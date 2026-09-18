Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza pentru perioada 21 septembrie - 18 octombrie 2026. Potrivit specialiștilor, un val de aer polar aduce o schimbare a vremii în România, săptămâna viitoare, când temperaturile vor scădea chiar și cu 10–15 grade de la o zi la alta.

Ploile se vor extinde în multe regiuni, vântul se va intensifica, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsori, cu rafale ce pot depăși 70–80 km/h. În weekend, sunt prognozate ploi și furtuni în vestul, centrul, nordul și sud-vestul țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 21-27 septembrie 2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, iar în rest se va situa în jurul celor normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în jumătatea nord-vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, potrivit meteorologilor ANM.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 5-11 octombrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în cea vestică, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 12-18 octombrie 2026