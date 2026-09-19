Motorina s-a scumpit din nou, sâmbătă, 19 septembrie 2026, pentru a patra zi consecutiv de când Ministerul Finanțelor a prelungit reducerea accizei la acest carburant.

Măririle de preț ajung până la 5 bani pe litru în București, iar cea mai ieftină motorină din Capitală se vinde vineri cu 10,73 lei/l, maximul fiind de 10,86 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Benzina se comercializează la prețuri cuprinse între 9,93 lei/l și 9,99 lei/l.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 19 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 9,93 lei/l, preț menținut de miercuri, și se găsește la Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Același tarif, de 9,93 lei/l, este afișat și la una dintre stațiile Socar din București, în timp ce la alte stații ale rețelei, prețul este de 9,94 lei/l, costuri neschimbate de miercuri.

Rompetrol afișează la benzina standard sâmbătă, 19 septembrie 2026, un preț de 9,99 lei/l, menținut tot de miercuri.

Și la OMV, carburantul se vinde tot cu 9,99 lei/l, același preț de miercuri.

Stațiile Mol, de asemenea, comercializează benzina cu 9,99 lei/l, cotația de miercuri.

Lukoil menține trendul și vinde carburantul tot cu 9,99 lei/l, același cost de joi.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Timișoara și costă 9,91 lei/l, preț menținut de miercuri. În Cluj-Napoca, carburantul costă 9,93 lei/l, la fel ca ieri. În București, Iași și Constanța, benzina se vinde tot cu 9,93 lei/l, cost neschimbat de miercuri.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 19 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,73 lei/l, față de 10,69 lei/l, cât era ieri (o creștere de 0,04 lei), și se găsește la Petrom. Pentru această stație, prețul este cel practicat vineri.

Și Socar comercializează carburantul tot cu 10,73 lei/l, de la 10,69, prețul minim afișat ieri (o mărire de 0,04 lei).

Stațiile OMV vând motorina sâmbătă, 19 septembrie 2026, cu 10,79 lei/l, la fel ca ieri.

Rompetrol afișează un preț de 10,79 lei/l, costul din ziua precedentă.

Motorina costă la Mol astăzi tot 10,79, de la 10,74 lei/l, prețul din ziua precedentă (o scumpire cu 0,05 lei).

Cea mai scumpă motorină la rețelele analizate se vinde azi cu 10,86 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la benzinăriile Lukoil.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este la Timișoara și se vinde cu 10,70 lei/l, față de 10,66 lei/l, prețul de ieri (o creștere de 0,04 lei). În Cluj-Napoca, motorina costă 10,72 lei/l, comparativ cu 10,69 lei/l, costul de vineri (o majorare de 0,03 lei). În București, Iași și Constanța, motorina se vinde cu 10,73 lei/l, de la 10,69 lei/l în ziua precedentă (o scumpire cu 0,04 lei).

Ministerul Finanțelor a anunțat, marți, că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în septembrie, în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 19 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,82 lei/l, preț neschimbat de marți, și se găsește la stația Dacma din Slobozia Moară, pe Strada Principală (DN7), nr. 153, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,63 lei/l, de la 10,45 lei/l cât era ieri (o creștere de 0,18 lei), și se găsește la stația Dacma din Ulmi, pe Strada Principală (DN72), nr. 46, județul Dâmbovița.