Săptămâna 21 – 27 septembrie 2026 aduce schimbări de energie, clarificări în relații și curajul de a lua decizii. Soarele intră în Balanță, Luna Plină din 26 septembrie scoate la suprafață situații care nu mai pot fi amânate, iar Marte în Leu aduce mai multă inițiativă și determinare.

Berbec: Luna Plină te pune în centrul atenției și te poate determina să iei o decizie importantă pentru viitorul tău.

Taur: Ai nevoie de mai multă odihnă și de timp pentru tine, iar o situație mai veche poate ajunge la o concluzie.

Gemeni: Prieteniile și proiectele de grup sunt în prim-plan, iar o colaborare poate trece într-o nouă etapă.

Rac: Cariera poate aduce schimbări sau rezultate importante, iar o decizie profesională nu mai poate fi amânată.

Leu: Apar oportunități legate de călătorii, studii sau proiecte noi, iar finalul săptămânii îți aduce mai multă energie.

Fecioară: Banii comuni și obligațiile financiare necesită atenție, fiind momentul potrivit pentru a încheia o situație complicată.

Balanță: Odată cu intrarea Soarelui în semnul tău, începe o perioadă favorabilă schimbărilor personale și noilor începuturi.

Scorpion: Programul și responsabilitățile profesionale cer reorganizare, iar sănătatea și odihna nu trebuie neglijate.

Săgetător: Dragostea și proiectele personale îți pot aduce surprize, iar o situație sentimentală poate deveni mai clară.

Capricorn: Familia și locuința devin prioritare, iar o problemă de acasă poate necesita o decizie rapidă.

Vărsător: Comunicarea este esențială, iar o veste, un document sau o conversație poate schimba direcția unui plan.