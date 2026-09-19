Iulian Tănase din Udați-Mânzu a intrat în galeria criminalilor în serie din România după ce a trecut de bariera vârstei de 60 de ani. A ucis doi oameni din sat, iar apoi a mărturisit a treia crimă, în speranța că va obține o pedeapsă mai mică. Însă calculele lui au fost greşite, căci doar pentru omorul comis în 2005, el a primit 22 de ani de închisoare și ar putea rămâne în spatele gratiilor până la sfârşitul vieţii sale.

Ultimul telefon pe care l-a dat Victoria, înainte să dispară fără urmă

De multe ori, disparițiile de persoane sunt, de fapt, crime nedescoperite. Iar expresia „parcă l-a înghițit pământul” nu e întotdeauna doar o metaforă. Aşa a fost şi în cazul Victoriei Dobre, o femeie din județul Ialomița pe care, teoretic, poliția o căuta de două decenii.

Anunțul dispariției Victoriei Dobre. Sursa foto: Poliția Română

Victoria avea 40 de ani. Nu era căsătorită, n-avea copii și locuia singură, într-o casă de la marginea satului Ograda. Într-o dimineață de miercuri, pe 31 august 2005, femeia a dispărut fără urmă.

În acea zi, în jurul orei 08:00, o sunase pe cumnata ei, care locuia în același sat. Femeia era cu treabă prin curte, aşa că la telefon a răspuns fiul ei, care avea numai 9 ani. Copilul i-a povestit mamei că „mătuşa plângea, spunea că o doare capul şi a zis să te duci repede la ea”.

Cumnata a mers imediat acasă la Victoria, dar a găsit poarta încuiată cu lacătul. În curte nu era nimeni, şi atunci femeia și-a sunat soțul. Ajuns la casa surorii lui, el a sărit gardul şi, după ce a forțat un geam, a intrat în locuință. Dar Victoria nu era nicăieri. Dispăruse cu tot cu bicicletă, iar telefonul ei mobil era închis.

A doua zi, tatăl Victoriei a mers şi el la locuința fiicei şi l-a găsit în curte pe Iulian Tănase. Când l-a întrebat ce caută acolo, acesta i-a spus că vorbise cu Victoria, ca să vină să dea de mâncare la păsări.

Tănase avea 45 de ani şi se mutase recent în Ograda. De loc din Buzău, satul Udați-Mânzu, comuna Smeeni, el trecuse de mai multe ori prin puşcărie, pentru furt calificat, lovire, tâlhărie. Fusese liberat condiţionat în august 2003 şi se aciuase în Ograda, unde trăia în concubinaj cu Viorica P., de 50 de ani. Aceasta era prietenă cu Victoria, iar cei trei se vizitau reciproc.

După ce Victoria a dispărut, prin sat a apărut imediat zvonul că Tănase i-ar fi făcut felul, pentru că ea umbla cu bani mulți, colectând sumele pentru „CAR pensionari” de la toți deponenţii de pe raza comunei. Oamenii mai bănuiau şi că a doua zi, când a fost prins în curtea Victoriei, Tănase nu venise acolo împins de la spate de grija găinilor, ci ca să caute banii şi să-i ia.

Ucisă cu lovituri de făcăleț şi îngropată în curtea prietenei sale

Dispariția Victoriei Dobre a fost reclamată la poliție de către rudele acesteia. Cei de la IPJ Ialomița au dat-o în urmărire, însă n-au făcut niciun efort pentru a afla ce s-a întâmplat cu ea. Tănase a fost anchetat superficial și la scurt timp, în 2006, el a plecat în Marea Britanie, unde şi-a găsit de lucru.

Cazul a rămas neelucidat, şi vreme de două decenii, părinții Victoriei Dobre, care între timp au şi murit, au încercat zadarnic să afle adevărul. El a ieşit la iveală, cu totul întâmplător, în luna mai a anului trecut, atunci când la primăria din comuna Ograda a ajuns o scrisoare trimisă dintr-un penitenciar. Epistola era semnată de Iulian Tănase, care era trimis în judecată într-un alt dosar, pentru o dublă crimă. El mărturisea că a omorât-o pe Victoria Dobre, pentru că „era amanta mea, și din cauza unei gelozii a amândurora am ajuns la această nenorocire”.

Denunțul a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița, unde Tănase a fost audiat și a declarat că „în dimineaţa zilei de 29 sau 30 august 2005, nu-mi amintesc cu precizie, era o zi de miercuri, ultima zi de miercuri din lună, în timp ce mă aflam singur în imobilul situat în satul Ograda, unde locuiam împreună cu concubina mea de la acea vreme, P. Viorica, a venit Dobre Victoria, cu care aveam o relaţie intimă”. Bărbatul spune că la acel moment, concubina lui era plecată, ca să aprovizioneze cu marfă magazinele pe care le avea pe raza comunei: unul, în curtea locuinţei, iar altul, în incinta şcolii din localitate.

Victoria, susține Tănase, a intrat într-o cameră de lângă bucătărie, au început să se certe, din cauza geloziei ei, şi atunci el a luat un făcăleț şi a lovit-o în cap, cu putere. „Ea a căzut pe jos, lângă pat, şi îi curgea sângele pe nas, gură și urechi. Am închis uşa camerei şi am ieşit în curte, unde am rămas o jumătate de oră - o oră. În timp ce eram afară, am auzit-o vorbind la telefon şi am intrat înăuntru. Am întrebat-o cu cine vorbeşte şi mi-a zis că a sunat-o pe cumnata ei, să-i spună că e în pericol, însă i-a răspuns nepotul. I-am luat telefonul şi l-am închis, pentru a nu mai fi apelată sau să sune ea pe cineva, apoi am scos cartela şi am aruncat-o în WC.”

Temându-se că femeia ar putea să-l reclame la poliție şi că el se va întoarce la puşcărie, Tănase a luat făcălețul şi „am lovit-o din nou, de 3-4 ori, până când nu a mai mişcat. Apoi am dus cadavrul în beciul locuinţei, aflat sub bucătăria casei, după care am şters cu apă şi detergent petele de sânge de pe covor. În jurul orelor 17:00, a venit acasă concubina. M-am purtat normal, nu i-am spus nimic despre cele întâmplate, iar în jurul orelor 22:00 - 23:00, am mers împreună cu ea în dormitor. După ce a adormit, în jurul orelor 02:00 - 03:00, m-am dus în curte, unde am săpat o groapă de circa un metru adâncime, un metru lățime şi 1,7 m lungime (victima avea 1,65 m înălțime - n.r.), apoi am mers în beci, am văzut că ea e moartă, i-am cărat cadavrul în curte şi l-am îngropat cu faţa în sus, după care am pus pământ deasupra, am nivelat locul şi am mers să mă culc, lângă concubină”.

Ce rol au avut obiectele personale ale dispărutei, păstrate de către rude

Victoria venise acasă la prietena ei cu o bicicletă, pe care Tănase spune că a ascuns-o „într-o magazie, în care Viorica nu prea intră, iar după vreo 3-4 zile, am aruncat-o în râul Ialomița, în zona din spatele bisericii din comuna Ograda”.

Polițiştii care au investigat dispariția Victoriei Dobre puteau rezolva cazul încă din 2005 dacă, în baza un mandat, ar fi percheziționat curtea bărbatului care devenise principalul suspect.

Tănase şi-a mai amintit că „în aceeaşi zi sau a doua zi după uciderea Victoriei Dobre, am mers acasă la ea, unde am dezlegat şi am dat mâncare câinilor, pentru ca aceştia să nu facă gălăgie”.

El le-a indicat anchetatorilor locul în care a îngropat-o pe femeie, iar rămăşițele ei au fost descoperite după 20 de ani de la comiterea crimei. Trupul fusese băgat în doi saci de rafie, unul tras dinspre cap spre trunchi, iar celălalt - dinspre picioare spre trunchi. Craniul era învelit într-o pungă de plastic, iar în zona gâtului se afla un prosop, înnodat în formă de laţ.

Iulian Tănase a indicat unde a îngropat-o pe femeie

La necropsie, legiştii au descoperit că existau fracturi de boltă craniană produse, în preajma momentului morții, prin loviri repetate cu un corp dur care, „în mod cert, s-au asociat şi cu leziuni meningo-cerebrale”, ceea ce arăta că moartea a fost una violentă.

Deşi Victoria era dispărută de două decenii, rudele i-au păstrat o parte din obiectele ei personale. Inclusiv un aparat epilator, de pe mecanismul căruia a fost prelevat ADN-ul. Și acesta, alături de profilele genetice ale părinților, i-a ajutat pe experți să stabilească, cu certitudine, că rămășițele osoase descoperite în groapă sunt ale femeii dispărute.

Resortul care l-a determinat pe Tănase să recunoască crima, după două decenii

În scrisoarea trimisă Primăriei Ograda, Iulian Tănase scria că trăiește cu conștiința încărcată și că mărturiseşte crima, pentru ca femeia ucisă să fie înmormântată creștinește. Dar în cazul criminalilor în serie, mustrarea de conştiință e la fel de certă precum existența inorogilor.

Iulian Tănase a trimis o scrisoare autorităților prin care recunoaște crima Victoriei Dobre. Sursa foto: Facebook/Iulian Tănase

Anchetorii au decis interceptarea convorbirilor telefonice pe care Tănase le avea, din penitenciar, şi astfel au descoperit cum el le explica interlocutorilor că şi-a recunoscut crima ca să obțină o condamnare mică în dosarul în care era judecat pentru dublu omor.

Când a aflat că de reducerea limitelor de pedeapsă nu beneficiază, conform legii, cei care fac autodenunț, ci doar cei care ajută la identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor infractori, Tănase a început să susțină că nu doar el, ci şi alții au fost implicați în uciderea Victoriei Dobre.

Concubina lui de la acea vreme, Viorica P., a devenit suspectă în dosar. Dar ea le-a declarat anchetatorilor că nu ştie nimic despre uciderea Victoriei Dobre. Cu ocazia confruntării dintre ea şi Tănase, acesta a susținut că la crimă ar fi participat el şi alte două persoane, pe care însă refuză să le indice. Procurorii au disjuns dosarul în care este cercetată posibila implicare a Vioricăi P., iar în ianuarie anul acesta, Iulian Tănase a fost trimis în judecată, pentru săvârşirea infracțiunii de omor.

În timpul procesului, el a depus un memoriu în care susținea că nu este autorul faptei, ci doar un complice. N-a vrut să dea nicio declaraţie în faţa instanţei, invocând dreptul la tăcere, dar a comentat tot timpul, din boxa arestaților. Era nemulţumit că în rechizitoriu s-a spus că ar fi acţionat cu intenţie, deşi „procurorul nu ştie ce s-a întâmplat atunci, cu toate că eu am declarat de la A la Z”. Şi s-a opus audierii martorilor, spunând că „nu aşa se face cercetarea judecătorească, pentru că ei nu ştiu nimic din ce s-a întâmplat atunci. Doar autorul faptei ştie cu adevărat, iar autorul nu sunt eu”.

Şi-a susținut această nouă poziție pe tot timpul procesului de la Tribunalul Ialomița. „Nu eu am omorât-o pe această femeie”, a spus Tănase, atunci când i s-a oferit ultimul cuvânt, nemaidorind să adauge nimic în plus.

Instanța a decis însă că prima lui declaraţie, în care descria cum a comis crima, e cea care corespunde realităţii, pentru că toate detaliile oferite de el atunci „au fost verificate şi confirmate de restul probelor administrate în cauză”.

Iar pe 1 iulie anul acesta, Tănase a fost condamnat la 22 de ani închisoare. El a atacat decizia, iar dosarul a ajuns acum la Curtea de Apel Bucureşti, unde primul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 8 octombrie, anul acesta.

Iulian Tănase a primit o sentință de 22 de ani de închisoare. Sursa foto: Facebook/Iulian Tănase

Tentativă de viol asupra unei bătrâne de 87 de ani care îi era şi mătuşă

Iulian Tănase e din aceeaşi zodie infracțională cu Gheorghe Toma şi Gheorghe Dincă, doi criminali în serie mult mai cunoscuți decât el. Are aceleaşi porniri violente şi aceeaşi convingere că poate învârti pe degete întreaga lume şi toate regulile ei.

A absolvit Liceul Tehnologic din Smeeni, iar ulterior a urmat un curs de contabilitate primară. A făcut armata, a fost căsătorit şi are doi copii. Iar de-a lungul vieții, a colecționat numeroase antecedente penale, atât în ţară, cât şi în străinătate.

În 2006, după ce a ucis-o pe Victoria Dobre, Tănase a plecat în Anglia şi s-a angajat acolo. Ultimul lui loc de muncă a fost într-un abator. Dar, periodic, el se întorcea în România, unde rămânea o vreme și comitea noi infracțiuni.

Cu toate că a muncit și în Anglia într-un abator, Iulian Tănase se întorcea frecvent in România, unde comitea noi infracțiuni. Sursa foto: Facebook/Iulian Tănase

În toamna lui 2019, a intrat în casă peste o femeie de 87 de ani şi a încercat să o violeze. Bătrâna, care locuia singură în satul Udați-Mânzu, era verişoară cu mama lui Tănase. În seara zilei de 3 octombrie 2019, ea a încuiat uşile şi a adormit. A fost trezită de un zgomot și a dat să aprindă becul, când a fost prinsă de mână de un bărbat care i-a zis „taci din gură, că mă caută poliţia, de asta am venit”. L-a recunoscut după voce pe Iulian Tănase, apoi a văzut că e el „de la lumina de afară”, după cum a declarat ea.

Tănase s-a dezbrăcat complet, a urcat în pat, lângă bătrână, şi a încercat să o violeze, dar n-a reuşit, din cauza disfuncției erectile. „Eu m-am luptat cu el”, a povestit bătrâna, la poliție. „I-am dat degetele peste cap, l-am prins cu mâinile; el mă trăgea de păr, eu îi ziceam să înceteze”. La un moment dat, femeia a leşinat, revenindu-şi în momentul în care Tănase o uda cu apă, „apoi acesta a continuat să se atingă de mine, cu mâinile, cu organul sexual”.

În cele din urmă, el a aprins lumina, s-a îmbrăcat, a băut două ceşti cu vişinată şi a ieşit din casă, pe uşa din spate. De ruşine, femeia n-a spus nimănui nimic, dar după două zile, când nepotul ei a venit în vizită, i-a mărturisit că Tănase a încercat să o violeze, iar bărbatul a mers cu ea la poliţie, unde a fost depusă o plângere.

Pe trupul bătrânei, legiştii au identificat vânătăi şi zgârieturi ce dovedeau că ea fusese victima unei agresiuni fizice. Iar pe cămaşa ei de noapte purtată în acea noapte, criminaliştii au identificat urme de sânge uman, despre care s-a stabilit că e al victimei, dar și urme de spermă. Tănase n-a fost de acord cu prelevarea de probe biologice decât „dacă instanţa de judecată decide acest lucru”. Instanța a decis, probele de salivă i-au fost recoltate, prin periaj bucal, iar expertiza a stabilit că profilul genetic al urmelor de spermă era identic cu ADN-ul lui.

El n-a recunoscut fapta în anchetă; a susținut că, în baza relaţiilor de rudenie dintre el şi victimă, o ajuta pe aceasta la treburile gospodăreşti, iar ea i-a făcut plângere penală „din răutate, pentru că nu i-am dat crezare la cele spuse de ea despre relaţia extaconjugală a concubinei mele”.

„Scopul pedepsei a fost atins”, a decis instanța, care l-a liberat mai devreme

După ce a fost pus sub acuzare, Tănase n-a mai vrut să facă niciun fel de declarații. Nu se prezenta poliție, atunci când era citat, iar în ianuarie 2020, i-a anunțat pe anchetatori că el o să plece la muncă în Anglia.

Trimis în judecată, în stare de libertate, pentru violare de domiciliu și tentativă de viol, Tănase şi-a recunoscut faptele la primul termen al procesului și a cerut să fie judecat în procedura simplicată, ce reduce cu o treime limitele pedepselor. Curtea de Apel Ploieşti l-a condamnat la 2 ani şi 4 luni de închisoare.

Executarea pedepsei a început în februarie 2021 și urma să expire în iunie 2023, dar Tribunalul Prahova a decis liberarea condiționată, cu trei luni mai devreme.

În fața instanței, Tănase a spus că regretă fapta şi că este pregătit să fie pus în libertate. „Pe lângă condiția fracției de pedeapsă şi a regimului de executare a pedepsei, Tribunalul reține că atitudinea și comportamentul deținutului pe durata executării pedepsei (singurele relevante în mod real în aceasta procedură) conduc la concluzia că scopul pedepsei a fost atins, iar executarea restului de pedeapsă se poate face în libertate condiționată”, se arată în motivarea Tribunalului Prahova. Câteva luni mai târziu, Tănase avea să ucidă doi oameni.

A omorât doi oameni, cu un par, în mai puțin de jumătate de oră

Era într-o sâmbătă, pe 20 iulie 2024, chiar de Sf. Ilie. Tănase, care împlinise 64 de ani, a considerat că e şi ziua lui onomastică şi a dat o petrecere, în curtea casei sale din Udați-Mânzu. Cheful s-a întins până târziu, în noapte, iar printre invitați au fost şi Duțu Tudor, de 56 de ani, şi mama sa, Maria Tudor, de 75 de ani. Cei doi locuiau în aceeaşi casă şi erau rude prin alianță cu Tănase, căci părinții lui o cununaseră pe Maria Tudor.

La un moment dat, cei trei au început să se certe, din cauza unor datorii mai vechi şi a unui petec de pământ pe care Tănase voia să-l cumpere de la familia Duțu. El a lovit-o pe femeie, iar aceasta a plecat la ea acasă. Fiul ei a stat în continuare la petrecere şi, într-un târziu, el a rămas singur cu Tănase, în curtea acestuia.

Cel mai probabil, Duțu l-a amenințat că va reclama la poliție agresiunea asupra mamei lui. Tănase i-a tras mai întâi un pumn, iar apoi, în timp ce bărbatul era căzut pe aleea betonată, a luat un un par şi l-a lovit de mai multe ori în cap, până l-a omorât.

Tudor Duțu, o altă victimă a criminalului Iulian Tănase. Sursa foto: Facebook/Tudor Duțu

Pe urmă, a mers acasă la Maria Tudor, a intrat înăuntru şi, cu acelaşi par, a început să o lovească cu bestialitate pe bătrâna care a murit, din cauza loviturilor. Tănase a încuiat uşa de intrare și a luat cheile cu el.

Omorâse doi oameni, în mai puțin de jumătate de oră. S-a întors la el în curte, a luat o cazma şi a încercat să despice cu ea trupul bărbatului ce zăcea pe alee. Văzând că nu reuşeşte, a vrut să-l incendieze, dar s-a răzgândit. A săpat o groapă în spatele casei, a dus acolo cadavrul, cu o roabă, l-a înfăşurat în saci de nailon şi l-a aruncat înăuntru. Deasupra, a pus o tablă, câteva cazmale de pământ şi apoi a acoperit totul cu crengi.

Trei zile, nimeni n-a bănuit nimic. Miercuri, pe 24 iulie, fiica lui Duțu Tudor, care nu mai reuşise să ia legătura nici cu el, nici cu bunica ei, a sunat la nişte vecini. Aceştia i-au spus că de duminică nu mai văzuseră pe nimeni prin curte, şi-atunci tânăra, îngrijorată, a sunat la poliție.

Oamenii legi au intrat în curtea bătrânei şi-au găsit-o moartă în casă. Necropsia a stabilit că moartea ei fusese violentă. Iar fiul era în continuare dispărut. Tănase imaginase un dublu omor aproape perfect, căci se putea crede că bărbatul îşi omorâse mama şi apoi fugise, pentru a scăpa nepedepsit. Dar anchetatorii, meticuloşi, au refăcut ultimele ore din viața victimelor şi-aşa au ajuns în curtea lui Tănase, unde fusese cheful.

El nu mai era de găsit, dar polițiştii au observat imediat grămada de crengi şi pământul proaspăt răscolit, de sub ele. Au săpat și au descoperit trupul bărbatului dat dispărut. A doua zi, pe 28 iulie, Tănase a fost prins de poliție pe raza municipiului Buzău.

El şi-a recunoscut imediat faptele. După ce a ieşit de la audieri, sub paza celor de la trupele speciale, Tănase a spus, la întrebarea şablon a unui jurnalist, că nu regretă ce-a făcut. „Păi, de ce?”, a insistat jurnalistul. „Că nu vreau eu.” „Ați omorât două persoane!” „Puteam să te omor și pe tine!”, l-a avertizat criminalul în serie.

La procesul de la Buzău, criminalul cere să i se dea telefonul şi termene lungi

În decembrie 2024, Tănase a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni de omor calificat şi o infracţiune de profanare de cadavre sau morminte.

La Tribunalul Buzău, încă de la începutul procesului, el a susţinut că nu a comis faptele „cu premeditare şi cu intenţie”, apoi a cerut să i se restituie mobilul confiscat la momentul arestării, explicând că „mă aflu într-o anchetă la IPJ Slobozia (omorul comis asupra victimei Victoria Dobre - n.r.) şi ancheta nu avansează, pentru că am nevoie de unele numere de telefon, ca să-i propun ca martori. Nu înţeleg de ce nu mi se restituie telefonul, având în vedere că nu l-am folosit în comiterea faptei (dublul omor - n.r.).” Tribunalul Buzău i-a respins solicitarea.

Tănase a mai cerut instanţei „să dea dispoziţie” ca el să fie dus la analize, la IML. Iar din iulie 2025 a vrut să fie citat doar prin intermediul videoconferinţei. „Sunt cardiac şi nu mă simte bine, din cauza căldurii”, i-a spus el judecătorului. Și dorința i-a fost îndeplinită.

În noiembrie, s-a răzgândit şi a spus că doreşte să fie prezent personal la judecarea cauzei.

Apoi, în martie anul acesta, a cerut acordarea unui termen de judecată mai lung, pe motiv că „soţia (concubina - n.r.) urmează să vină din Anglia de sărbători şi îmi va angaja un apărător în acest dosar”.

După ce s-a schimbat titularul completului, Tănase a reamintit, în sala de judecată, că el recunoaşte fapta, dar nu aşa cum a fost ea descrisă în rechizitoriu şi, prin urmare, a cerut readministrarea probatoriului, deci continuarea procesului à la longue.

În iunie, el a solicitat înlocuirea avocatului său din oficiu (cerere respinsă de către instanţă), şi apoi a spus că doreşte din nou un termen de judecată mai lung, căci soţia lui vine iar în ţară, în august, şi vrea să-şi angajeze avocat. Instanța i-a respectat inculpatului dreptul la apărare şi a fixat următoarea şedință pe 15 septembrie, dată la care a fost acordat un nou termen de judecată foarte scurt, de numai două săptămâni.