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Salata Dakos - rețetă tradițională din Creta

Ana Maria Teodorescu
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Salata Dakos- cum se prepară rețeta grecească
Salata Dakos- cum se prepară rețeta grecească
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Salata Dakos este un preparat foarte apreciat în Creta, gustos și simplu de făcut. Se pregătește din doar câteva ingrediente, iar cu puțină atenție se poate obține o mâncare simplă și delicioasă. Află mai multe despre această specialitate și despre modul în care se prepară rețeta tradițională de Dakos.

Cuprins:

Ce este salata Dakos

Roșiile bine coapte, pâinea uscată de orz, brânza, măslinele și uleiul de măsline sunt suficiente pentru a pregăti Dakos, una dintre cele mai cunoscute specialități ale insulei grecești Creta.

Dakos este realizat pe o bază de pâine uscată, numită în greacă paximadi. Pentru această rețetă se folosește cel mai des paximadi din orz, o pâine densă, coaptă și apoi uscată până devine foarte tare.

Peste pâine se pun roșii proaspete tocate mărunt sau chiar date pe răzătoare, brânză cretană, ulei de măsline extravirgin și oregano. În funcție de zonă și de preferințe, se mai pot adăuga măsline, capere, ceapă, piper sau câteva picături de oțet.

Preparatul mai poate apărea sub numele de ntakos, iar în anumite părți ale Cretei este cunoscut și ca koukouvagia. Rețetele diferă foarte puțin.

Brânza folosită în mod tradițional este adesea mizithra, o brânză moale, ușor acrișoară, preparată din lapte de oaie sau de capră. Se poate folosi și mizithra proaspătă. În afara Greciei, aceste brânzeturi sunt mai greu de găsit, motiv pentru care feta a devenit cea mai răspândită alternativă. Feta oferă un gust mai sărat și o textură ceva mai fermă, dar se potrivește bine cu roșiile și oregano.

De ce se folosește pâine uscată

Paximadi este unul dintre componentele care definesc preparatul. Pâinea este uscată pentru a rezista mai mult timp și a putea fi păstrată fără să se altereze repede, un lucru important în alimentația tradițională a insulelor și a comunităților rurale.

Fiind foarte tare, paximadi se umezește înainte de servire. Poate fi trecut rapid pe sub un fir de apă sau stropit ușor. Apoi, roșiile și uleiul de măsline continuă să îl înmoaie. În acest fel, pâinea își păstrează o parte din textură, dar devine suficient de fragedă pentru a fi tăiată și mâncată ușor.

Dacă nu găsești paximadi, poți folosi felii groase de pâine integrală bine uscată sau pâine prăjită lent în cuptor. Rezultatul nu va fi identic cu cel cretan, însă poate păstra caracterul rețetei. Ideal este ca pâinea să fie uscată și să absoarbă zeama roșiilor fără să se destrame.

Cum se prepară salata Dakos - rețeta tradițională

Rețetă salată de Dakos
Rețetă salată de Dakos

Ingrediente:

  • două bucăți mari de paximadi sau patru bucăți mai mici;
  • trei roșii mari, bine coapte;
  • aproximativ 100-120 de grame de mizithra proaspătă sau feta;
  • două-trei linguri de ulei de măsline extravirgin;
  • oregano uscat;
  • câteva măsline;
  • o lingură de capere, dacă îți plac;
  • puțin piper;
  • sare, numai dacă mai este nevoie.

Mod de preparare

Pâinea se umezește foarte puțin și se așază pe farfurie. Dacă roșiile sunt foarte zemoase, pot fi ele suficiente. O pâine prea udă își pierde textura înainte ca preparatul să fie servit.

Roșiile se taie în bucăți cât mai micuțe și se distribuie peste paximadi, împreună cu sucul. Deasupra se pune brânza mărunțită, apoi se adaugă uleiul de măsline, oregano, măslinele și caperele. Preparatul poate fi lăsat câteva minute înainte de servire, pentru ca aromele să se amestece și pâinea să se înmoaie ușor.

Dacă folosești feta, gustă salata înainte de a adăuga sare. Feta, măslinele și caperele pot fi deja suficient de sărate.

Sfaturi pentru o salată Dakos reușită

Roșiile sunt esențiale pentru această salată. Preparatul este cel mai gustos vara, când roșiile sunt coapte natural, dulci și suficient de zemoase.

Și alegerea pâinii este importantă. O pâine foarte aerată se va îmbiba repede și se poate rupe. Pâinea din orz are o structură mai densă și un gust mai rustic, care se potrivește cu roșiile, brânza și oregano.

Uleiul de măsline se adaugă la final și este de preferat un ulei extravirgin, proaspăt.

Oregano poate fi frecat puțin între degete înainte de a fi presărat, pentru a-și elibera aroma. Cantitatea nu trebuie să fie foarte mare, rolul lui este să completeze roșiile, nu să acopere restul ingredientelor.

Variante ale rețetei de salată Dakos

Dakos se poate adapta ușor, atât timp cât sunt păstrate elementele sale de bază.

Dacă nu găsești brânză cretană, feta este cea mai simplă alegere. Pentru o textură mai apropiată de mizithra, feta poate fi amestecată cu puțină ricotta sau cu o brânză proaspătă bine scursă. Amestecul va fi mai cremos și mai puțin sărat.

De asemenea, pesmeti sau pâinea uscată poate fi pusă ca o felie întreagă, dar poate fi pusă și bucățele.

Ceapa roșie tăiată foarte fin adaugă un gust mai pronunțat. Castravetele aduce un plus de prospețime, iar ardeiul verde aduce o textură ușor crocantă. Unele variante conțin busuioc, pătrunjel sau cimbru, deși oregano rămâne planta aromatică cel mai strâns legată de rețeta tradițională.

Pentru un dakos mai consistent se pot adăuga năut, fasole albă sau bucăți de ton. Acestea transformă salata într-o masă completă, dar nu mai este preparatul din varianta cretană clasică.

Cum se mănâncă Dakos

Dakos poate fi servit ca aperitiv, prânz, ca o gustare sățioasă sau garnitură lângă preparate din pește, legume ori carne la grătar.

O porție mai mare, cu suficientă brânză, poate ține locul unei mese, mai ales în zilele călduroase.

Se mănâncă de obicei cu furculița și cuțitul, deoarece pâinea rămâne ușor crocantă la bază. Este bine să fie pregătit aproape de momentul servirii. Dacă stă prea mult, pâinea absoarbe tot lichidul și își pierde contrastul de texturi.

Pentru o masă mai consistentă, alături se pot pune castraveți, ardei, frunze verzi, ou fiert sau o porție de leguminoase. Aceste adaosuri nu fac parte neapărat din rețeta clasică, dar completează bine preparatul.

Descoperă și Cum se face salata grecească – secretul care o face atât de savuroasă

Ce beneficii are salata Dakos

Valoarea nutritivă a salatei dakos vine din asocierea mai multor alimente simple, fiecare cu beneficiile lui. Pâinea de orz conține carbohidrați și fibre, roșiile contribuie cu vitamine și compuși antioxidanți, uleiul de măsline furnizează grăsimi nesaturate, iar brânza oferă proteine și calciu.

Poate fi o masă sățioasă și echilibrată

Combinația dintre pâine, ulei de măsline și brânză oferă energie și menține senzația de sațietate mai mult timp decât o salată alcătuită numai din legume. Fibrele din pâinea de orz încetinesc digestia, iar grăsimile și proteinele completează masa.

Cât de sățioasă este o porție depinde, desigur, de cantitatea de pâine, ulei și brânză. Pentru un prânz ușor poate fi suficient un dakos de dimensiune medie, în timp ce pentru un aperitiv se folosesc porții mai mici.

Vitamine și minerale

O porție de dakos poate conține două sau chiar trei roșii, în funcție de mărimea lor. Astfel, preparatul este o modalitate plăcută de a consuma mai multe legume, fără ca masa să pară lipsită de consistență.

Roșiile oferă vitamina C, potasiu și licopen, pigmentul natural care le dă culoarea roșie. Licopenul face parte din categoria carotenoizilor și are rol antioxidant. Prezența uleiului de măsline este utilă și pentru absorbția carotenoizilor, deoarece aceștia sunt mai bine folosiți de organism atunci când masa conține și grăsimi.

Conține grăsimi de bună calitate

Uleiul de măsline extravirgin este una dintre principalele surse de grăsime din alimentația mediteraneeană. El conține în special grăsimi mononesaturate și, atunci când este obținut și păstrat corect, diferiți compuși fenolici.

În dakos, uleiul nu este folosit pentru prăjire, ci se adaugă direct peste roșii și brânză. În felul acesta își păstrează aroma și contribuie la senzația de sațietate.

Pâinea de orz contribuie cu fibre

Orzul integral este o sursă bună de fibre. Acestea ajută digestia, susțin tranzitul intestinal și fac masa mai sățioasă. O pâine de orz cu o proporție mare de făină integrală va conține, în general, mai multe fibre decât o pâine preparată în principal din făină albă.

Când cumperi pesmeți sau pâine uscată, merită să verifici lista ingredientelor. Unele produse denumite ”cu orz” conțin doar o cantitate mică de făină de orz, restul fiind făină rafinată de grâu.

Brânza conține proteine și calciu

Mizithra, xinomizithra și feta contribuie cu proteine, calciu și fosfor. În plus, brânza adaugă gust și face preparatul mai consistent. Brânzeturile proaspete cretane sunt adesea mai moi și mai delicate, în timp ce feta are o aromă mai sărată și mai intensă.

Cantitatea poate fi adaptată în funcție de rolul preparatului. Pentru un aperitiv este suficient un strat subțire de brânză, iar pentru o masă principală se poate folosi o porție mai generoasă.

Folosește ingrediente foarte puțin procesate

În forma sa tradițională, dakos conține o listă scurtă de ingrediente foarte puțin procesate: cereale, roșii, brânză, ulei de măsline, plante aromatice, măsline și capere. Nu are nevoie de sosuri grele sau de adaosuri foarte dulci.

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Tags: evergreen Retete culinare
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