În urma investigațiilor, autoritățile au descoperit că, în perioada 2024 – aprilie 2026, femeia ar fi oferit împrumuturi cu dobândă fără autorizație legală. Când victimele nu mai puteau plăti dobânzile, aceasta le-ar fi amenințat și exercitat presiuni psihologice. În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat înscrisuri și date informatice relevante pentru anchetă.

„Am fost surprinși de ceea ce am găsit. Este o situație gravă”, a declarat o sursă din cadrul anchetei pentru bizbrașov.

Femeia a fost dusă la sediul poliției, reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov. Cercetările continuă pentru a determina amploarea activităților ilegale.

