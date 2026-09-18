Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat peste 4.000.000 de țigarete netimbrate, depistate în apropierea frontierei de la Nădlac.

Marfa de contrabandă era transportată cu un TIR sosit din Țările de Jos, iar prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 3,7 milioane de lei.

Verificarea s-a desfășurat în cadrul acțiunilor curente de monitorizare și control al transporturilor rutiere de mărfuri care tranzitează punctele de trecere a graniței de vest. În urma analizei de risc, inspectorii antifraudă au oprit pentru verificări amănunțite, pe autostrada A1, un autotren care figura în documentele de însoțire ca efectuând un transport internațional dinspre Țările de Jos.

La deschiderea compartimentului de marfă, echipa de control a constatat că vehiculul era încărcat cu sute de baxuri care nu figurau în actele de transport. În total, inspectorii au descoperit patru milioane de țigarete fără timbre fiscale și fără acte care să ateste proveniența legală.

Totodată, documentele prezentate pentru justificarea transportului nu corespundeau situaţiei constatate. Documentul făcea referire la un tranzit vamal aferent unui alt transport de mărfuri, din zilele anterioare, respectiv viza un transport prin care ţigaretele ieşeau din România către Ţãrile de Jos - România şi a cãrui sosire în portul Rotterdam era confirmatã, iar tranzitul figura finalizat.