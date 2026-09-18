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A lăsat munca de 15 ore pe zi în Marea Britanie pentru o viață în Thailanda. Cât o costă traiul lunar într-un complex de lux

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Sophia Moulson, tânăra din Marea Britanie care s-a mutat în Thailanda
Sophia Moulson, în vârstă de 23 de ani, a decis în aprilie 2025 să părăsească West Sussex și să înceapă o viață nouă în Chiang Mai, Thailanda. Sursa foto: Facebook / Sophia Moulson
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O tânără a renunțat la viața aglomerată din Marea Britanie, unde avea trei joburi și muncea până la 15 ore pe zi ca să își plătească facturile. Femeia s-a mutat într-un resort de lux din Thailanda pentru doar 640 de euro, relatează Mirror.

Cuprins:

Femeia avea trei joburi în Marea Britanie și muncea 15 ore pe zi

Sophia Moulson, în vârstă de 23 de ani, a decis în aprilie 2025 să părăsească West Sussex și să înceapă o viață nouă în Chiang Mai, Thailanda.

„Calitatea vieții mele s-a schimbat dramatic”, a declarat tânăra potrivit sursei citate mai sus. Până la mutare, Sophia lucra ca frizeriță, asistentă medicală și antrenoare de fitness online, având un program zilnic care ajungea chiar și la 15 ore de muncă.

„Obișnuiam să mă trezesc, să lucrez o oră la afacerea mea de coaching și pe rețelele sociale, apoi mergeam la salon și, seara, făceam tunsori private. Când aveam zile libere de la salon, acceptam ture ca asistentă. Aveam foarte puțin timp liber, iar deseori lucram chiar și șapte zile pe săptămână dacă aveam programări pentru tunsori private”, a explicat ea.

Viața în resortul de lux din Thailanda i-a adus mai mult timp liber și mai puține cheltuieli.

Odată stabilită în Thailanda, Sophia a reușit să reducă orele de muncă, dedicându-și timpul pentru activități care îi aduc bucurie.

„Pot să lucrez câteva ore pe zi, să alerg, să merg la sală, să iau prânzul undeva, să citesc, să pictez sau să cânt la pian – toate acestea în timp ce îmi dezvolt afacerile”, a mai spus tânăra.

Un alt avantaj major este costul redus al vieții. În timp ce în Marea Britanie trebuia să acopere cheltuieli considerabile pentru combustibil, facturi și alte necesități, acum locuiește într-un apartament de lux cu piscină, vedere spectaculoasă și pază 24/7, pentru doar 640 de euro pe lună. Facturile la apă și electricitate sunt de doar 58 de euro, iar pentru închirierea unui scuter plătește 66 euro lunar, combustibilul costând mai puțin de 6 euro pe săptămână.

„Mâncatul în oraș este mult mai accesibil aici. Prânzul sau cina costă între 6 și 11 euro, iar uneori îmi este mai convenabil să mănânc afară decât să gătesc acasă. Este complet opus față de ce eram obișnuită în Marea Britanie”, a adăugat ea.

O cafea costă aproximativ 2 euro, iar masajele, tratamentele de înfrumusețare sau manichiura sunt mult mai ieftine. Un masaj, de exemplu, costă în jur de 8-10 euro.

Per total, Sophia estimează cheltuielile lunare la aproximativ 1.700 de euro, incluzând chiria, mâncarea, cumpărăturile și activitățile de recreere.

Ce a influențat-o pe tânără să se mute în Thailanda

Decizia de a se muta în Thailanda a fost influențată de dorința de a profita de tinerețe și de pasiunea pentru călătorii.

„Nu aveam un credit ipotecar, copii sau alte obligații care să mă țină într-un loc. Îmi place să călătoresc și să experimentez culturi diferite, așa că m-am gândit: de ce să nu locuiesc undeva unde chiar îmi place să fiu, cât încă am această oportunitate”, a explicat ea, pentru sursa citată mai sus.

Deși explorase alte destinații din Asia, precum Vietnam sau Bali, Sophia a simțit mereu că Thailanda poate fi un loc unde să se stabilească pe termen lung.

„Thailanda mi-a oferit șansa să încetinesc ritmul, fără să renunț la obiectivele mele profesionale. Mi-am schimbat complet perspectiva asupra modului în care îmi petrec timpul și nu mai simt că fiecare minut trebuie să fie productiv”, a spus ea.

Chiar și sistemul de sănătate din Thailanda a impresionat-o. „Am fost plăcut surprinsă. De fiecare dată când am avut nevoie, am fost consultată rapid și costurile au fost rezonabile”, a explicat Sophia.

Femeia nu intenționează să se mute din Thailanda

Sophia nu intenționează să se întoarcă în Regatul Unit prea curând. Femeia a început să învețe thailandeza și spune că iubește viața pe care o are în prezent și libertatea de care se bucură. Este recunoscătoare pentru tot ce trăiește.

„Thailanda ar putea fi casa mea pe termen lung sau doar un capitol important din viața mea. Oricum ar fi, știu că atunci când voi fi mai în vârstă, voi fi recunoscătoare că am avut curajul să fac acest pas. Nu m-aș întoarce acum. Iubesc viața pe care am creat-o aici și mă simt incredibil de norocoasă că aceasta este realitatea mea”, a mai povestit tânăra de 23 de ani.

Tânăra nu este prima britanică în această situație. Un cuplu din Londra a devenit viral după ce a renunțat la vila de lux pentru o căsuță în Grecia. Cei doi soți au „schimbat” facturile de 3.000 de euro pe cheltuieli de aproximativ 650 de euro.

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Tags: Marea Britanie Thailanda locuri de muncă
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