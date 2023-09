Despre ceapă și beneficiile ei

Ceapa este o legumă ce face parte din alimentația de bază în țara noastră și este cultivată în mod frecvent atât pentru consumul propriu, cât și pentru comerț.

Ceapa are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind un aliment bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

Beneficii

Ceapa poate combate bacteriile potențial periculoase, cum ar fi Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus și Bacillus cereus.

Cum ceapa conține vitaminele C și K, aceste două oferă beneficii pentru sănătatea oasoasă. Vitamina C ajută la sintetizarea colagenului care menține oasele puternice, în timp ce vitamina K ajută organismul să utilizeze calciul necesar pentru menținerea densității osoase.

Printre multiplele beneficii aduse de consumul de ceapă se numără și acela că ajută la creșterea imunității. Ceapa verde conține, de asemenea o cantitate importantă de vitamina C. Studiile au demonstrat că alimentele care conțin vitamina C, cum ar fi ceapa uscată sau ceapa verde, pot îmbunătăți funcția imună și pot previni infecția.

Dar ceapa nu este benefică doar atunci când este mâncată crudă. Legumele murate precum varza murată sau ceapa murată conțin cantități mari de probiotice și enzime digestive. Menținerea unei flore intestinale sănătoase vă poate ajuta digestia și nivelul general de energie. Alimentele murate prin fermentare pot chiar să îmbunătățească aspectul pielii, deoarece multe afecțiuni ale pielii, cum ar fi acneea, pot fi cauza unor probleme digestive.

Valori nutriționale pentru 100 g de ceapă

Calorii: 40

Apă 89,11 %

Glucide 9,34 %

Lipide 0,1 %

Proteine 1,1 %

Fibre 1,7 %

Calciu 23 mg

Magneziu 10 mg

Potasiu 146 mg

Fier 0,21 mg

Vitamina C 7,4 mg

Vitamina B1 0,046 mg

Vitamina B3 0,116 mg

Vitamina B6 0,12 mg

Vitamina B9 19 μg

Cum se depozitează corect ceapa

În general, cepei îi place aerul, climatul uscat și temperaturile răcoroase. Menținerea condițiilor optime de depozitare le va prelungi semnificativ durata de valabilitate. Așadar, iată de ce este bine să știm cum se depozitează ceapa.

Depozitați ceapa într-un loc răcoros și uscat

Cel mai bine este să depozitați ceapa într-un loc răcoros și uscat, cum ar fi o pivniță, o cămară sau chiar un garaj. Deși pot fi păstrate întregi și la frigider, cepele tind să transforme amidonul în zahăr și se poate strica.

Umiditate minimă

Ceapa trebuie scoasă din orice pungă de plastic înainte de depozitare și ținută departe de produsele care emit umiditate, cum ar fi cartofii. Dacă lăsați ceapa întregă într-o pungă de plastică fără circulație a aerului, aceasta va reduce durata de valabilitate prin păstrarea umidității și încurajând creșterea microbilor, cum ar fi mucegaiul. Dacă punga în care ați cumpărat sau ați depozitat ceapa din magazin este etanșă, transferați-le într-o pungă de plasă sau într-un recipient care permite circulația aerului

Păstrați ceapa departe de lumină

Pe lângă găsirea unei zone răcoroase, uscate și bine ventilate, ține ceapa departe de lumina directă a soarelui. Căldura creată de lumina soarelui sau de alte surse poate încuraja creșterea microbilor de alterare, cum ar fi mucegaiul”, spune Cooper.

Cum să păstrați o ceapă tăiată

Unde și cum îți depozitezi ceapa depinde dacă este întreagă sau nu. Spre deosebire de ceapa intreagă, ceapa care a fost tăiată este cel mai bine păstrată la frigider într-o pungă de plastic sigilată sau un recipient ermetic. Este important să rețineți că merele, perele și țelina vor absorbi mirosurile de ceapă dacă sunt depozitate în apropierea lor, așa că asigurarea faptului că ceapa este sigilată poate ajuta la prevenirea acestui lucru. Ceapa în sine poate absorbi și mirosurile de mere și pere

Cum să îngheți ceapa

Deși nu este recomandat să congelați ceapa întregă, ceapa tocată sau feliată poate fi congelată. Pentru a face acest lucru, ceapa tăiată cubulețe sau tocată trebuie pusă într-o pungă de congelare. Înghețarea schimbă textura cepei, așa că folosiți ceapa care a fost congelată pentru alimente gătite, mai degrabă decât să o decongelați și să o mâncați crudă într-o salată sau un sandviș.

Cât poate să fie depozitată ceapa

Cât timp rezistă ceapa depinde de locul în care au fost depozitată. La frigider, ceapa decojită va rezista 10 până la 14 zile, iar ceapa tocată va rezista șapte până la 10 zile. Deși frigiderul nu este cel mai bun loc pentru a păstra ceapa întregă, acestea vor rezista în general două luni. Dacă este depozitată într-o zonă răcoroasă a casei dumneavoastră, bine ventilată și uscată, ceapa întreagă poate avea un termen de valabilitate de trei luni sau chiar până la șase luni, cu condiția să fie uscată, fermă, cu coaja intactă și nu încolțită. Dacă este păstrată la congelator la sau sub zero grade, ceapa congelată trebuie consumată în termen de opt luni, scrie marthastewart.com.

De ce plângem când tăiem ceapa?

Ceapa miroase puternic și te face să plângi atunci când o tai. Pentru miros este de vină conținutul de sulf, caracteristic atât cepei, cât și rudei sale, usturoiul. Atunci când tăiem ceapa, celulele din care este formată se “sparg” și eliberează o enzimă numită alinaza și un compus al sulfului.

Acesta din urmă suferă mai multe transformări, sub acțiunea alinazei, până când se transformă într-un compus volatil, ce ajunge la ochi în maxim 30 de secunde. Problema este că aceasta substanță din ceapă este iritantă pentru ochi. Efectul său poate fi diminuat prin cufundarea bulbilor în apă rece pentru câteva minute înainte de tocare sau feliere.

Acestea sunt câtea recomandări despre cum se depozitează corect ceapa.

Rețete cu ceapă

Din moment ce știm cum se depozitează corect ceapa, putem să o includem și într-o mulțime de preparate culinare.

Mâncare de ceapă

Ingrediente:

2-3 cepe

1 legătură usturoi verde

2 roșii

2 lingurițe bulion

2 linguri de ulei

300ml apa

100ml vin roșu

1 linguriță sare

1 linguriță zahăr

mărar pătrunjel

1 foaie de dafin

Mod de preparare:

Ceapa și usturoiul tăiat rondele se pun la călit în puțin ulei, apoi se adaugă roșiile tăiate felii subțiri, Se amestecă bine iar după încă 2 minute se pune pasta de tomate și restul ingredientelor: vin, apa, mărar, pătrunjel, dafin, zahăr și sare. Se fierbe înăbușit la foc moderat timp de 10 minute, până când compoziția scade și se formează un sos legat. Se servește mâncarea de ceapă imediat cât este caldă simplă sau cu mămăligă.

Dulceață de ceapă

Ingrediente

1 kilogram de ceapă roşie;

60 g de unt;

2 linguri de ulei de măsline;

1 linguriţă de piper boabe;

1 frunză dafin; 1/2 linguriţă de sare;

400-500 grame zahăr;

1/4 lingurita de piper negru macinat;

1,5 lingură de oţet din vin roşu;

Opţional: 2 linguri de Sherry, coriandru, cuişoare, chimion.

Mod de preparare

Curăţaţi ceapa şi tăiaţi-o solzişori (fin, pe lung). Încingeţi uleiul şi untul într-o tigaie mare şi căliţi ceapa alături de piper, dafin, sare şi eventual, alte condimente (cuişoare, coriandru) timp de aproximativ 15 minute. Când ceapa devine translucidă, adăugaţi zahărul, amestecaţi bine şi lăsaţi să fiarbă înăbuşit timp de circa 30 de minute, sub capac. Dacă există riscul să se lipească de tigaie, puteţi adăuga puţină apă. Amestecaţi des.

Dupa cele 30 de minute adăugaţi oţetul şi, eventual, lichiorul sherry şi mai fierbeţi 10 minute. Dulceaţa poate fi păstrată într-un borcan acoperit în frigider pentru aproximativ două săptămâni sau poate fi păstrata la temperatura camerei în borcane sterilizate.

Ceapă murată în oțet

Ingrediente:

1 kg ceapă roşie

50 g zahăr

250 ml vin alb sec

200 ml oţet

1 lingura sare

5 ardei iuţi

400 ml apă

foi de dafin

Mod de preparare:

Se spală ceapa, se curăţă bine şi se taie rondele.Într-un vas, se pune vinul, oţetul, zahărul, apa şi ardeiul iute, tăiat rondele. Se dau la fiert circa 15 minute. După ce au fiert, se lasă să se răcească. Într-un borcan se aşază rondele de ceapă, printre care se pun câteva foi de dafin. După ce s-a umplut borcanul, se toarnă amestecul fiert peste ceapă şi se capsează borcanul.

Supă cremă de ceapă

Ingrediente:

2-3 cepe de mărime medie 4-5 cartofi 20 g unt 1/2 litru apă 200 ml lapte câteva fire de mărar nucşoară sare şi piper

Mod de preparare:

În oala de fiert supa se topeşte untul şi ceapa tăiată rondele. Se amestecă şi se lasă 10 minute să se înmoaie Se adaugă cartofii curăţaţi şi tăiaţi rondele foarte subţiri. Se lasă 2 minute să se călească uşor. Se adaugă sare, piper, nucşoară, lapte şi apă şi se lasă la fiert 30 de minute. Apoi, se mixează și se mănâncă imediat, caldă, cu mărar.





