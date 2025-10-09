Ce este mucegaiul

Mucegaiul este o ciupercă microscopică formată din organisme minuscule (spori) care se dezvoltă rapid în câteva zile, în condiții prielnice, adică în medii umede, întunecoase și slab ventilate, ne spun specialiștii de la WebMD.com. Acest fenomen își face apariția de obicei primăvara și până la sfârșitul toamnei. Mucegaiul se dezvoltă în spații și pe suprafețe calde, umede și întunecoase, mai ales în interiorul locuințelor, unde formează colonii vizibile.

În mediul exterior, mucegaiul are un rol ecologic important, contribuind la descompunerea frunzelor, plantelor și copacilor uscați. În interior, însă, mucegaiul devine dăunător, deteriorând orice material, inclusiv lemnul, tencuiala sau cauciucul, iar de cele mai multe ori degajă un miros neplăcut. Răspândirea sa se face prin sporii săi, care se găsesc peste tot în aer, și aparține unor specii variate, vizibile sub formă de pete de diverse culori, și anume verde, negru, alb, maro, roșu, roz sau galben. În cantități reduse, sporii de mucegai sunt inofensivi, însă în concentrații mari, aceștia pot provoca probleme de sănătate la persoanele care îi inhalează.

Cum se formează mucegaiul

Umiditatea reprezintă cantitatea de vapori de apă care se regăsește în atmosferă. Atunci când nivelul acesteia atinge un nivel foarte ridicat în interiorul unei locuințe, surplusul de vapori se transformă în condens pe suprafețele reci, așa cum este cazul ferestrelor.

În sezonul rece, aerul cald din interior intră în contact cu geamurile reci, formându-se în acest fel condens. Această umezeală devine un mediu ideal pentru multiplicarea sporilor de mucegai, care ajung într-un final pe pereți. Mucegaiul de pe pereți se dezvoltă atunci când sporii de mucegai intră în contact cu pereții umezi. În condiții prielnice, mucegaiul se poate dezvolta în 24-48 de ore. În acest interval, o mică pată de mucegai se poate transforma într-o pată imense de culoare maronie sau neagră, potrivit Safe Guard Europe.

În afară de condensul persistent și de umiditatea relativă crescută, un alt factor care favorizează apariția mucegaiului pe pereți este o izolare deficitară. Mai exact, ferestrele vechi sau cele care sunt slab etanșate permit pătrunderea aerului rece în locuință, ceea ce face ca temperatura suprafețelor din jurul lor să scadă. Diferențele mari dintre temperatura interioară și cea exterioară duc la condens și, implicit, la formarea mucegaiului. În schimb, ferestrele moderne cu geam termoizolant reduc semnificativ acest risc, oferind o barieră termică eficientă. Umiditatea excesivă, adesea peste 60%, împreună cu lipsa ventilației, formează un mediu propice pentru mucegai în zone precum baia, bucătăria sau subsolul, favorizând apariția sa pe pereți, pe tavan ori pe mobilier.

Ce favorizează apariția mucegaiului

Există mai mulți factori care contribuie la apariția condensului și, implicit, a mucegaiului într-o locuință. Acest fenomen poate fi provocat de defecte ale feroneriei ferestrelor, însă principala cauză o constituie, așa cum am precizat, umiditatea excesivă sau aerul prea cald care intră în contact cu suprafețele reci din casă, și anume ferestrele și ușile.

Deși poate părea surprinzător, o familie formată din patru persoane produce zilnic între 10 și 15 litri de vapori de apă prin respirație, transpirație și activitățile casnice zilnice. Spre exemplu, în timpul unui somn de noapte de opt ore, doi adulți degajă în aer în jur de 750 ml de umezeală. În timpul gătitului, se produc aburi care, deși par să dispară, ei rămân în atmosferă. Baia este un alt spațiu propice formării condensului, din cauza ventilației insuficiente și a diferențelor mari de temperatură dintre interior și exterior. În același timp, rufele întinse la uscat în casă eliberează, la rândul lor, cantități importante de vapori de apă care se depun pe pereți, tavan, podea sau pe mobilier.

Totodată, dacă deții plante de apartament, trebuie să știi că și acestea pot fi o sursă importantă de vapori de apă, contribuind la creșterea nivelului de umiditate din interior. Nu în ultimul rând, este important de știut că mucegaiul poate fi adus în casă de afară chiar de noi, deoarece sporii săi se pot lipi de haine, de încălțăminte și chiar de blana animalelor de companie. Multe materiale de construcție care sunt folosite la renovarea locuinței oferă substanțe nutritive adecvate care favorizează dezvoltarea mucegaiului în interior. Este vorba despre materialele pe bază de celuloză, cum ar fi hârtia și produsele din hârtie, cartonul, precum și plăcile de tavan, lemnul și produsele din lemn, dar și vopselele, betonul, ipsosul sau adezivul, care pot favoriza la rândul lor apariția mucegaiului deoarece conțin multă apă.

Mediul propice formării mucegaiului

Așa cum am menționat anterior, pentru a se forma și dezvolta, mucegaiul are nevoie de un mediu umed și slab ventilat, deoarece lipsa circulației aerului permite acumularea umidității pe suprafețe, creând condițiile ideale pentru sporii de mucegai. Deși mucegaiul nu se poate răspândi dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții, sporii săi pot supraviețui într-o stare latentă până când mediul devine favorabil.

Majoritatea tipurilor de mucegai nu pot crește la temperaturi situate sub pragul de 4°C. Acesta este motivul pentru care alimentele sunt de obicei păstrate la frigider la această temperatură. Mucegaiul se dezvoltă cel mai bine atunci când în interiorul locuinței este o temperatură cuprinsă între 25°C și 30°C. De asemenea, mucegaiurile cresc în medii unde umiditatea este ridicată sau în zone cu apă stagnantă. Această ciupercă microscopică are nevoie de apă pentru a se dezvolta și răspândi, motiv pentru care se recomandă menținerea locuințelor, în special a pereților și covoarelor, cât mai uscate posibil, relatează Wetandforget.com.

Inundațiile, scurgerile de apă și condensul oferă un nivel de umiditate suficient pentru ca mucegaiul să crească și să se extindă. Mucegaiurile sunt organisme aerobe obligatorii, ceea ce înseamnă că au nevoie de oxigen pentru a supraviețui și pentru a se reproduce. Fără oxigen, aceste microrganisme nu pot supraviețui, deoarece nu au capacitatea de a folosi metode alternative de producție a energiei, precum fermentația sau respirația anaerobă. 

Cu toate acestea, mucegaiul poate crește chiar și la concentrații foarte scăzute de oxigen, ceea ce face dificilă combaterea lor prin limitarea accesului la aer. După cum am mai precizat, mucegaiul se dezvoltă pe materiale pe care le poate digera, iar lista acestora este foarte lungă. Poate metaboliza, practic, orice substanță organică din natură care conține carbon, ceea ce face imposibilă eliminarea completă a tuturor surselor de hrană pentru mucegai dintr-un mediu.

Cum previi apariția mucegaiului

Usucă hainele afară. Condensul este una dintre cele mai mari cauze ale apariției mucegaiului în locuințe. Uscarea hainelor pe calorifer produce condens și împiedică sistemul de încălzire să funcționeze eficient. De asemenea, accelerează formarea condensului și a mucegaiului în lunile de iarnă. Spre exemplu, o singură încărcătură de rufe eliberează în aer peste 2 litri de umiditate. Dacă nu poți usca hainele afară, fă asta într-o cameră unde se poate deschide o fereastră pentru a permite ventilarea și eliminarea umezelii din interior spre exterior.

Deschide o fereastră și închide ușa. După un duș sau o baie, fierberea apei sau după gătit, nivelul de umiditate din baie sau din bucătărie crește brusc. Dacă nu ai un ventilator de extracție sau alt sistem de aerisire, această umiditate se va transforma în condens, afectând întreaga locuință. Pentru a evita această situație, închide ușa când folosești baia sau bucătăria pentru a limita răspândirea umezelii și deschide o fereastră. Excesul de umiditate va fi astfel dispersat natural, fără a răci restul casei. De asemenea, se recomandă aerisirea regulată a locuinței.

Nu supraaglomera spațiile. Evită să umpli în mod excesiv dulapurile din dormitor sau din bucătărie. Spațiile prea pline împiedică circulația aerului și creează un mediu propice pentru formarea și dezvoltarea mucegaiului. Se recomandă ca dulapurile mari să fie amplasate pe pereții interiori, care sunt mai calzi decât pereții exteriori. Este indicat ca piesele de mobilier să fie la cel puțin 5 cm distanță de pereți pentru a permite aerului să circule prin spatele acestora.

Elimină acarienii din praf. Acarienii se dezvoltă în condiții de umezeală și mucegai. Ei trăiesc în lenjerii, covoare și alte materiale textile moi, fiind frecvenți în casele insuficient ventilate și cu umiditate ridicată. Știai că, după doi ani, aproximativ 10% din greutatea unei perne sau a unei pilote este alcătuită din acarieni, resturile lor și excremente? Când aceste particule ajung pe piele sau dacă sunt inhalate, pot declanșa reacții alergice, astm, eczeme, mâncărimi, lăcrimare sau strănut. Reducerea nivelului de umiditate scade considerabil capacitatea acarienilor de a supraviețui. Lenjeriile, pernele și covoarele trebuie curățate frecvent, iar saltelele întoarse periodic pentru a îndepărta acarienii, resturile lor și celulele moarte de piele care le servesc drept hrană, potrivit EnviroVent.

Curăță periodic covoarele. Dacă nu ai podele din lemn, este posibil ca în covoare să se acumuleze acarieni, praf, păr și ciuperci. Toate acestea pot agrava problemele respiratorii (astm, bronșite, alergii, etc.) și pot provoca mirosuri neplăcute sau scăderea calității aerului din locuință. Dacă ai covoare în baie sau în bucătărie, unde se umezesc frecvent, curăță-le periodic pentru a elimina mediul ideal de înmulțire al mucegaiului, acarienilor și fungilor. În plus, aerisește des aceste încăperi pentru a menține umiditatea la un nivel scăzut.

Cum elimini mucegaiul

Dacă mucegaiul ți-a afectat locuința trebuie să acționezi rapid pentru a-i opri răspândirea și pentru a-l elimina. Trebuie să știi că este imposibil să elimini complet toți sporii de mucegai din locuință. Totuși, deoarece sporii de mucegai nu pot crește fără umiditate, reducerea nivelului de umezeală din casă este cea mai bună metodă de a preveni sau de a opri dezvoltarea mucegaiului. Dacă mucegaiul a început deja să se formeze este important să-l cureți și să remediezi cauza umezelii. Dacă îndepărtezi mucegaiul, dar nu rezolvi problema umidității, acesta va reveni în scurt timp.

O regulă generală este aceea că poți curăța singur o zonă afectată de mucegai mai mică de 1 m2 (aproximativ 90×90 cm). Pentru curățarea pereților și a altor suprafețe din casă, poți începe prin a freca zona afectată cu o soluție formată din detergent de vase și apă, pe care apoi să o lași să se usuce complet, se mai precizează pe WebMD.com. În cazurile mai severe poate fi necesară utilizarea unei soluții cu clor (cel mult o cană de înălbitor la fiecare 4 litri de apă).

De fiecare dată când cureți mucegaiul, protejează-te corespunzător: poartă o mască, mănuși și ochelari de protecție, deschide ferestrele și ușile pentru a asigura o bună ventilare a încăperii afectată și nu amesteca niciodată clorul cu amoniacul, deoarece această combinație produce un gaz toxic. După curățare, folosește o cârpă uscată pentru a absorbi cât mai multă umezeală și lasă ferestrele deschise pentru a permite uscarea completă și rapidă a camerei. La final, aspiră podeaua pentru a evita ca umezeala să se infiltreze în parchet sau covoare.

Foto: Shutterstock.com

