Ce este frittata

Frittata este un preparat tradițional italian care, deși seamănă la prima vedere cu o omletă, este mai complex de atât. Numele său provine din cuvântul italian fritto, care înseamnă ”prăjit”.

La origine, frittata este o mâncare țărănească, născută din nevoia de a folosi resturile de mâncare rămase de la alte mese. Italienii puneau în ouă bătute tot ce aveau la îndemână, legume, brânzeturi, ierburi aromatice, paste sau chiar carne. Astfel, frittata a devenit un simbol al bucătăriei sustenabile, dar și o dovadă a creativității gastronomice italiene.

Cum se face frittata

Frittata se prepară din ingrediente simple, dar cere puțină grijă și răbdare pentru a ieși perfectă, moale la interior, ușor aurie la exterior și plină de gust.

Frittata se poate prepara cu aproape orice ingredient, de la spanac, dovlecei, ardei, sparanghel și ciuperci, până la prosciutto, somon, mozzarella sau parmezan. Poate fi servită caldă, la prânz sau cină, dar și rece, ca gustare sau mic dejun consistent.

Fiecare combinație de ingrediente poate crea o aromă și o textură diferită. De exemplu, o frittata cu spanac și ricotta are o delicatețe cremoasă, în timp ce una cu cartofi și ceapă este mai rustică și consistentă.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Într-o tigaie antiaderentă, se călesc ușor ingredientele alese, legume, carne, ierburi aromatice sau brânzeturi. Important este ca toate să fie gătite înainte de a adăuga ouăle, pentru ca frittata să aibă o textură uniformă și pentru a evita surplusul de apă eliberat de legume crude.

După ce ingredientele s-au înmuiat și s-au rumenit ușor în tigaie, se toarnă amestecul de ouă peste ele. Se reduce focul la mic și se lasă să se gătească încet, până când marginile încep să se închege. În acest moment, tigaia poate fi introdusă în cuptor, pentru ca partea de sus să se coacă frumos și să capete o culoare aurie, sau se poate acoperi cu un capac, pentru o variantă mai rapidă, gătită doar pe aragaz.

Trucuri și sfaturi pentru o frittata reușită

Alege tigaia potrivită. Ideal este să folosești o tigaie antiaderentă sau, cel mai bine, o crăticioară lată din fontă, care să poată fi băgată și în cuptor. Astfel, frittata se coace uniform și nu se lipește. Cele cu mâner de plastic nu sunt potrivite pentru a fi băgate la cuptor.

Nu exagera cu ouăle. O frittata groasă arată bine, dar se gătește greu și riscă să rămână crudă la mijloc. Un strat de 2-3 cm este perfect pentru o textură moale și coacere uniformă.

Bate ouăle moderat. Nu le spuma prea tare, altfel frittata va crește mult la început, dar se va lăsa după ce se răcește. Scopul este o consistență omogenă, nu o spumă.

Gătește ingredientele înainte. Legumele crude, cum ar fi ceapa, ardeiul sau ciupercile, trebuie trase puțin la tigaie. Astfel, se intensifică aroma.

Echilibrul aromelor. Dacă folosești ingrediente puternice, de exemplu brânzeturi sărate sau mezeluri, adaugă-le cu măsură și compensează cu legume dulci sau verzi.

Nu te grăbi! Frittata are nevoie de un foc mic și răbdare. Gătită prea repede, se va arde pe margini și va rămâne crudă în centru.

Nu o tăia imediat. Las-o 5-10 minute să se așeze după ce o scoți din tigaie. Va fi mai ușor de tăiat și aromele vor fi mai bine definite.

Joacă-te cu combinațiile. O frittata clasică se face cu cartofi și ceapă, dar poți încerca variante modern de frittata cu somon și mărar, cu dovlecei și feta, sau cu spanac și ricotta.

Rețete de frittata

Frittata este un preparat delicios și rețetele pot fi adaptate oricând după gust, preferințe și mai ales după ce ingrediente avem la îndemână.

Rețetă de frittata țărănească

Ingrediente

5-6 ouă

200 g brânză cheddar (sau orice altă brânză la alegere)

1 linguriță ulei de măsline extravirgin

1 ceapă roșie, tocată

4-5 felii de șuncă, tăiate

6 frunze proaspete de busuioc

sare și piper după gust

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la treaptă mare și unge cu ulei o tavă care nu lipește.

Dă brânza aleasă pe răzătoare. Bate ouăle ușor și pune jumătate din cantitatea de brânză. Toacă ceapa, taie șunca fâșii și frunzele de busuioc proaspete. Acestea din urmă se taie cel mai rapid și ușor astfel: speli frunzele, le pui una peste alta, le rulezi și apoi le tai în fâșii subțiri.

Călește ceapa într-o tigaie, la foc mic, timp de 5 minute, până se înmoaie ușor. Adaugă șunca și gătește-le împreună 1 minut. Apoi busuiocul, asezonează cu sare și piper și amestecă ușor. Adaugă combinația peste ouăle bătute, amestecă și toarnă totul în tavă.

Lasă la cuptor, la foc mediu spre mic, timp de 12-14 minute. Se servește caldă, cu restul de brânză presărată pe deasupra.

Frittata rustică cu cartofi și ceapă

Frittata rustică cu cartofi și ceapă

Ingrediente:

6 ouă mari

2 cartofi medii

1 ceapă galbenă

3 linguri ulei de măsline

Sare, piper negru proaspăt măcinat

O mână de pătrunjel tocat (opțional)

Mod de preparare:

Curăță cartofii și taie-i felii subțiri, ca pentru chipsuri. Încălzește uleiul de măsline într-o tigaie antiaderentă și prăjește cartofii la foc mediu, până devin moi și ușor aurii. Adaugă ceapa tăiată julien și continuă gătitul până când se înmoaie și devine translucidă.

Între timp, bate ouăle cu sare, piper și pătrunjel. Când legumele sunt gata, toarnă ouăle peste ele și amestecă ușor ca să se distribuie uniform. Lasă tigaia pe foc mic 5-6 minute, până când marginile se încheagă. Pune apoi tigaia la cuptor, la 180°C pentru încă 10 minute, până frittata se rumenește frumos.

Las-o să se odihnească puțin, apoi taie-o felii. E perfectă alături de o salată verde simplă.

Frittata cu spanac, ricotta și parmezan

Ingrediente:

5 ouă

150 g spanac proaspăt

100 g ricotta

30 g parmezan ras

1 lingură unt

1 cățel de usturoi

Sare, piper, un vârf de nucșoară

Mod de preparare:

Topește untul într-o tigaie și călește usturoiul zdrobit câteva secunde. Adaugă spanacul și gătește-l până se înmoaie complet și se evaporă lichidul. Scoate usturoiul.

Într-un bol, bate ouăle, adaugă ricotta, parmezanul, sare, piper și nucșoară. Toarnă amestecul peste spanacul din tigaie și amestecă ușor.

Gătește pe foc mic până când se leagă puțin compoziția, apoi introdu tigaia în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru 8-10 minute.

Când frittata e aurie și ușor umflată, scoate-o și las-o 5 minute să se așeze. Textura va fi cremoasă și parfumată, cu un gust delicat de brânză și verdeață proaspătă.

Frittata cu roșii cherry, mozzarella și busuioc

Frittata cu roșii cherry, mozzarella și busuioc

Ingrediente

4-6 ouă

8-10 roșii cherry

100 g mozzarella

1 lingură ulei de măsline

Frunze de busuioc proaspăt

Sare, piper, un strop de oțet balsamic (opțional)

Mod de preparare:

Bate ouăle cu sare și piper. Într-o tigaie mică, încălzește uleiul de măsline și adaugă roșiile tăiate în jumătăți. Gătește-le 2-3 minute, până se înmoaie ușor.

Toarnă ouăle peste ele, adaugă bucățile de mozzarella și frunzele de busuioc rupte cu mâna. Gătește la foc mic până se încheagă marginile, apoi pune tigaia sub grillul cuptorului pentru 5 minute, ca partea de sus să devină aurie și mozzarella să se topească frumos.

Servește frittata cu un strop de oțet balsamic și o felie de pâine crocantă, e ca o pizza fără blat!

Frittata cu dovlecei, feta și mărar

Frittata cu dovlecei, feta și mărar

Ingrediente:

5 ouă

1 sau 2 dovlecei mici

100 g brânză feta

2 linguri ulei de măsline

1 legătură de mărar tocat

Sare, piper, un vârf de boia dulce

Mod de preparare:

Taie dovleceii rondele subțiri și prăjește-i ușor în uleiul de măsline, până devin moi și ușor rumeniți. Presară sare și piper.

Într-un bol, bate ouăle cu boia, adaugă feta sfărâmată și mărarul. Toarnă compoziția peste dovleceii din tigaie.

Gătește la foc mic cu capacul pus, pentru aproximativ 5-10 minute. Apoi scoate capacul tigăii și mai lasă un pic să se rumenească. Frittata va fi ușoară, parfumată și potrivit de sărată.

Descoperă și Idei pentru un mic dejun sănătos. Ce să mănânci dimineața

Frittata cu bacon, cartof dulce și cheddar

Ingrediente:

6 ouă

1 cartof dulce

4 felii de bacon

60 g brânză cheddar rasă

1 lingură ulei de măsline

Sare, piper, un praf de paprika afumată

Mod de preparare:

Curăță cartoful dulce și taie-l cubulețe mici. Prăjește-l în ulei până devine moale și ușor caramelizat. Scoate-l pe o farfurie. În aceeași tigaie, prăjește baconul până devine crocant, apoi taie-l bucăți mici.

Bate ouăle cu sare, piper și paprika. Pune în tigaie cartoful dulce și baconul, toarnă ouăle și presară cheddarul ras.

Gătește la foc mic până se leagă marginile, apoi pune tigaia în cuptor pentru 10-12 minute, până se formează o crustă rumenă.

Rezultatul este o frittata hrănitoare, cu gust dulce-sărat, textură bogată și aromă intensă de brânză topită și bacon.

Descoperă și Câte ouă poţi mânca pe zi

Frittata cu ciuperci, praz și brânză

Ingrediente:

6 ouă

200 g ciuperci champignon sau hribi

1 fir de praz

50 g brânză tare rasă

1 lingură unt + 1 lingură ulei

Sare, piper, cimbru uscat

Mod de preparare:

Curăță și taie ciupercile felii subțiri, iar prazul rondele fine. Într-o tigaie mare, topește untul cu uleiul și călește prazul până devine moale. Adaugă ciupercile și gătește-le până se evaporă complet lichidul. Condimentează cu sare, piper și puțin cimbru.

Bate ouăle, adaugă brânza și toarnă totul peste amestecul din tigaie sau pune combinația direct într-o tavă rotunda, unsă cu puțin ulei în cuptor. Poți sa lăsa pe foc mic 6-7 minute, apoi pune tigaia în cuptor încă 8 minute. Dacă pui direct în tigaie, lasă aproximativ 15 minute.

Frittata va fi aromată, ușor afumată și perfect echilibrată între dulceața prazului și gustul intens al ciupercilor.

Sursă foto- Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE