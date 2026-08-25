„Ce am în geantă la un drum lung cu mașina: (Fără merdenele și croissant promit)

– Ouă fierte ambalate individual in folie de aluminiu, fără sare, păstrate în geantă termoizolantă.

Nu pățești nimic de la folia de aluminiu dacă alimentele sunt reci nu fierbinți, nu pui sare pe ele sau un sos acid. E practic aceeași folie în care e ambalată ciocolata dar n-am auzit pe nimeni să se îngrijoreze din cauza ei. Oul ține de foame și e concentrat în nutrienți

– Afine: sursă de vitamina C și fibre, se combină bine cu gustul ușor înecăcios al oului.

– Cafea

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– Curmale, mango, migdale toate ecologice, de la Bio Natur ca să am și un desert mai sănătos decât ce aș putea găsi în benzinărie”, a scris Carmen Brumă pe contul de socializare.

Zilele trecute, Carmen Brumă a împărtășit cu urmăritorii ei din mediul online un secret simplu și ieftin pentru menținerea sănătății digestive. Vedeta a atras atenția asupra unui produs tradițional românesc, extrem de accesibil, pe care mulți îl asociază doar cu pregătirea ciorbelor, dar care consumat ca atare aduce beneficii remarcabile organismului.

Este vorba despre borșul crud, nepasteurizat, o băutură fermentată pe care vedeta a găsit-o pe rafturile supermarketurilor.

„L-am găsit în supermarket cu 3 lei sticla. Simplu sau cu leuștean și țelină”, a scris Carmen Brumă pe pagina sa, alături de imagini cu produsul. Aceasta a explicat că băutura reprezintă o sursă excelentă de probiotice naturale, accentuând faptul că este vorba despre „băutura de 3 lei care ajută microbiomul”.







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