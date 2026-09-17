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De ce nu ar trebui să speli niciodată puiul înainte de a-l găti

Mihai Morcovescu
Mihai Morcovescu
redactor SEO
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Imagine cu o femeie care spală un pui la chiuveta din bucătărie
De ce nu ar trebui să speli niciodată puiul înainte de a-l găti, sursa foto: Shutterstock
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Spălarea puiului sub jetul de la robinet, înainte de a-l pune la gătit, este un gest aproape reflex pentru multe gospodine, care cred că, astfel, elimină murdăria, mucusul și eventualele bacterii de suprafață. Din păcate, cercetările recente în domeniu au arătat că această logică este greșită și chiar periculoasă.

Cuprins:

Spălarea puiului înainte de gătit: tradiție sau greșeală

De unde vine această dorință de a spăla puiul înainte de a-l găti? Pentru unii oameni, este probabil același instinct care îi îndeamnă să spele legumele și fructele înainte de a le consuma. Se pare că acesta este una dintre foarte puținele situații în care spălatul poate face mai mult rău decât bine. Specialiștii în siguranță și sisteme alimentare de la Universitatea Clemson, South Carolina, explică de ce nu este o idee bună și ce ar trebui să faci în schimb. Pe lângă asta, aceștia oferă sfaturi în ceea ce privește manipularea în siguranță a puiului pentru a reduce riscul de îmbolnăvire de origine alimentară.

Cândva, în era dinaintea supermarketurilor și a producției de masă, se obișnuia să cureți puiul, iar tot acel proces de smulgere a penelor și de curățare era, evident, o necesitate. În unele culturi, spălarea puiului cu zeamă de lămâie verde este o practică des întâlnită, potrivit delish.com. Cu toții am auzit povești despre ceea ce se întâmplă în industria de procesare a cărnii. Nu este nimic rău în a freca puiul cu citrice, însă o clătire cu suc acid nu are niciun efect real împotriva unor bacterii periculoase precum Salmonella sau Campylobacter.

Totodată, este esențial să reții că, în timpul procesului modern de producție, puiul este deja curățat, astfel încât nu mai rămân impurități, pene sau alte reziduuri care ar necesita spălare. Este posibil ca păsările să aibă la suprafață un strat subțire de apă și proteine - acesta fie se gătește odată cu carnea, fie poate fi îndepărtat cu un prosop de hârtie curat, urmat de spălarea mâinilor.

Ce spun experții

Iată un fapt îngrijorător: Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC) estimează că Salmonella provoacă anual în jur de 1,4 milioane de cazuri de îmbolnăvire de origine alimentară doar în Statele Unite. De asemenea, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) a publicat numeroase recomandări de a nu spăla puiul înainte de a-l găti. Care este cea mai bună modalitate de a te proteja împotriva bacteriilor dăunătoare? Ei bine, experții în domeniul siguranței alimentare spun că este bine ca pur și simplu să gătești puiul, deoarece căldura va elimina rapid toate acele particule nocive.

„Spălarea cărnii de pui sub jetul de apă poate răspândi agenți patogeni periculoși, în loc să-i elimine. Atunci când puiul este spălat, apa contaminată cu bacterii dăunătoare precum Salmonella și Campylobacter poate ajunge pe suprafețele din apropiere, pe ustensile și pe alte alimente”, a declarat Kimberly Baker, directoarea echipei de programe pentru siguranță alimentară la Universitatea Clemson.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, una din șapte persoane care au spălat puiul a avut în continuare germeni prezenți în chiuvetă chiar și după curățarea acesteia. Dar, ce se întâmplă cu tocătoarele, blaturile de bucătărie, mâinile și cu restul? „Dacă aceste zone nu sunt dezinfectate, bacteriile se pot răspândi în toată bucătăria, ceea ce poate duce la contaminare încrucișată și la îmbolnăviri”, a mai spus Baker. Cu alte cuvinte, spălarea puiului nu face decât să crească șansele ca o parte dintre germeni să ajungă, în cele din urmă, în gura ta.

Carnea de pui și germenii

Temperaturile incorecte de gătire și contaminarea încrucișată între diferite alimente sunt doi dintre cei mai importanți factori legați de îmbolnăvirile de origine alimentară, iar acest lucru este valabil mai ales în cazul cărnii de pui. Două dintre principalele cauze ale îmbolnăvirilor de origine alimentară sunt, așa cum am precizat deja, bacteriile Salmonella și Campylobacter, care se găsesc adesea pe carnea de pui crudă. În Australia, spre exemplu, cazurile raportate de infecție cu Salmonella și Campylobacter aproape s-au dublat în ultimele două decenii. Dintre cele aproximativ 220.000 de cazuri anuale de infecție cu Campylobacter, 50.000 pot fi atribuite, direct sau indirect, cărnii de pui.

Miturile despre spălarea puiului, demontate

O analiză a reacțiilor consumatorilor la o campanie de informare despre pericolele pe care le prezintă spălarea cărnii de pui crudă a scos la iveală motivele pentru care mulți oameni continuă să spele puiul înainte de a-l găti. Unii cred că este necesar să îndepărteze fecalele sau alte reziduuri de pe carnea de pasăre. De fapt, tehnicile moderne de procesare fac ca acest lucru să nu mai fie necesar. Alții cred că spălarea cu o soluție ușor acidă, cum ar fi oțetul sau zeama de lămâie, va omorî bacteriile și germenii. Dimpotrivă, cercetările au arătat că spălarea cărnii de pui crud cu zeamă de lămâie sau cu oțet nu elimină bacteriile și, totodată, poate crește riscul de contaminare încrucișată.

De ce spălarea puiului face mai mult rău decât bine

Unul dintre cele mai convingătoare argumente pentru care spălarea cărnii de pui crudă sub jet de apă este o activitate riscantă provine dintr-un studiu recent pe seama picăturilor de apă care sar de pe suprafața puiului pe care îl speli în chiuvetă. Studiul a demonstrat în mod clar că bacteriile pot fi transferate de pe pui pe suprafețele din jur prin intermediul picăturilor de apă. Folosind imagini de mare viteză, cercetătorii au constatat că o înălțime mai mare a robinetului poate favoriza stropirea pe o suprafață mai mare.

De asemenea, după cum se știe, carnea de pui este adesea moale, iar jetul de apă poate crea o mică adâncitură în suprafața acesteia, ceea ce poate duce la stropire, ceva ce nu s-ar întâmpla dacă suprafața ar fi curbată și dură, notează theconversation.com. Cercetătorii au plasat plăci mari cu agar lângă suprafețele de pui pentru a capta orice picătură de apă. Acest lucru le-a permis să cultive bacteriile transferate prin apa stropită și au constatat că nivelul de transmitere bacteriană a crescut odată cu înălțimea robinetului și cu debitul de apă. Totodată, apa aerată, adică cea pe care o obții atunci când robinetul curge foarte puternic a crescut, de asemenea, gradul de stropire și de transmitere bacteriană.

Ce să faci dacă, totuși, vrei să speli puiul

Deși spălarea cărnii de pui crudă nu este recomandată, se pare că unii bucătari amatori sunt reticenți în a renunța la acest vechi obicei care s-a dovedit a fi unul periculos. Dacă insiști să speli puiul înainte să-l gătești, ia în considerare să o faci mai degrabă într-un vas cu apă decât sub jet de la robinet.

Folosește un prosop de hârtie pentru a șterge orice urmă de lichid, apoi aruncă prosopul și la final curăță zona. Acest lucru te va ajuta să reduci riscul de contaminare încrucișată și, în același timp, va păstra bucătăria curată și în siguranță. Și nu uita să te speli pe mâini după ce ai manipulat carnea crudă de pui!

Cum manipulezi puiul în siguranță

Așadar, spălarea puiului nu este recomandată, însă ștergerea lui cu un prosop de hârtie da. Ce altceva ar trebui să știi despre cum manipulezi puiul? Potrivit lui Baker, există o serie de pași pe care trebuie să-i parcurgi din momentul în care scoți puiul din ambalaj și până când îl pui pe masă pentru a fi consumat:

  • Spală-te pe mâini. Ar trebui ca de fiecare dată când manipulezi carne de pui să te speli pe mâini. De fapt, spală-te pe mâini când manipulezi orice aliment.
  • Pregătește puiul pe un tocător din plastic dur. Potrivit lui Kimberly baker, acesta poate fi curățat și dezinfectat cu ușurință. „Evită tocătoarele de tăiat din lemn sau pe cele cu crestături adânci sau caneluri, deoarece acestea pot adăposti bacterii și sunt greu de dezinfectat corespunzător”, relatează rd.com.
  • Pune puiul în tigaie. Spală-te din nou pe mâini. Fă asta imediat ce termini de manipulat puiul crud.
  • Curăță și dezinfectează toate ustensilele și suprafețele de gătit. „Atunci când cureți suprafețele din bucătărie care au intrat în contact cu puiul crud, urmează întotdeauna instrucțiunile de pe eticheta produsului”, recomandă Baker. „Multe produse necesită o anumită concentrație, un timp de contact sau o temperatură specifică pentru a elimina în mod eficient agenții patogeni. Totodată, unele produse de curățare pot necesita clătire sau uscare la aer pentru a se asigura că suprafețele sunt sigure pentru prepararea alimentelor.”
  • Gătește puiul până la o temperatură internă de 74 de grade Celsius folosind un termometru alimentar. „Atunci când verifici temperatura, asigură-te că termometrul nu atinge osul sau suprafața de gătit, deoarece acest lucru poate duce la o citire inexactă. Introdu termometrul în partea cea mai groasă a puiului, astfel încât întreaga zonă de detectare să fie în interiorul cărnii. Pentru pieptul de pui sau pentru alte bucăți mai mici, introdu termometrul din lateral, nicidecum prin partea de sus”.

Dacă găteşti după o rețetă de pui pe care ai mai folosit-o, iar bucățile de carne de pui au aceeași mărime, este în regulă să respecți același timp de gătire fără să verifici temperatura cu termometrul. Însă, dacă ceva este nou sau diferit, cel mai bine este să verifici temperatura pentru a te asigura că puiul este complet gătit.

Vezi şi alte alimente pe care să nu le speli înainte de a le găti!

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Tags: evergreen curiozități Sfaturi utile
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