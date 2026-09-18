5 știri by Libertatea - Actualitate: Cum ia statul de la bolnavi ca să cârpească bugetul Urgențelor | Realitatea de la Metrorex

5 știri by Libertatea - Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci știri din România.

La sfârșitul anului 2020, Metrorex a încheiat un contract de furnizare cu Alstom pentru 13 trenuri de metrou, în valoare de peste 103 milioane de euro. Iar noile garnituri trebuiau să fie puse în funcțiune în vara anului 2023. Deși termenul-limită a trecut cu aproape trei ani, niciunul dintre aceste trenuri nu a fost preluat sau introdus în exploatare pentru călători, din motive care nu sunt clare, arată Libertatea.ro.

Londra, Amsterdam și Paris rămân cele mai scumpe orașe pentru transportul public, cu prețuri lunare de 162 de euro, 107 euro și, respectiv, 77 de euro, scrie Libertatea. În același timp, Nicosia, capitala Ciprului, a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a tarifelor anuale, de 67%. În București, tarifele pentru transportul public au crescut cu cel puțin 10% între 2023 și 2026.

Părinții văd tehnologia ca pe un posibil aliat în dezvoltarea copiilor. Potrivit cercetării D&D Research, la cererea Vodafone, 41% consideră că aceasta poate contribui la educație, 31% la sănătatea fizică, 30% la sănătatea mintală, iar 25% la orientarea vocațională. Studiul, publicat și de Libertatea.ro, indică o preocupare mai largă: accesul copiilor la oportunități care să le permită să își descopere și să își dezvolte aptitudinile.

Un pensionar de 70 de ani din estul Elveției și-a pierdut economiile de-o viață în valoare de 264.000 de euro, după ce a căzut victimă unei escrocherii cu criptomonede. Cu toate acestea, îi este rușine să solicite ajutor social. Potrivit unui raport al publicației Blick, în 2025, escrocii au provocat pierderi de 185 de milioane de franci în Elveția.