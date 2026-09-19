Elena Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că România va fi traversată de o masă de aer foarte rece săptămâna viitoare. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar la munte, la altitudini mari, există o probabilitate ridicată de precipitații mixte și rafale de vânt de peste 70-80 km/h.

Răcire puternică în România

România se pregătește pentru o schimbare semnificativă a vremii începând de săptămâna viitoare, când o masă de aer foarte rece va aduce temperaturi sub valorile normale ale perioadei, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN. Șefa ANM a explicat că răcirea se va instala treptat, iar la munte, vremea va deveni deosebit de rece:

„Există o probabilitate destul de ridicată ca la altitudini mari să apară precipitaţii mixte. Iar vântul va atinge viteze la rafală de peste 70-80 km/h”, a declarat Elena Mateescu.

Potrivit directorului ANM, masa de aer rece va afecta în special jumătatea nordică a țării.

„La mijlocul săptămânii viitoare, masa de aer va fi foarte rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a ţării, mai ales, pentru că maximele în aceste zone nu vor mai depăşi 13-14 grade Celsius, în timp ce în sud vom mai conta pe valori de 18-20 de grade, inclusiv în Capitală”, a transmis șefa Administrației Naționale de Meteorologie.

Temperaturile scad începând de luni

Elena Mateescu a precizat că răcirea va fi resimțită încă de luni în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce sudul și sud-estul vor avea încă valori apropiate de cele de vară.

„Răcirea se va resimţi începând de la debutul săptămânii, când în vest, centru şi nord, valorile de temperaturi vor fi în scădere; contăm pe cel mult 19-20 de grade, în timp ce în zona de sud, sud-est a ţării vor mai fi posibile valori de 27-28 de grade”, a spus Mateescu.

Meteorologii estimează că de marți și miercuri, temperaturile vor coborî în toate regiunile țării: „De marţi şi miercuri, mai ales, temperaturile vor scădea în întreaga ţară, fiind chiar sub normele specifice perioadei în care ne aflăm”.

Miercuri ar putea fi cea mai rece zi a săptămânii viitoare

Potrivit șefei ANM, mijlocul săptămânii viitoare ar putea aduce cele mai scăzute temperaturi din interval: „Miercuri, săptămâna viitoare, este posibil să înregistrăm cea mai rece zi din săptămâna viitoare, pentru ca, ulterior, de joi, în a doua parte a săptămânii, este posibil să consemnăm mici variaţii de la o zi la alta; oricum, temperaturi în creştere, cu valori de până la 21-22 de grade”.

Finalul acestei săptămâni însă va aduce temperaturi de vară, în special în sudul țării.

„Până atunci însă, să ne bucurăm de acest final de săptămână, cu valori de temperaturi specifice anotimpului de vară, pentru că 32 de grade, în partea de sud a Olteniei sau în sud-vestul Munteniei, caracterizează o vreme de vară”, a transmis Elena Mateescu.

În același interval, maximele vor varia semnificativ la nivel național. „Ecartul valorilor la acest final de săptămână la nivelul maximelor fiind cuprins între 20 până la 32 de grade Celsius, chiar şi în Bucureşti - 30 de grade Celsius”, a concluzionat directorul ANM.