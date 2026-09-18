Imagini cu Andreea Bălan și noul partener de dans. Cu cine l-a înlocuit pe Petrișor Rouge. „Este din Cuba”

Andreea Bălan și-a surprins fanii de pe contul de socializare, după ce a postat imagini în care apare alături de noul partener de dans, care a intrat recent în echipa ei. Decizia vine la câteva luni după ce s-a aflat că vedeta și Petrișor Rouge, cel alături de care a dansat ani de zile, au încheiat colaborarea.

Andreea Bălan a publicat primele imagini cu noul membru al echipei

Andreea Bălan l-a prezentat pe cel care pare să îl înlocuiască pe Petrișor Ruge în spectacolele sale. Fanii au fost curioși să afle cine este noul dansator care va urca pe scenă alături de vedetă.

Artista a făcut anunțul pe rețelele de socializare și le-a prezentat urmăritorilor noul dansator. „Avem un nou membru în echipa noastră! Este din Cuba și este dansator profesionist de balet și dans contemporan. Ne vedem cu toții la concertele noastre”, a transmis Andreea Bălan, în mediul virtual.

Petrișor Rouge a dispărut brusc din viața Andreei Bălan

Pe lângă cele două evenimente de la care Petrișor Ruge a lipsit (nunta Andreeei Bălan și concertul de la Târgu Ocna), dansatorul a fost prezent la finalul lunii aprilie, anul acesta, singur la „Vorbește lumea”, emisiune difuzată de PRO TV. Astfel, încă o apariție separată a dansatorului și cântăreței.

Mai mult decât atât, în timp ce Andreea Bălan avea concerte în țară, Petrișor Ruge anunța că urmează să lanseze a doua piesă sub numele „Același om”: „Din pașii tăi, din inima ta”.

„Ne este dor să te vedem dansând cu Andreea” i-a scris un fan lui Petrișor Ruge pe Instagram, însă dansatorul nu a răspuns.