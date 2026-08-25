Un reactor deja în lucru pentru un submarin care nu există pe șantier

Investiția masivă din Anglia presupune adăugarea a peste 100.000 de metri pătrați de spațiu de producție și birouri, echivalentul a aproximativ 19 terenuri de fotbal, potrivit publicației AutoNocion. Pe lângă infrastructura fizică, proiectul va genera 1.170 de locuri de muncă , care se vor adăuga celor peste 5.500 de angajați deja existenți în divizia Rolls-Royce Submarines.

Un detaliu strategic important scos la iveală în timpul ceremoniei oficiale de extindere din 3 iulie 2026 este ritmul în care se desfășoară producția. În cadrul vizitei oficiale la uzina din Derby, demnitarii britanici au putut observa că se lucrează deja la cel de-al cincilea reactor destinat noii clase de submarine SSN-AUKUS.

Producția reactoarelor nucleare este un proces extrem de lung și complex, motiv pentru care componentele energetice se asamblează cu mult timp înainte de construcția navei propriu-zise. Prima debitare de oțel pentru corpul primei nave din această nouă clasă va avea loc abia în anul 2027.

Extinderea capacității industriale vine direct în sprijinul strategiei de apărare a Regatului Unit, publicată recent în Planul de Investiții pentru Apărare. Documentul oficial prevede alocarea a aproape 20 de miliarde de lire sterline (aproape 24 miliarde de euro n.r.) suplimentare pentru programul nuclear de apărare în următorii patru ani și vizează construcția a până la 12 submarine de atac din clasa SSN-AUKUS pentru Marina Regală, destinate să înlocuiască actualele nave din clasa Astute începând cu sfârșitul anilor 2030.

Planurile de extindere a fabricii Rolls-Royce din Derby – Anglia. Foto: Rolls-Royce plc/Facebook

Australia finanțează direct o fabrică aflată la 16.000 de kilometri depărtare

Dimensiunea proiectului de la Derby este amplificată de parteneriatul trilateral de securitate AUKUS. Australia, o țară care nu deține nicio centrală nucleară comercială pe teritoriul său, a luat decizia strategică de a opera submarine cu propulsie nucleară.

Pentru a-și asigura flota, guvernul de la Canberra a ales să nu dezvolte o industrie nucleară internă de la zero, ci să achiziționeze reactoarele complete, complet sudate și pregătite de instalare, direct de la Rolls-Royce Submarines. Din acest motiv, Australia contribuie direct cu 2,4 miliarde de lire sterline pe o perioadă de zece ani pentru finanțarea extinderii fabricii britanice din Derby.

Fabrica Rolls-Royce din Derby-Anglia. Foto: Rolls-Royce plc/Facebook

Conform calendarului strategic stabilit prin acordul internațional, Australia va achiziționa inițial între trei și cinci submarine din clasa Virginia de la Statele Unite începând cu anii 2030, pentru ca ulterior, la începutul anilor 2040, să introducă în dotare propriile submarine SSN-AUKUS construite la șantierele navale din Osborne, Australia de Sud, dar propulsate de reactoare fabricate în Marea Britanie.

Comandarea din timp a componentelor nucleare și extinderea infrastructurii industriale confirmă faptul că programele globale de apărare navală își recalibrează lanțurile de aprovizionare pentru următoarele decenii, transformând unitatea din Derby într-unul dintre cele mai importante puncte strategice ale alianțelor occidentale.

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