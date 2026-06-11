Curenții puternici i-au purtat rapid pe cei doi în larg

Marley Jones și bunicul său, David Dai Jones, au pornit la o plimbare cu caiacul, însă ambarcațiunea lor s-a răsturnat. În timp ce Dai a reușit să-și urce nepotul înapoi în caiac, el nu a putut să se urce și a rămas agățat de marginea acestuia, potrivit oficialilor Royal National Lifeboat Institute (RNLI), citați de People.

Curenții puternici i-au purtat rapid pe cei doi spre larg. În ciuda situației critice, Marley a rămas calm și a folosit un telefon mobil păstrat într-o husă impermeabilă pentru a suna-o pe bunica sa.

„Când am sunat-o pe Nan, i-am spus că sunt bine, dar bunicul părea că se îneacă și aveam nevoie de ajutor”, a povestit Marley, conform RNLI.

Bunica, alarmată, a cerut imediat ajutor. HM Coastguard a trimis o barcă de salvare din clasa D către Limpet Bay. În doar 30 de minute, caiacul fusese deja dus de curenți la aproape 4 kilometri de mal.

„Eram obosit și îmi era frig, iar la un moment dat nu eram sigur că voi reuși să supraviețuiesc”, a mărturisit Dai, potrivit RNLI.

„Însă încercam să rămân pozitiv și calm pentru Marley, pentru că nu voiam să se sperie”.

Când salvatorii au ajuns la fața locului, au fost impresionați de stăpânirea de sine a copilului.

„A dat dovadă de o maturitate incredibilă”

„A dat dovadă de o maturitate incredibilă și a rămas calm pe toată durata incidentului”, a declarat Andy, reprezentant al RNLI.

Dai a confirmat: „Vederea bărcii de salvare a fost o mare ușurare”.

„Am fost foarte fericit când a ajuns barca. M-am gândit: Uff!”, a adăugat Marley.

După ce au fost duși în siguranță la mal și consultați de voluntarii de la Garda de Coastă, cei doi au decis să revină câteva zile mai târziu la stația de salvare pentru a le mulțumi echipei care i-a salvat.

Marley a fost decorat cu o medalie pentru curaj și stăpânire de sine

Cu această ocazie, Marley a fost decorat cu o medalie pentru curaj și stăpânire de sine. De asemenea, i s-a oferit o lecție despre tehnica „plutește pentru a supraviețui” în caz de pericol pe apă.

Heroic Boy, 8, Saves His Grandfather from Drowning After Their Kayak Capsizes and Drifts 2 Miles from Shore https://t.co/KlxrHJkD20 — People (@people) June 10, 2026

„Marley și Dai au făcut exact ceea ce trebuia în momentul în care s-au aflat în dificultate”, a explicat Andy pentru organizație.

Deși au fost bine pregătiți, Andy a subliniat că marea poate deveni periculoasă rapid, în special în zone cu curenți puternici, precum canalul Bristol. Dai le-a mulțumit salvatorilor pentru intervenția lor rapidă: „Din momentul în care barca de salvare a ajuns, am știut că suntem în siguranță”.