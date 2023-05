Cum se joacă Whist – istorie, reguli și punctaj

Printre cele mai populare jocuri de societate au fost și sunt jocurile de cărți, iar unul dintre cele mai vechi și mai populare jocuri de cărți este Whist. Dacă vrei să joci acest joc de cărți, dar și nu știi cum, în cele ce urmează îți vom spune tot ceea ce trebuie să știi despre Whist, de la originile sale și până la regulile de bază, punctaj și modalități de joc.

Ce sunt jocurile de societate

Jocurile de societate reprezintă o categorie largă de jocuri, care au fost concepute pentru a fi jucate de un grup de oameni într-un cadru social. Aceste jocuri au o istorie îndelungată și au reprezentat de-a lungul timpului o modalitate populară de divertisment în diferite culturi. Scopul lor principal este de a aduce oamenii împreună și de a oferi o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber și de a oferi o pauză de la stresul și rutina cotidiane.

Aceste jocuri necesită comunicare, colaborare și strategie, ceea ce le face instrumente eficiente pentru a construi relații și pentru a crea amintiri comune de neuitat. În general, jocurile de societate reprezintă o activitate competitivă care se dispută între doi sau mai mulți jucători, fie copii de peste 4 ani ori adulți. Ele apropie oamenii și întăresc relațiile, ne ajută să ne cunoaștem mai bine între noi și aduc o stare de fericire și de voie bună, relaxare și destindere.

„Board games”, așa cum sunt denumite în limba engleză, se bazează pe interacțiunea directă și sunt realizate într-un timp și într-un spațiu delimitat. Nu au ca scop obținerea unui câștig material, ci plăcerea de a te juca și de a te distra împreună cu familia și cu prietenii.

Când a apărut jocul de Whist

Whist este un joc de cărți clasic, cu o vechime de circa 500 de ani. Termenul whist are origini engleze și datează din secolul al XVI-lea, când era folosit pentru a descrie un om calm, liniștit și atent. Acest joc a fost jucat pentru prima dată în 1529, sub numele de Trump. În timp, denumirea a fost schimbată în mai multe rânduri, în Ruff and Honors, Slamm, Whisk and Swabber și Whisk. Encyclopedia Britannica din 1911 vorbește despre un avocat englez din acea perioadă, Danies Brrington, care se referea la Whist ca la „un joc din salonul servitorilor”. De asemenea, se spunea că Whist era potrivit doar pentru bărbați, nu și pentru doamne.

Sub pseudonimul Cavendish, Henry Jones, un specialist în jocuri de societate din anii 1800, a publicat prima carte despre Whist în 1862, relatează site-ul PlayingCardDecks.com. Denumită „The Principles of Whist Stated and Explained, and Its Practice Illustrated on an Original System, by Means of Hands Played Completely Through”, Cavendish amintea despre poetul italian Berni din secolul al XVI-lea, care menționa un joc denumit Trionfi, un posibil strămoș al actualului Whist, în cartea sa intitulată „Capitolo del Gioco della Primera”.

Actuala denumire a apărut la sfârșit de secol XVII, când au fost redactate și primele reguli de joc. Acesta avea să devină cel mai important joc de societate până la apariția Bridge-ului, în 1904.

Ce este jocul de Whist

Whist este unul dintre cele mai populare jocuri de societate cu cărți. Poate fi jucat oriunde, tot ceea ce ai nevoie fiind un pachet de cărți, 3 până la 6 jucători, o bucată de hărtie și un pix. Jocul de Whist are mai multe variante, și anume Boston Whist, Dummy Whist, German Whist și Bid Whist. Mai există și Hearts, precum și Knock-out Whist sau Oh Hell. În România, jocul este denumit Whist Românesc și este similar cu varianta anglo-americană Oh Hell. O partidă durează între 30 și 60 minute. Pentru că trăim într-o eră digitală, Whist poate fi jucat și online, unde timpul se reduce la jumătate.

La fel ca alte jocuri de societate, Whist-ul implică luarea unor decizii strategice și planificarea, permițându-le jucătorilor să-și testeze abilitățile analitice și de anticipare.

Care sunt regulile jocului de Whist

Pentru a juca Whist este nevoie de 3-6 jucători și de un pachet standard de 52 de cărți, iar obiectivul este acela de a acumula cât mai multe puncte. Acest joc se joacă „la culoare”, fiind compus din subjocuri simple (subjocurile de 1 și de 8) și subjocuri cu atu (subjocurile de 2, 3, 4, 5, 6 și 7). Potrivit site-ului SuperCazino.ro, se va juca în funcție de simbolul primei cărți care este pusă pe masă și în funcție de tipul de subjoc din momentul respectiv. La fiecare subjoc fiecare jucător va primi un anumit număr de puncte dacă a făcut exact numărul de mâini licitate.

Împărțirea cărților la Whist

Dintre cele 52 de cărți din pachet, se vor folosi 8 cărți pentru fiecare jucător aflat la masă, începând cu cărțile cele mai mari. Astfel, vor fi utilizate 24 de cărți pentru 3 jucători, 32 de cărți pentru 4 jucători și așa mai departe.

Fiecare participant va primi câte o carte, respectându-se sensul acelor de ceasornic, iar la fiecare joc se împart mai multe cărți decât la cel precedent. La primul joc se împarte o carte, la al doilea joc se împart două cărți, la al treilea se dau trei cărți și așa mai departe până la jocul de opt.

După ce se termină primele opt jocuri, împărțirea se va face apoi în ordine inversă, adică 7 cărți de persoană, apoi 6, 5, 4, 3, 2 și la final câte una.

Modalități de joc la Whist

Există două modalități de joc: 1-8-1 și 8-1-8. Astfel, la un joc la care participă 4 jucători, pe foaie se vor nota, de sus în jos, numerele în ordinea următoare, în funcție de tipul de joc ales (tabelul de punctaj):

1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 8 – 8 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1

8 – 8 – 8 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 8 – 8 – 8.

În tabel vor fi câte două coloane pentru fiecare jucător. Pe prima, mai îngustă, se va trece miza (ex.: un jucător licitează că va face 3 mâini la jocul de 4). Pe cea de-a doua coloană, care este puțin mai lată, se va nota punctajul calculat după fiecare joc.

În tabelul de joc se trece de 8 ori numărul 1 și de 4 ori numărul 8, ceea ce reprezintă jocurile de 1 și jocurile de 8. În cadrul unui joc de 1 fiecare jucător primește o carte, iar la jocul de 8 se împart jucătorilor câte 8 cărți. La fel se va proceda pentru fiecare număr din tabel.

Parierea la Whist

La începutul fiecărui subjoc, fiecare jucător, începând cu primul, va spune câte mâini crede că va face. Scopul este acela de a câștiga atâtea mâini câte ai licitat la început pentru a putea lua puncte. Orice mână în plus sau în minus se va depuncta. Mai mult decât atât, suma mâinilor pariate de către jucătorii de la masă nu trebuie să fie aceeași cu suma cărților împărțite în acel subjoc. Ultimul jucător va fi întotdeauna dezavantajat deoarece va fi obligat să liciteze un alt număr de mâini față de cel pe care și l-a propus inițial pentru a nu face același număr de mâini cu cel de cârți împărțite.

Cum se joacă Whist

După împărțirea cărților, primul jucător va da o carte, apoi ceilalți vor fi obligați să dea și ei o carte de aceeași culoare (treflă, inimă roșie, inimă neagră sau romb), iar cartea cea mai mare va lua mâna respectivă. Un jucător va putea pune pe masă orice altă carte, însă numai în cazul în care nu are în mână o carte de culoarea jucată. Mai mult decât atât, jucătorul de la masă care a câștigat mâna respectivă este cel care începe următoarea mână în cazul în care mai sunt cărți în joc. Când se joacă subjocurile în care pe masă există un atu (jocurile 2-7), dacă un jucător nu are o carte de culoarea respectivă, este obligat să dea un atu, care este cea mai mare carte de pe masă. Cel care care a aruncat atu-ul și pe masă nu există un alt atu mai mare decât acesta, va lua mâna respectivă. Un subjoc se va termina atunci când toate cărțile din mână au fost jucate.

Cum se calculează punctajul la jocul de Whist

La jocul de Whist, cărțile nu au valoare la calcularea punctajului. Fie că este A sau 9, vei câștiga doar dacă ți-ai făcut mâna, adică ai câștigat atâtea mâini câte ai mizat. Astfel, jucătorul care și-a făcut mâna/mâinile va primi 5 puncte plus câte un punct pentru fiecare mână licitată. Spre exemplu, la jocul de 1, dacă un jucător care va face o mână cât a licitat va primi 5 + 1 puncte. Dacă jucătorul a mizat 0 și nu a luat nici o mână, atunci va primi doar 5 puncte. Dacă un jucător a luat mai multe sau mai puține mâini decât a mizat, acestuia i se va scădea câte 1 punct pentru fiecare mână luată în plus sau pierdută. Spre exemplu, dacă la un joc de 4 ai spus că faci 0 și ai luat două mâini, vei avea –2 puncte. Numărul de puncte se va trece în coloana nr. 2 din tabel..

Dacă jucătorii se pun de acord se poate juca cu premiere/depunctare. Concret, la 10 jocuri consecutive câștigate, primești 20 de puncte. Dacă pierzi 10 la rând, poți să ți se scadă 10 puncte. La final, se vor aduna punctele de la fiecare subjoc și se va face totalul, iar cel care a acumulat cele mai multe puncte va fi declarat câștigător. Se poate juca și la 0, adică dacă un jucător are 0 puncte la finalul jocului (după ultimul joc de 8), atunci acesta va fi câștigător.

Foto:123rf.com

