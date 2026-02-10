Cititul remodelează modul în care creierul procesează limbajul

Un studiu, realizat de cercetători de la Baycrest și Universitatea din São Paulo, arată că învățarea cititului schimbă fundamental modul în care creierul răspunde la limbajul vorbit, chiar și atunci când nu sunt implicate cuvinte scrise.

Cercetarea a demonstrat că alfabetizarea dezvoltă– capacitatea de a identifica și manipula sunetele individuale din cuvintele rostite (conștientizarea fonemică). Această abilitate îmbunătățește procesarea limbajului vorbit și întărește memoria verbală pe termen scurt, esențială pentru învățare și pentru gestionarea sarcinilor cognitive complexe din viața de zi cu zi.

Scanările cerebrale au arătat că persoanele care au învățat să citească mai devreme activează mai eficient anumite regiuni ale emisferei drepte a creierului în situații de ascultare dificilă, ceea ce sugerează o adaptare cognitivă dobândită prin citit. Astfel, cititul nu este doar un instrument educațional, ci o abilitate care contribuie la reziliența cognitivă, mai ales odată cu înaintarea în vârstă.

Cititul: print versus digital

O analiză publicată în Review of Educational Research arată că cititul de pe hârtie poate îmbunătăți semnificativ capacitatea de înțelegere a textului.

Cercetătorii de la Universitatea din Valencia au analizat peste o multitudine studii care au inclus aproape 470.000 de participanți și au descoperit că lectura pe hârtie poate spori abilitățile de înțelegere de 6–8 ori mai mult decât lectura pe dispozitive digitale.

Medicii Spitalului de Oftalmologie Infosun sunt de părere că cititul pe hârtie limitează multitasking-ul și fragmentarea atenției.

,,O atenție mai stabilă înseamnă un efort mai mic pentru creier și, implicit, pentru ochi. Acest lucru este esențial mai ales în cazul textelor lungi sau dense, unde hârtia oferă repere clare care susțin înțelegerea și memoria”, susțin specialiștii Infosun.

Beneficiile cititului asupra ochilor

Dincolo de impactul asupra creierului, cititul influențează direct și sănătatea ochilor. Conform informațiilor prezentate de Infosun, cititul pe hârtie oferă mai mult confort vizual comparativ cu lectura de pe ecrane digitale.

,,Un prim avantaj este legat de modul în care lumina ajunge la ochi. Pe hârtie, lumina este reflectată, în timp ce ecranele emit lumină directă, mai intensă și mai obositoare, mai ales seara. Acest lucru poate duce la senzația de oboseală oculară. De asemenea, cititul pe hârtie este asociat cu mai puțină uscăciune și usturime a ochilor. Atunci când citim de pe ecrane, clipim mai rar și adesea incomplet, ceea ce afectează filmul lacrimal. Pe hârtie, lectura este mai „calmă”, iar ochiul reușește mai ușor să rămână hidratat și confortabil”.

Oftalmologii americani sunt de părere că ecranele digitale, care emit lumină directă spre ochi, pot duce la oboseală vizuală, dureri de cap și vedere încețoșată, comparativ cu lectura pe hârtie, unde lumina este reflectată și mai puțin obositoare pentru ochi.
Un alt studiu a demonstrat că cititul de pe smartphone afectează suprafața oculară. După ce au evaluat efectele cititului pe diferite ecrane de smartphone, oamenii de știință au observat semne de oboseală și disconfort ocular asociate cu utilizarea îndelungată a ecranelor digitale.

Poziția în care citești contează

Un studiu publicat în Human Factors a comparat postura copiilor când citesc de pe hârtie vs. ecran și modul în care această postură afectează activitatea musculară la nivelul gâtului și umerilor. Cercetătorii au descoperit că poziția înclinată înainte, așa cum este adesea cazul cititului la birou sau pe hârtie poziționată jos, poate crește activarea mușchilor cervicali, ceea ce poate duce la mai multă tensiune în zona gâtului.
Medicii spitalului Infosun sunt de părere că cititul pe hârtie aduce cu sine o postura mai bună. ,,Cititul de pe laptop favorizează aplecarea capului și încordarea gâtului și a umerilor, tensiune care se poate traduce prin dureri de cap și presiune în zona ochilor. Cartea sau pagina tipărită pot fi poziționate mai ușor într-un unghi natural, reducând efortul vizual”.

Într-o lume dominată de ecrane, alegerea suportului de citit devine importantă: ecranele pentru viteză și funcționalitate, hârtia pentru profunzime, concentrare și sănătatea ochilor. Un echilibru între cele două poate face cititul nu doar eficient, ci și benefic pe termen lung. În plus, cititul este calea cea mai scurtă pentru a deveni cea mai bună versiune a ta.

Bella Santiago, singură la semifinala Eurovision România 2026: „În Viena sper să fie și soțul"

