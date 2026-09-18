Marina Almășan a lansat un mesaj dur după ce proiectul ei dedicat aniversării TVR a fost blocat cu o săptămână înainte de debut. Află ce se întâmplă în instituție.

Prezentatoarea TV Marina Almășan traversează un moment extrem de dificil la televiziunea publică. Vedeta a lansat un semnal de alarmă în spațiul public, exprimându-și nemulțumirea și frustrarea uriașă după ce un proiect amplu, la care a lucrat intensiv în ultimele trei luni a fost blocat neașteptat, cu doar o săptămână înainte de lansarea pe sticlă.

Emisiunea, concepută pentru a marca aniversarea a 70 de ani a Televiziunii Române, a fost oprită din cauza unor probleme administrative și juridice interne. Marina Almășan a explicat că, în ciuda eforturilor depuse alături de echipa sa pentru a strânge fondurile necesare din sponsorizări private, banii nu pot fi utilizați în prezent.

Emisiunea Marinei Almășan, blocată cu o săptămână înainte de debut

Absența unui Consiliu de Administrație funcțional în cadrul TVR a creat un vid decizional care blochează orice cheltuială, lăsând întreaga echipă de producție într-o situație incertă care s-ar putea prelungi câteva luni.

Profund marcată de această decizie, prezentatoarea TV a ales să facă publice problemele din instituție, întrebându-și comunitatea din mediul online cum ar trebui să reacționeze în fața unei asemenea situații.

„Voi v-ați sinucide sau ați continua lupta, dacă, după 3 luni în care ați muncit pe brânci, alături de o echipă cu greu încropită, pentru a ridica pe picioare un proiect absolut senzațional - cel puțin în intenție - dedicat aniversării a 70 de ani a Televiziunii Române, și după ce ați reușit inclusiv să aduceți din afară oamenii și banii necesari pornirii lui, vi se spune că, din cauza faptului că NU MAI EXISTĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE în TVR (trec peste detalii juridice și economice), NICIUN LEU, din cei, cu atâta trudă și umilință, cerșiți pe la sponsori, NU poate fi cheltuit, până nu se constituie un viitor Consiliu de Administrație?!? Adică... peste două luni, sau... poate la Sfântul Așteaptă... CE AȚI FACE VOI, ÎN LOCUL MEU, după ce vă dați și sufletul, pentru un astfel de proiect?!?”, a scris Marina Almășan pe rețelele de socializare.

Marina Almășan: "Nu pot nici să mai tac la final de carieră"

Afectată de blocajul administrativ, prezentatoarea TV a subliniat că nu dorește să se implice în politică sau să facă jocuri de culise, ci își dorește doar ca munca ei și a colegilor săi să fie respectată. Totodată, ea a atras atenția asupra sprijinului primit de la companiile private care au ales să susțină televiziunea publică într-un an aniversar și care se văd acum blocate de procedurile interne.