Mediu favorabil pentru bacterii

Frecvența schimbării cearșafurilor ar trebui crescută pentru a păstra calitatea somnului și a limita diverse riscuri pentru sănătate legate de prezența alergenilor și a microorganismelor, atrag atenția experții.

În timpul somnului, corpul uman eliberează transpirație, celule moarte ale pielii și alte fluide corporale. Acest lucru este adesea agravat de reziduurile cosmetice, praful din jur și uneori firimiturile pentru cei care mănâncă în pat. Aceste elemente creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor și a acarienilor, despre care se știe că agravează alergiile și problemele pielii.

Potrivit dermatologului Alejandro Ruiz, „a devenit ceva obișnuit să vedem pacienți care se plâng de probleme ale pielii sau de agravarea alergiilor din cauza neglijării regulate a spălării lenjeriei de pat ”. Trebuie menționat că multiplicarea rapidă a bacteriilor și proliferarea acarienilor în textilele murdare reprezintă amenințări reale, în special pentru persoanele cu astm sau alergii respiratorii.

Transpirațiile nocturne variază de la o persoană la alta, dar chiar și în climatele temperate, fiecare individ poate elibera câteva sute de mililitri de apă pe săptămână. Această umiditate constantă favorizează creșterea ciupercilor și bacteriilor. Microbiologul Charles Gerba spune: „Cu cât lenjeria de pat este schimbată mai rar, cu atât mediul devine mai favorabil pentru microorganisme.”

Alergii și infecții ale pielii

Este demn de remarcat faptul că umiditatea persistentă transformă suprafețele sensibile în medii ideale de reproducere pentru acarieni, care se hrănesc în principal cu celulele moarte ale pielii eliminate în timpul somnului. Acest fenomen explică de ce spălarea săptămânală se numără printre principalele recomandări pentru prevenirea reacțiilor alergice și a infecțiilor pielii .

Lenjeria de pat acționează adesea ca un rezervor pentru alergeni, provocând iritații respiratorii și tulburări recurente de somn. La astmatici, prezența prelungită a acarienilor agravează semnificativ simptomele nocturne. În plus, studiile arată că acumularea de bacterii pe țesături poate provoca sau agrava anumite infecții ale pielii.

Igiena insuficientă expune în mod regulat pielea la agenți patogeni externi. Având în vedere acest lucru, experții consideră că este justificată combinarea spălării săptămânale cu o protecție suplimentară, cum ar fi huse de saltea anti-acarieni, pentru a reduce semnificativ riscurile.

Situații care necesită vigilență sporită

Deși spălarea săptămânală pare suficientă în majoritatea cazurilor, anumite circumstanțe specifice necesită spălări mai frecvente. Mai multe criterii determină dacă lenjeria de pat ar trebui schimbată la fiecare două zile sau chiar zilnic, conform recomandărilor experților.

Următoarele situații necesită o vigilență sporită în ceea ce privește igiena așternuturilor :

  • prezența unei boli transmisibile (gripă, gastroenterită, infecție a pielii) pentru a evita orice auto-reinfectare
  • prezența animalelor de companie în pat, ale căror fire de păr și secreții cresc încărcătura microbiană
  • consumul frecvent de alimente în pat favorizează acumularea de particule organice și contaminarea bacteriană.
  • prezența copiilor mici pe așternuturi, o sursă frecventă de pete și impurități suplimentare.

În aceste contexte, este justificată reducerea intervalului dintre două spălări pentru a limita răspândirea agenților infecțioși și a alergenilor.

Menținerea lenjeriei curate contribuie activ la îmbunătățirea calității somnului. Absența alergenilor reduce trezirile nocturne cauzate de tuse sau disconfort nazal, în timp ce cearșafurile fără bacterii minimizează mâncărimea și erupțiile cutanate. Această observație se aliniază cu afirmația lui Alejandro Ruiz: „Igiena strictă a lenjeriei de pat aduce beneficii directe bunăstării nocturne și stării generale a pielii.”

Când înseamnă prea mult

Pe de altă parte, frecvența excesivă de schimbare a cearșafurilor fără a fi necesară riscă să uzeze prematur textilele, fără niciun beneficiu suplimentar pentru sănătate, conform majorității opiniilor experților.

Pentru a optimiza întreținerea lenjeriei de pat, menținând în același timp sănătatea și confortul, este recomandabil să includeți următoarele acțiuni în rutina zilnică:

  • adoptați spălarea săptămânală a lenjeriei de pat ca regulă generală, inclusiv în afara perioadelor calde
  • schimbă fața de pernă la fel de des, dacă nu chiar mai des
  • aerisiți întotdeauna camera după ce vă treziți pentru a împrospăta aerul.
  • evitați să mâncați în pat și să lăsați animalele să ocupe așternutul.
  • se va proceda la o înlocuire imediată în cazul unui incident specific ( boală, pete vizibile, transpirație excesivă )

Respectând aceste reguli este posibilă îmbunătățirea calității somnului și limitarea expunerii la alergeni și microorganisme prezente în mediul casnic.

Frecvența ideală pentru schimbarea lenjeriei de pat

Mai multe sondaje evidențiază diversitatea obiceiurilor privind gestionarea lenjeriei de pat. Deși un număr mare de gospodării încă optează pentru un program bi-săptămânal sau lunar, studiile citate sunt de acord cu recomandările experților : un interval maxim de o săptămână rămâne recomandat pentru majoritatea populației.

Unii experți subliniază că eficacitatea spălării depinde și de programul utilizat, cu o temperatură minimă de 60°C atunci când materialul permite, și de calitatea procesului de uscare – doi factori esențiali pentru eliminarea pe termen lung a acarienilor și a bacteriilor. Acest set de criterii este în general acceptat, întărind recomandarea spălării săptămânale.

