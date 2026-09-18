Curtea de Apel București a anulat decizia prin care Omar Hayssam urma să fie luat în custodie de polițiștii de la Imigrări și trimis în Siria.

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Judecătorii au anulat vineri, 18 septembrie, decizia autorităților prin care Omar Hayssam urma să fie preluat în custodie publică de către Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) în vederea îndepărtării de pe teritoriul României, relatează Agerpres.

Hotărârea instanței blochează astfel încercarea de aplicare a unei măsuri administrative de expulzare către structurile speciale de imigrări.

„Admite plângerea. Anulează ordonanța nr. 6456/III-11/2026 emisă la data de 12.09.2026 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București - Secția de Proceduri Speciale. Definitivă”, se arată în decizia instanței, într-un proces deschis de Omar Hayssam împotriva Parchetului și Inspectoratului General pentru Imigrări.

Hayssam se află în prezent internat în spital, iar dispozitivul de polițiști care asigura paza sa a fost retras.Măsura vine ca urmare a deciziei recente pronunțate de Curtea de Apel București, au confirmat oficiali din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).

Acesta a contestat în instanță posibila sa trimitere în Siria, invocând probleme grave de sănătate care îl împiedică să călătorească cu avionul, la scurt timp după ce a fost eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava.

Fostul om de afaceri a susținut prin intermediul apărătorilor săi că o eventuală expluzare i-ar pune viața în pericol și l-ar expune riscului de a fi din nou încarcerat în țara sa de origine.

Eliberat condiționat pe 11 septembrie

Omar Hayssam nu a rămas în libertate după ce a părăsit Penitenciarul Jilava. Eliberat condiționat vineri, 11 septembrie, după ce a executat 13 ani din pedeapsa de 24 de ani și 4 luni, acesta a fost preluat de polițiștii de imigrări și luat în custodie publică pentru 30 de zile.

Hayssam a fost preluat de polițiștii de imigrări după ce a ieșit vineri din penitenciar. Inspectoratul General pentru Imigrări a anunțat că acesta nu deține cetățenia română și nu are reglementat un drept de ședere pe teritoriul României. Autoritățile au dispus luarea sa în custodie publică pentru 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă din România.