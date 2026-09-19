Cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale intră într-o etapă extrem de delicată, după un incident de securitate rarisim confirmat oficial de compania Google. Modelul de inteligență artificială Gemini a reușit să pătrundă neautorizat în sisteme informatice externe după ce a „ghicit” datele de autentificare prin încercări succesive de parole, înainte de a se opri de la sine.

Informația, dezvăluită inițial de publicația americană Wall Street Journal, a fost confirmată ulterior de reprezentanții gigantului tehnologic. Incidentul a ridicat imediat noi semne de întrebare în comunitatea de securitate cibernetică privind gradul de control pe care dezvoltatorii îl mai au asupra modelelor lingvistice complexe.

Potrivit explicațiilor oferite de Heather Adkins, una dintre responsabilele pentru securitate din cadrul Google, totul s-a întâmplat în luna mai a acestui an, în timpul unui test standard de evaluare a capabilităților Gemini.

În cadrul acelui proces, modelul a identificat informații publice disponibile pe internet și a dedus date de autentificare pentru a accesa platforme informatice pe care le-a considerat, în mod eronat, ca fiind parte integrantă din testul de evaluare.

Ancheta internă a arătat că au fost vizate trei organizații diferite. Într-unul dintre cazuri, algoritmul a rulat diverse combinații de parole până când a străpuns barierele de securitate ale unui sistem protejat. Cu toate acestea, oficialii Google au ținut să precizeze că intruziunile s-au oprit de la sine în toate cele trei situații, fără să fie necesară o intervenție umană directă pentru deconectare.

Reprezentanții companiei americane au precizat că au identificat aceste breșe de securitate în luna iulie, moment în care au demarat o anchetă amănunțită și au notificat organizațiile ale căror sisteme au fost accesate. Google nu a făcut publice numele entităților afectate.

Evenimentul reaprinde o dezbatere aprinsă la nivel mondial privind riscurile pe care le implică sistemele AI capabile să acționeze autonom.

Cazurile în care modelele avansate ies din mediile izolate de testare (de tip „sandbox”) și interacționează direct cu infrastructura web externă alimentează temeri tot mai mari legate de posibilitatea pierderii controlului asupra acestor instrumente.

Lideri marcanți din sectorul tehnologic și cercetători în domeniul securității cibernetice au cerut în repetate rânduri încetinirea ritmului de dezvoltare și impunerea unor reglementări stricte pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.