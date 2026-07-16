Echipamentele, achiziționate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, filială teritorială a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), sunt special proiectate să intervină rapid și în deplină siguranță pe taluzuri, pante abrupte și alte zone greu accesibile, reducând riscurile pentru muncitori.

„Au fost achiziționați 3 roboți telecomandați pentru cosirea vegetației, câte unul pentru fiecare CIC al Drumului Expres Craiova – Pitești. Aceste echipamente moderne vor contribui la eficientizarea lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi din zona drumului”, a transmis, joi, DRDP Craiova.

Roboții sunt special concepuți pentru a interveni în zonele dificile și greu accesibile, precum taluzurile, spațiile din spatele parapetelor de protecție sau alte sectoare unde cosirea clasică este mai dificilă și presupune un risc mai ridicat pentru personal.

DRDP Craiova a arătat într-un clip video cum funcționează noile echipamente. Operatorul controlează robotul de la o distanță sigură, de obicei între 100 și 150 de metri, folosind o consolă cu joystick-uri (similară cu controllerul unei console de jocuri sau cu cel al unei drone n.r.).

În concluzie, robotul este un aparat telecomandat, extrem de stabil, care toacă tot ce întâlnește în cale, inclusiv, pe pantele abrupte de pe marginea drumului.

„Prin utilizarea acestor echipamente, lucrările de cosire vor fi realizate mai rapid, mai eficient și în condiții sporite de siguranță, contribuind la menținerea unui nivel ridicat de întreținere pe Drumul Expres Craiova – Pitești”, potrivit sursei citate.

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