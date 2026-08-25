Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Brașov între anii 2000-2016, Aristotel Căncescu, a fost pus în libertate mai devreme din pedeapsa de 7 ani și 10 luni de închisoare, rezultată în urma contopirii pedepselor din două dosare de corupție în care fusese trimis în judecată de DNA în 2014 și în 2017:

Primul dosar viza fapte din perioada 2006-2014 privind atribuirea cu dedicație a unor contracte de reabilitare a drumurilor județene și renovarea Spitalului Județean către „firme de casă” – SC Gotic SA și SC Ramb Sistem SRL.

viza fapte din perioada 2006-2014 privind atribuirea cu dedicație a unor contracte de reabilitare a drumurilor județene și renovarea Spitalului Județean către „firme de casă” – SC Gotic SA și SC Ramb Sistem SRL. Al doilea dosar viza fapte din 2010-2013 în legătură cu alocarea unor sume din fondul de rezervă al C.J. Brașov către mai multe primării din subordine, bani folosiți ulterior pentru plata unor contracte supraevaluate.

Aristotel Căncescu a început executarea pedepsei pe 1 februarie 2022, iar condamnarea urma să expire la termen pe 21 decembrie 2029. Întrucât fostul președinte al CJ Brașov are peste 60 de ani, legea i-a permis să formuleze cerere de liberare condiționată la jumătatea pedepsei.

Cât a executat efectiv din condamnare fostul șef al CJ Brașov

Judecătoria Ploiești a admis pe fond cererea lui Aristotel Căncescu, pe data de 21 iulie 2026, cu următoarea motivare:

„ Instanţa reţine că pedeapsa condamnatului este de 2.860 de zile , iar, pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, era necesar ca aceasta să fi executat cel puţin 1/2 din durata închisorii, şi anume 1.430 de zile.

, iar, pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, era necesar ca aceasta să fi executat Analizând situația persoanei private de libertate prin raportare la fracția de pedeapsă necesar a fi executată pentru a se dispune liberarea condiționată, instanța constată că, în perioada cuprinsă între data de 01.02.2022, reprezentând data începerii executării pedepsei, și data de 06.05.2026, reprezentând data analizei situației condamnatului în comisia de liberare condiționată a Penitenciarului Ploiești, rezultă un număr de 1.556 zile , din care se impune deducerea perioadei de 393 zile aferente întreruperii executării pedepsei, întrucât pe durata acesteia executarea pedepsei a fost suspendată, acest interval neputând fi avut în vedere la stabilirea fracției de pedeapsă efectiv executate în vederea acordării liberării condiționate.

în comisia de liberare condiționată a Penitenciarului Ploiești, , din care se impune deducerea perioadei de 393 zile aferente întreruperii executării pedepsei, întrucât pe durata acesteia executarea pedepsei a fost suspendată, acest interval neputând fi avut în vedere la stabilirea fracției de pedeapsă efectiv executate în vederea acordării liberării condiționate. Astfel, perioada efectiv executată este de 1.163 zile (1.556 zile din care se scade perioada de 393 zile aferentă întreruperii executării pedepsei), la care se adaugă 336 zile reprezentând perioada executată în stare de arest preventiv/arest la domiciliu, 36 zile considerate executate suplimentar cu titlu de măsură compensatorie pentru executarea pedepsei în condiții necorespunzătoare și 89 zile considerate executate ca urmare a activităților lucrative, de instruire școlară și formare profesională prestate, rezultând un total de 1.624 zile considerate executate”, se arată în Hotărârea nr. 1419/2026.

Cu ce s-a lăudat Aristotel Căncescu în fața judecătorilor

Împotriva acestei hotărâri Parchetul a formulat contestație, care s-a judecat pe rolul Tribunalului Prahova.

Procurorii au susținut că „este nevoie de dovezi mai ample de îndreptare din partea contestatorului decât simpla conformare la regimul penitenciar”.

Un alt aspect din contestația Parchetului a fost acela că fostul președinte al CJ Brașov nu își asumă condamnarea, susținând în continuare că este nevinovat.

La rândul lui, Aristotel Căncescu a arătat că s-a comportat „impecabil” pe durata detenției:

„Contestatorul-inculpat (Căncescu Aristotel Adrian – n.r.), având ultimul cuvânt, este de acord cu apărătorii săi, solicită liberarea condiţionată, motivând că nu îl reprezintă un trecut infracţional.

Comportamentul din penitenciar a fost unul impecabil , s-a ocupat de reeducarea socială a deţinuţilor în Penitenciarul (Codlea – n.r.) prin programele şi proiectele care existau acolo.

, s-a ocupat de reeducarea socială a deţinuţilor în Penitenciarul (Codlea – n.r.) prin programele şi proiectele care existau acolo. A lucrat la capelă, la bibliotecă, a fost implicat în procesul de învăţământ a deţinuţilor, un penitenciar în care media de şcolarizare este de trei clase şi peste 100 de persoane analfabete.

A fost implicat încă de la primul număr în revista Penitenciarului, până la ultimul număr când a plecat, revistă cu un caracter puternic antidrog şi antirecidivă.

De asemenea, a scris două cărţi fără a cere nicio recompensă, tocmai pentru a nu se crede că pentru asta le-a scris sau că le-a scris altcineva, respectiv despre istoria Braşovului pe care o cunoaşte foarte bine şi istoria aviaţiei din Brașov , fiind inginer de aviaţie. A fost factor principal în construcţia aeroportului din Brașov.

respectiv despre pe care o cunoaşte foarte bine şi , fiind inginer de aviaţie. A fost factor principal în construcţia aeroportului din Brașov. Nu lasă un trecut infracţional în urmă, iar când a ieşit la pensie avea 45 de ani vechime în muncă. A fost inginer de aviaţie, şef de proiectare la fabrica de elicoptere din Brașov, cadru Universitar, 15 ani a condus Administraţia Judeţeană”, a arătat Aristotel Căncescu în ultimul cuvânt.

Reamintim că până în anul 2016, conform Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor, pentru fiecare lucrare științifică publicată ori brevet de invenție elaborat în detenție, persoana condamnată beneficia de 30 de zile considerate ca executate.

Legea a fost modificată în urma apariției fenomenului „scriitorilor din penitenciar”, anume persoane condamnate care scriau cărți pe bandă rulantă, fie cu ajutorul unor terți, fie redactau lucrări irelevante, totul pentru a obține zile-câștig.

Potrivit noii legi, indiferent câte cărți scrie un deținut pe durata executării pedepsei, i se pot scădea maximum 20 de zile în total (nu per carte). Totodată, au fost introduse criterii referitoare la elaborarea lucrărilor științifice.

Tribunalul Prahova: A manifestat un comportament constant pozitiv

Pe data de 12 august 2026, Tribunalul Prahova a respins contestația Parchetului și l-a pus în libertate pe fostul președinte al CJ Brașov:

„În ceea ce privește faptele pentru care (Căncescu Aristotel Adrian – n.r.) a fost condamnat, instanța reține că infracțiunile au fost săvârșite în urmă cu un interval considerabil de timp , în contextul exercitării unor funcții pe care petentul nu le mai deține și pe care nu le va mai putea ocupa ca urmare a interdicțiilor stabilite prin hotărârea de condamnare . Totodată, din fișa de cazier judiciar rezultă că petentul nu este cunoscut cu antecedente penale, nefiind în stare de recidivă.

, în contextul exercitării unor . Totodată, din fișa de cazier judiciar rezultă că petentul nu este cunoscut cu antecedente penale, nefiind în stare de recidivă. Din perspectiva evoluției pe parcursul executării pedepsei, instanța apreciază că persoana condamnată a manifestat un comportament constant pozitiv, nu a fost sancționată disciplinar , a fost recompensată prin acordarea unor beneficii prevăzute de lege și a participat la activitățile de reintegrare socială și la activități lucrative.

, a fost recompensată prin acordarea unor beneficii prevăzute de lege și a participat la activitățile de reintegrare socială și la activități lucrative. Totodată, evaluările finale efectuate în cadrul unității de detenție evidențiază existența unor factori protectivi care pot contribui la reintegrarea socială a persoanei condamnate. (…)

care pot contribui la reintegrarea socială a persoanei condamnate. (…) În esenţă, motivele de contestaţie invocate (de Parchet – n.r.), vizează în principal că una dintre condițiile acordării beneficiului liberării condiționate este ca persoana condamnată să dea dovezi temeinice de îndreptare ceea ce înseamnă că aceasta trebuia să aibă un comportament deosebit, merituos, de conştientizare a gravității faptelor sale și nu unul de conformare, previzibil.

ceea ce înseamnă că aceasta trebuia să aibă un comportament deosebit, merituos, de conştientizare a gravității faptelor sale și nu unul de conformare, previzibil. Astfel, o persoană care se află încarcerată ca urmare a săvârșirii unor infracțiuni grave , prin care s-a adus atingere unor valori sociale extrem de importante, trebuie să ofere dovezi de îndreptare mai ample decât simpla conformare la regulile din penitenciar.

, prin care s-a adus atingere unor valori sociale extrem de importante, Un comportament docil pe durata detenției poate fi apreciat ca fiind suficient doar în cazul unor persoane care, prin infracțiunile săvârșite (de o gravitate mai redusă), nu au dovedit un vădit dispreț față de cele mai importante valori sociale , apreciind că în prezenta cauză nu sunt îndeplinite condiţiile referitoare la existența dovezilor temeinice de îndreptare. (…)

doar în cazul unor persoane care, prin infracțiunile săvârșite (de o gravitate mai redusă), , apreciind că în prezenta cauză nu sunt îndeplinite condiţiile referitoare la existența dovezilor temeinice de îndreptare. (…) Potrivit mențiunilor cuprinse în procesul-verbal întocmit de Comisia pentru liberare condiționată, persoana condamnată (Căncescu Aristotel Adrian – n.r.) se află la cea de-a doua analiză în vederea liberării condiționate , iar în perioada amânării a manifestat un comportament pozitiv, fiind recompensată de trei ori și nefiind sancționată disciplinar, acumulând în total 12 recompense pe parcursul executării pedepsei.

, iar în perioada amânării a manifestat un comportament pozitiv, fiind recompensată de trei ori și nefiind sancționată disciplinar, De asemenea, conform aceluiași proces-verbal, persoana condamnată a continuat să participe, pe durata termenului de amânare, la activități și programe socio-educative.

În ceea ce privește participarea la activitățile desfășurate în cadrul locului de deținere, instanța reține că nu au fost înregistrate refuzuri de participare la activități și programe educaționale.

Potrivit evaluărilor psihologice efectuate, nu au fost identificate riscuri care să impună includerea persoanei condamnate în demersuri psihologice specifice, însă, pe parcursul executării pedepsei, aceasta a participat și a finalizat o activitate psihologică semi-structurată având ca obiectiv valorificarea resurselor personale , precum și o activitate psihologică facultativă.

, precum și o activitate psihologică facultativă. Referitor la criticile unităţii de parchet contestatoare vizând o presupusă neasumare de către condamnat a hotărârii judecătorești definitive , atitudinea intimatului faţă de condamnarea şi pedeapsa pronunţate împotriva sa, instanţa de control judiciar subliniază că scopul executării pedepselor și a măsurilor educative privative de libertate este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni (…).

, atitudinea intimatului faţă de condamnarea şi pedeapsa pronunţate împotriva sa, instanţa de control judiciar subliniază că scopul executării pedepselor și a măsurilor educative privative de libertate este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni (…). Astfel, în acord cu instanța de fond, având în vedere toate aceste elemente – conduita din detenție, lipsa abaterilor disciplinare, recompensele acordate, participarea activă la programele educaționale, precum și intervalul semnificativ de timp scurs de la săvârșirea faptelor, tribunalul apreciază că intimatul a conștientizat gravitatea comportamentului infracțional , a interiorizat valorile sociale fundamentale și a manifestat reale progrese în procesul de reeducare.

– conduita din detenție, lipsa abaterilor disciplinare, recompensele acordate, participarea activă la programele educaționale, precum și intervalul semnificativ de timp scurs de la săvârșirea faptelor, , a interiorizat valorile sociale fundamentale și a manifestat reale progrese în procesul de reeducare. Tribunalul apreciază că perioada executată din pedeapsă este suficientă pentru atingerea scopului preventiv-educativ al sancțiunii penale, (astfel că – n.r.) va respinge contestația formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, ca nefondată”, se arată în Hotărârea nr. 397/2026.

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