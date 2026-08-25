Experiența de pe litoralul polonez le-a oferit un cadru departe de opulență sau zgomot, punând accent pe simplitate, liniște și o conectare cu natura.

Mihai Petre, pe prosop direct pe nisip

Așa cum au povestit chiar ei pe rețelele de socializare, o zi pe plajă în nordul Poloniei nu seamănă deloc cu peisajul clasic din stațiunile mediteraneene sau de pe litoralul românesc. În loc de complexuri cu șezlonguri de închiriat, muzică și baruri de plajă, familia a preferat un stil tradițional local.

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Drumul către mare presupune traversarea unei păduri umbroase, iar echipamentul de plajă constă exclusiv în lucruri aduse de acasă: prosoape așezate direct pe nisip, o umbrelă proprie, un paravan special pentru a face față vântului aproape permanent și pachete cu mâncare, din care nu au lipsit tradiționalele chifle pufoase cu afine.

Mihai Petre, baie în Marea Baltică la 17 grade

Vremea capricioasă a zonei baltice, unde aversele scurte pot fi urmate rapid de raze de soare, face ca apa să aibă o temperatură scăzută, care depășește cu greu pragul de 17 grade Celsius. Acest detaliu nu l-a oprit însă pe Mihai Petre să încerce o baie în valuri.

Mihai Petre a descris experiența ca pe un adevărat „cold plunge”, mărturisind că apa rece are un farmec aparte după ce te obișnuiești cu ea și reprezintă o metodă excelentă de relaxare și răcorire. În plus, în timp ce se afla în apă, coregraful a avut parte de o surpriză din partea naturii: o focă și-a făcut apariția în larg, scoțând capul la suprafață.

„Marea Baltică – cu prosopul și gustări la pachet, în liniște, aproape singuri pe plajă. Temperatura aerului excelentă, dar apa rece – apropos – am văzut o focă scoțând din când în când capul la suprafața, mirată de prezenta noastră. Am reușit și de data asta să înot puțin. Îmi place apa rece, mai ales după ce mă obișnuiesc. Recomand plaja din nordul Poloniei doar dacă vrei să te răcorești cu adevărat și să scapi de înghesuiala și gălăgia tipică turismului de august în Europa, iar un cold plunge e numai bun. Pentru mine are un farmec aparte și mă relaxează enorm, mai ales ca trec printr-o zona împădurită superbă ca să ajung la plajă. Voua va place la mare, asa, mai pe răcoare ?”, le-a transmis Mihai Petre urmăritorilor săi.

Elwira Petre: „Umbrelă proprie, prosop direct pe nisip, mâncare pregătită de acasă”

Elwira Petre a explicat de ce preferă acest stil simplu și aproape de natură ori de câte ori revine pe meleagurile natale.

„Vremea aici, în nordul Poloniei, la Marea Baltică, este tare capricioasă. De multe ori plouă, bate vântul, iar câteva minute mai târziu… instant apare soarele. Am reușit însă să prindem câteva zile mai calde și am pornit spre plajă. Fără șezlonguri, fără muzică, fără baruri pe plajă. Așa arată un beach day aici: umbrelă proprie, prosop direct pe nisip, mâncare pregătită de acasă și, bineînțeles, un paravan care să te protejeze de vânt — pentru că vântul este aproape mereu prezent. Iar dacă vă întrebați cum este apa… temperatura ei cu greu depășește 17°C, așa că în mare intră, de obicei, doar cei cu adevărat curajoși. Și, dacă ai noroc, natura îți poate oferă și o surpriză: în anumite zone poți vedea chiar și foci în larg. Un spectacol neașteptat și unul dintre lucrurile care fac Marea Baltică atât de specială. Un beach day în stil polonez: simplu, natural. Și, bineînțeles, nu puteau lipsi chiflele pufoase cu afine, pe care le-am luat pentru o mică gustare pe plajă”, a mărturisit Elwira Petre.

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