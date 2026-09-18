45 de biciclete electrice au fost furate din mai multe stațiuni din Savoia și Haute-Savoie, Franța, ca să fie vândute ulterior în România, provocând un prejudiciu estimat la 130.000 de euro, relatează publicația franceză La Depeche. Cinci persoane au fost condamnate de tribunalul din Albertville pentru implicarea în această infracțiune.

Cum s-a desfășurat schema

Între lunile iulie și septembrie 2026, grupul infracțional a folosit acte de identitate false pentru a închiria biciclete electrice din aproximativ zece stațiuni montane franceze. Bicicletele erau apoi transportate în România pentru a fi comercializate.

Prima plângere a fost înregistrată pe 23 iulie în stațiunea Les Menuires, când managerul unui magazin de sport a semnalat că trei persoane au închiriat biciclete pe care nu le-au returnat. Ulterior, incidente similare au fost raportate în stațiunile La Clusaz și Le Grand-Bornand din Haute-Savoie.

Banda a provocat pierderi de 130.000 de euro prin astfel de furturi

Anchetatorii au identificat o legătură între jafuri și au urmărit traseul a trei vehicule utilizate pentru transport. Bicicletele erau duse inițial la Chambéry înainte de a porni către România. În total, banda a provocat pierderi de 130.000 de euro prin astfel de furturi, potrivit autorităților.

„Când am văzut că este atât de ușor, ne-am lăsat prinși în acest cerc vicios și am început să repetăm în alte magazine”, au declarat doi dintre liderii grupului, conform La Depeche.

Pe 9 septembrie, cinci oameni, cu vârste cuprinse între 20 și 49 de ani, au fost arestați. Poliția a reușit să recupereze 13 biciclete care încă nu erau scoase din Franța.

Pe 14 septembrie, cei cinci au fost judecați în regim de urgență pentru „abuz de încredere comis în grup organizat”. Toți și-au recunoscut faptele.

Doi dintre aceștia, considerați liderii rețelei, au fost condamnați la trei ani de închisoare, dintre care unul cu suspendare sub supraveghere, și la plata unei amenzi de 10.000 de euro.

Ceilalți trei au primit câte un an de închisoare cu suspendare și o amendă de 5.000 de euro fiecare. Cele trei vehicule utilizate pentru transport au fost confiscate, mai scrie publicația menționată.

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