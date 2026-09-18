Roland Favre, un bărbat în vârstă de 63 de ani din Elveția, a fost concediat după patru decenii petrecute în aceeași companie, cu doar un an înainte de pensionare. După restructurarea firmei, a trimis peste 150 de candidaturi fără succes, înainte de a găsi, în cele din urmă, un nou loc de muncă.

Concediat cu un an înainte de pensionare

Pierderea locului de muncă cu puțin timp înainte de pensionare poate da peste cap planurile construite de-a lungul unei vieți. Pe lângă scăderea veniturilor, găsirea unui nou loc de muncă devine tot mai dificilă odată cu înaintarea în vârstă, iar experiența acumulată nu garantează o nouă oportunitate.

Aceasta este situația prin care a trecut Roland Favre, un cetățean elvețian care, la 63 de ani, a rămas fără serviciu după 40 de ani de muncă în aceeași companie.

Povestea carierei lui Roland Favre / Imagine generată cu AI

A început ca operator telefonic și a ajuns manager de logistică

Roland Favre și-a început cariera în companie ca operator telefonic, iar în decursul anilor a avansat până la funcția de manager de logistică. În tot acest timp a urmat cursuri de perfecționare, și-a asumat noi responsabilități și a lucrat ore suplimentare.

„Lucram ore în plus când toți ceilalți plecaseră deja”, a povestit el.

Compania a anunțat însă o restructurare care a dus la desființarea a aproximativ 200 de posturi în Europa, inclusiv al său și, potrivit La Razon, într-o primă fază, Favre nu a primit nicio compensație suplimentară și nicio ofertă de pensionare anticipată.

Abia după ce le-a comunicat angajatorilor că ia în calcul să apeleze la un avocat, a reușit să negocieze o compensație echivalentă cu șase luni de salariu. „Mă simt ca și cum m-ar fi aruncat la gunoi. Nu voiam să mă pensionez și nici acum nu vreau”, a declarat Roland Favre.

Peste 150 de CV-uri respinse

După ce și-a pierdut locul de muncă, bărbatul a trimis peste 150 de CV-uri și a contactat mai multe agenții de recrutare, fără să obțină un post permanent.

Singurul loc de muncă pe care l-a găsit a fost un contract temporar într-o companie de logistică. La un alt interviu de angajare, un responsabil din departamentul de resurse umane i-ar fi spus că posturile disponibile „atrag doar persoane tinere” și că firma are o politică internă care împiedică angajarea persoanelor cu vârsta de peste 55 de ani.

Din cauza lipsei de oportunități, Favre a început să ia în calcul pensionarea anticipată, însă consilierul său financiar l-a avertizat că o astfel de decizie i-ar reduce considerabil veniturile.

A găsit un loc de muncă: șofer de camion la aeroportul din Zürich

La câteva luni după concediere, situația sa s-a schimbat. Roland Favre a obținut un post permanent ca șofer de camion în aeroportul din Zürich. Spune că este un loc de muncă solicitant din punct de vedere fizic, dar îi oferă un salariu stabil.

„Pot să lucrez din nou. Asta este ceea ce contează. Iar pentru cineva pasionat de aviație, să își încheie cariera astfel este perfect”, a mărturisit elvețianul.

De ce este mai greu pentru persoanele de peste 55 de ani să își găsească un loc de muncă în Elveția

În Elveția, contribuțiile la sistemul de pensii cresc până la 18% după vârsta de 55 de ani, ceea ce face ca angajarea lucrătorilor mai în vârstă să fie mai costisitoare pentru companii.

La aceste costuri se adaugă stereotipuri legate de starea de sănătate, adaptarea la tehnologie și politici interne care, în unele cazuri, exclud angajarea persoanelor de peste 55 de ani. Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) a confirmat că, pe măsură ce vârsta crește, căutarea unui loc de muncă devine mai lungă și mai dificilă.

În acest context au apărut platforme precum 50plus-jobs.ch, Focus50plus și SeniorsAtWork, care promit să faciliteze reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani prin studii, ateliere și sisteme de potrivire bazate pe inteligență artificială. Eficiența reală a acestor platforme rămâne însă neclară, deoarece administratorii nu dețin date privind rata angajărilor, iar majoritatea ofertelor disponibile sunt temporare sau cu normă parțială.