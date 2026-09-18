Tot mai mulți pensionari din Europa, mulți dintre aceștia italieni, aleg să își părăsească țările de origine pentru a se stabili în sud-estul continentului, atrași de prețurile reduse și de nivelul ridicat de confort pe care și-l pot permite.

Albania și alte state din regiunea Balcanilor au devenit rapid destinații favorite pentru miile de vest-europeni ale căror pensii nu mai făceau față inflației și scumpirilor din marile metropole.

Pentru un pensionar din Italia, Germania sau Franța, o pensie medie de 1.200-1.500 de euro oferă un trai modest în țara natală, acoperind la limită chiria, utilitățile și chitanțele lunare. Odată mutați în zona Balcanilor, aceiași bani le asigură un standard de viață considerat de mulți drept luxos, de la chirii pe litoral la prețuri accesibile până la cine zilnice la restaurant și servicii medicale private de calitate.

„După 48 de ani de contribuții, pensia mea nu-mi permitea să duc o viață decentă în Italia, așa că mi-am făcut bagajele și am plecat în Albania. Aici, pensia plătită de INPS nu este impozitată, iar costul vieții este mai mic. Aici, cu 1.500 de euro, trăiesc ca un rege”, a declarat pentru Il Messaggero Carmine Impietro, fost mecanic din Novara.

Comunități tot mai mari în zonele de coastă

Orașele de la Marea Adriatică și Marea Ionică atrag cele mai mari grupuri de seniori străini. Localități maritime care altădată erau animate doar în sezonul estival au devenit acum comunități permanente pentru cetățenii occidentali.

Aceștia menționează adesea clima blândă, ospitalitatea localnicilor și proximitatea față de restul Europei ca fiind argumente decisive în alegerea noii lor case.

Integrarea este facilitată și de dezvoltarea infrastructurii locale, adaptată tot mai mult la cerințele comunităților internaționale. Serviciile de sănătate privată și facilitățile de transport au evoluat rapid în ultimii ani, eliminând multe dintre reținerile pe care seniorii le aveau în trecut față de mutarea într-o țară din afara spațiului comunitar direct.

La doar 200 de kilometri de coasta regiunii italiene Puglia și de portul Bari, orașul Durres din Albania a devenit o adevărată salvare pentru un număr tot mai mare de seniori din Italia. Situat pe malul Mării Adriatice, orașul portuar atrage pensionari care nu mai reușesc să își acopere cheltuielile zilnice în țara natală și caută o bătrânețe liniștită, la prețuri accesibile.

Milioane de italieni au pensii sub pragul de subzistență

Decizia de a părăsi Italia nu este un moft, ci rezultatul direct al presiunilor financiare tot mai mari. Conform datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Protecție Socială din Italia (INPS), aproximativ 4,6 milioane de pensionari, reprezentând 28,1% din totalul beneficiarilor de pensii, primesc mai puțin de 1.000 de euro pe lună. În marile orașe italiene, după achitarea chiriei, a utilităților și a medicamentelor, această sumă devine insuficientă pentru un trai decent.

De ce a devenit Durres destinația ideală

În acest context economic, Albania oferă o alternativă extrem de avantajoasă. În Durres, un venit lunar sub 1.000 de euro permite închirierea unui apartament aproape de plajă, acoperirea tuturor utilităților și ieșiri frecvente la restaurant.

În plus, apele Mării Adriatice și clima blândă asigură un mediu de viață plăcut pe tot parcursul anului, iar apropierea de portul Bari le permite seniorilor să revină rapid în Italia pentru a-și vizita familiile.

Carmine s-a mutat în Albania în 2012 și, după o lungă luptă în instanță, a reușit să obțină aplicarea scutirii de impozit și pentru pensionarii italieni, prin aplicarea unei convenții între INPS și Albania. Acum, pensiile italiene ajung aici fără rețineri fiscale.

„Primesc cu 30% mai mult pe lună. Iar acest lucru, împreună cu un cost al vieții mai redus, mă ajută să trăiesc decent”, povestește bărbatul.

Pe lângă faptul că primesc o pensie mai mare, în Albania și costul vieții este mai scăzut.â

Chiria pentru un apartament cu două camere, cu vedere la mare, 350 de euro

La rândul său, Luigi Pace, fost funcționar care s-a mutat în Balcani după ce a ieșit la pensie, spune că viața în Albania nu se compară cu cea din Italia.

„Locuiesc într-un apartament cu două camere, la 50 de metri de mare, și plătesc 350 de euro chirie. Cheltuielile fixe - electricitate, apă și internet - sunt de aproximativ 50 de euro. Nu există comparație cu Italia. În Terni plăteam peste 100 de euro pe lună numai pentru cheltuielile de întreținere ale blocului”.