sau a utiliza alternative mai riscante.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Anunțul Administrației Alimentelor și Medicamentelor din SUA

În timpul anunțului de luni, Kennedy a declarat că Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) va emite o notificare către medici cu privire la ceea ce a descris ca fiind riscul potențial al administrării Tylenol în timpul sarcinii.

El a adăugat că FDA va începe procesul de modificare a etichetei de siguranță a medicamentului și va lansa o campanie de sănătate publică pentru a crește gradul de conștientizare.

Kennedy a mai anunțat că FDA va aproba în curând Leucovorinul, un medicament vechi de decenii utilizat tradițional pentru a proteja pacienții cu cancer împotriva toxicității chimioterapiei, pentru a fi utilizat ca tratament pentru copiii cu autism.

Comisarul FDA, Marty Makary, a declarat că aprobarea se va baza pe cercetări care sugerează că medicamentul ar putea ajuta copiii cu autism care sunt deficitari în folat, o formă de vitamina B, să își îmbunătățească comunicarea verbală.

Ce este Leucovorinul?

Fundația pentru Știința Autismului, o organizație caritabilă din SUA, a declarat că nivelurile scăzute de folat în timpul sarcinii timpurii au fost asociate în unele studii cu un risc crescut de autism la copii, deși constatările nu sunt consistente.

Studii efectuate în Norvegia, SUA și Israel au constatat că mamele care au luat suplimente de acid folic în jurul concepției au avut copii cu o probabilitate de autism cu 30-70% mai mică. Alte studii nu au găsit o asociere semnificativă.

Fundația a declarat că sugestia conform căreia folatul ar putea îmbunătăți unele simptome provine din studii cu leucovorin, cunoscut și sub numele de acid folinic.

Unele cercetări au arătat că, spre deosebire de acidul folic obișnuit, acidul folinic poate traversa mai ușor bariera hemato-encefalică și poate aborda o deficiență a vitaminei.

Au fost efectuate patru studii randomizate mici, toate utilizând doze și măsurători diferite ale succesului. Unul, din 2016, a studiat 48 de copii autisti din SUA și a constatat îmbunătățiri ale comunicării verbale în comparație cu un placebo.

Cu toate acestea, cercetătorii au avertizat că știința este încă în stadii foarte incipiente și că este nevoie de mai multă muncă înainte de a se putea trage concluzii ferme.

Reacția experților din medicină

În aprilie, Kennedy a promis „un efort masiv de testare și cercetare” pentru a determina cauza autismului în cinci luni.

Trump a numit luni creșterea cazurilor raportate de autism o „criză oribilă” și o problemă despre care are „sentimente foarte puternice”.

Recomandări Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

Dar experții au avertizat că găsirea cauzelor autismului – un sindrom complex care a fost cercetat timp de decenii – nu ar fi simplă.

Opinia larg răspândită a cercetătorilor este că nu există o singură cauză a autismului, care este considerat a fi rezultatul unui amestec complex de factori genetici și de mediu.

Dr. Steven Fleischman, președintele Colegiului American al Obstetricienilor și Ginecologilor, a declarat într-un comunicat că anunțul de luni „nu este susținut de întregul corp de dovezi științifice și simplifică periculos cauzele multiple și complexe ale provocărilor neurologice la copii”.

Grupul medical de frunte a declarat că medicii din întreaga țară au identificat în mod constant Tylenol ca fiind unul dintre singurele calmante sigure pentru femeile însărcinate.

„Studiile care au fost efectuate în trecut nu arată nicio dovadă clară care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul oricărui trimestru și probleme de dezvoltare fetală”, a declarat grupul.

Medicamentul este recomandat și de alte grupuri medicale importante, precum și de alte guverne din întreaga lume.

Studii contradictorii despre siguranța paracetamolului în sarcină

n august, o analiză a cercetărilor condusă de decanul Școlii de Sănătate Publică Chan a Universității Harvard a constatat că copiii pot fi mai predispuși să dezvolte autism și alte tulburări de neurodezvoltare atunci când sunt expuși la Tylenol în timpul sarcinii.

Cercetătorii au argumentat că ar trebui luate unele măsuri pentru a limita utilizarea medicamentului, dar au spus că acesta era încă important pentru tratarea febrei și durerii materne, care pot avea, de asemenea, efecte negative asupra copiilor.

Dar un alt studiu, publicat în 2024, nu a găsit nicio relație între expunerea la Tylenol și autism.

Acesta a fost realizat prin analizarea unui eșantion de populație de 2,4 milioane de copii născuți în Suedia între 1995 și 2019. Aproximativ 7,5% dintre aceștia au fost expuși la acetaminofen în timpul sarcinii.

Prin compararea ratelor de autism între cei expuși și cei care nu au fost expuși, precum și prin compararea fraților care împărtășeau genetica, studiul a concluzionat că nu există un risc crescut de autism, ADHD sau dizabilitate intelectuală care să poată fi legat în mod definitiv de acetaminofen.

„Nu există dovezi robuste sau studii convingătoare care să sugereze că există vreo relație cauzală”, a declarat Monique Botha, profesor de psihologie socială și de dezvoltare la Universitatea Durham.

Dr. Botha a adăugat că calmantele pentru femeile însărcinate sunt „jalnic de puține”, Tylenol fiind una dintre singurele opțiuni sigure pentru această populație.

Diagnosticele de autism au crescut brusc din 2000, iar până în 2020 rata în rândul copiilor de 8 ani a ajuns la 2,77%, conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Oamenii de știință atribuie cel puțin o parte din această creștere unei conștientizări sporite a autismului și unei definiții în expansiune a tulburării. Cercetătorii au investigat, de asemenea, factorii de mediu.

În trecut, Kennedy a oferit teorii infirmate despre ratele în creștere ale autismului, dând vina pe vaccinuri în ciuda lipsei de dovezi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE