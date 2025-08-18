De ce se umflă picioarele în zona gleznei

De ce se umflă picioarele

Umflarea picioarelor este cunoscută medical sub numele de edem. Este un simptom destul de frecvent, care poate avea cauze variate, de la cele banale și trecătoare, până la probleme de sănătate serioase, care necesită atenție medicală. Practic, edemul apare atunci când lichidul se acumulează în țesuturile de sub piele, făcând ca zona afectată să pară mai voluminoasă, mai grea sau chiar tensionată.

Umflarea picioarelor nu este o boală în sine, ci un semnal de alarmă că organismul răspunde la un dezechilibru, fie el circulator, metabolic, inflamator sau mecanic. Când edemul apare brusc, este dureros sau se asociază cu alte simptome severe, este esențial să fie investigat cât mai repede, pentru a exclude afecțiuni grave și a începe tratamentul potrivit.

Circulația deficitară a sângelui

Un motiv foarte des întâlnit este circulația deficitară a sângelui în venele picioarelor. Atunci când sângele nu se întoarce eficient către inimă, lichidul tinde să se adune în glezne și gambe, mai ales spre seară sau după perioade lungi de stat în picioare sau pe scaun. Varicele sunt un exemplu vizibil al acestei probleme.

Retenția de lichide din cauze cardiace, renale sau hepatice

Bolile inimii, mai ales insuficiența cardiacă, pot duce la umflarea picioarelor pentru că inima nu mai pompează sângele cu forță suficientă, iar lichidul ”stagnează” în circulație, infiltrându-se în țesuturi.

Afecțiunile rinichilor, care reduc capacitatea de filtrare a sângelui, pot provoca acumularea de apă și sare în organism, manifestată prin edeme.

La fel, bolile ficatului pot scădea producția de proteine care mențin lichidul în vase, favorizând trecerea acestuia în țesuturi.

Factori hormonali

Schimbările hormonale, cum se întâmplă în sarcină sau în perioada premenstruală, pot favoriza retenția de apă. În timpul sarcinii, edemele sunt frecvente, mai ales în ultimele luni, însă este nevoie de un control medical pentru că pot exista există și cauze mai grave, cum ar fi preeclampsia.

De asemenea, unele afecțiuni endocrine, cum ar fi hipotiroidismul, pot produce edeme persistente, uneori însoțite de senzația de ”picioare grele”.

Preeclampsia

Preeclampsia este o afecțiune care pune viața în pericol și care poate apărea în timpul celui de-al doilea sau al treilea trimestru de sarcină sau până la 6 săptămâni după naștere.

Afecțiunea implică o tensiune arterială periculos de mare și proteine în urină. Poate provoca diverse simptome, inclusiv dureri de cap, modificări ale vederii, creștere în greutate și edeme.

Preeclampsia care apare în timpul sarcinii poate afecta și fătul, arată medicalnewstoday.com.

Inflamații, infecții sau traumatisme

Dacă umflătura apare doar la un picior și este însoțită de durere, roșeață și senzație de căldură locală, cauza poate fi o inflamație sau o infecție. Loviturile, entorsele, fracturile sau intervențiile chirurgicale pot determina, de asemenea, umflarea zonei, ca răspuns natural al organismului.

Cheaguri de sânge

Aceasta este o cauză mai gravă și necesită atenție imediată. De obicei, umflarea este unilaterală (doar la un picior) și poate fi însoțită de durere, senzație de tensiune și modificarea culorii pielii.

Anumite medicamente

Anumite tratamente pot avea ca efect secundar retenția de lichide: unele antihipertensive, antiinflamatoare nesteroidiene, corticosteroizi, contraceptive orale sau medicamente pentru diabet.

Artrita

Artrita, fie ea reumatoidă, psoriazică, gutoasă sau degenerativă (artroză), poate provoca umflături în jurul articulațiilor picioarelor. De obicei, în artrită edemul este însoțit de durere, rigiditate matinală și uneori roșeață locală. Spre deosebire de edemul de cauză circulatorie, acesta afectează în special zona articulației și nu toată gamba.

Factori de stil de viață

Statul mult timp în picioare sau pe scaun, purtarea hainelor sau încălțămintei prea strâmte, temperaturile ridicate și consumul excesiv de sare pot provoca edeme temporare, fără legătură cu o boală gravă.

Reacții la temperatură

Căldura intensă poate dilata vasele de sânge și favoriza acumularea de lichid în țesuturi.

De ce se umflă picioarele în zona gleznei

Umflarea picioarelor apare adesea în zona gleznei pentru că aici se întâlnesc mai mulți factori anatomici, fiziologici și de gravitație care favorizează acumularea de lichid.

În primul rând, este nevoie să ne imaginăm cum funcționează circulația sângelui. Inima pompează sângele oxigenat spre țesuturi prin artere, iar sângele ”folosit” se întoarce înapoi spre inimă prin vene. Această întoarcere venoasă nu este un proces tocmai pasiv, pentru că sângele din picioare trebuie să urce împotriva gravitației, iar pentru asta se folosește de o combinație între pompa musculară (mușchii gambei care se contractă la mers), valvele venoase (care împiedică sângele să se întoarcă în jos) și mișcările respiratorii.

Zona gleznei este cel mai îndepărtat punct de inimă din întregul corp în ceea ce privește traseul circulației venoase. Asta înseamnă că presiunea pe care gravitația o exercită asupra coloanei de sânge din vene este aici maximă atunci când stăm mult timp în picioare sau pe scaun. Această presiune suplimentară face ca o parte din lichid să se infiltreze în țesuturi.

În plus, țesuturile din jurul gleznei au mai puțină masă musculară decât gambele sau coapsele. Mușchii ajută la pompajul sângelui, așa că zonele cu musculatură redusă se bazează mai puțin pe această ”pompă naturală” și sunt mai expuse la stagnarea lichidului.

Și sistemul limfatic joacă un rol aici. Limfa este un lichid care drenează din țesuturi resturile și surplusul de apă, iar vasele limfatice din zona gleznei trebuie să transporte lichidul tot în sus, împotriva gravitației. Orice factor care le încetinește activitatea (oboseală, inflamație, compresie mecanică) va favoriza edemul în această zonă.

Un alt aspect ține de faptul că pielea și țesutul subcutanat de la gleznă sunt mai elastice și mai subțiri decât în alte regiuni ale piciorului. Astfel, modificările de volum sunt mai vizibile și se instalează mai rapid.

Ce putem face când ni se umflă picioarele

Când umflarea picioarelor apare din cauze obișnuite, cum ar fi statu mult în picioare, temperaturi ridicate, haine sau încălțăminte care strâng, vorbim de un fenomen temporar, legat în mare parte de circulație și de gravitație, nu de o boală. În aceste situații, scopul este să ajutăm sângele și limfa să se întoarcă mai ușor spre inimă și să reducem presiunea din zona gleznelor.

Odihnă cu picioarele ridicate

Stai întins și ridică picioarele pe o pernă sau pe brațul canapelei, astfel încât să fie puțin mai sus decât nivelul inimii. 15–20 de minute, de câteva ori pe zi, ajută mult la drenajul lichidului acumulat.

Mișcare regulate

Dacă stai mult la birou sau în picioare, mișcă gleznele în cercuri, ridică-te pe vârfuri și coboară pe călcâie la fiecare 30–60 de minute. Mersul ușor stimulează pompa musculară a gambelor, împingând sângele în sus.

Hidratare corectă

Paradoxal, consumul insuficient de apă determină organismul să rețină lichide. Bea 1,5–2 litri de apă pe zi (mai mult dacă este foarte cald sau faci efort).

Reducerea consumului de sare

Excesul de sare favorizează retenția de apă. Înlocuiește-o parțial cu ierburi aromatice, condimente și lămâie pentru gust.

Activități prietenoase cu circulația

Înotul, bicicleta de apartament sau yoga stimulează circulația fără a suprasolicita articulațiile.

Când este obligatoriu să mergi la medic dacă se umflă picioarele

Umflarea picioarelor, în special atunci când apare lent și simetric la ambele membre, este adesea un fenomen trecător, mai ales dacă are o explicație evidentă, cum ar fi statul prelungit în picioare, căldură excesivă, sarcină, efort fizic intens. Totuși, există situații în care edemul nu este doar un inconvenient, ci un semnal de alarmă care indică o problemă medicală serioasă și care cere prezentarea urgentă la medic.

Umflare bruscă și dureroasă la un singur picior

Dacă un singur picior se umflă brusc, mai ales în zona gambei sau a gleznei, însoțit de durere, senzație de tensiune, piele caldă și uneori roșeață sau modificare de culoare, trebuie luată în calcul tromboza venoasă profundă (formarea unui cheag de sânge într-o venă profundă). Aceasta este o urgență, deoarece cheagul se poate desprinde și poate ajunge la plămâni.

Umflare asociată cu dificultăți de respirație

Când edemul picioarelor este însoțit de respirație greoaie, oboseală accentuată la efort sau în repaus, palpitații, poate fi vorba de insuficiență cardiacă. În această situație, inima nu mai reușește să pompeze eficient sângele, ceea ce duce la acumularea lichidului în țesuturi (edem periferic) și în plămâni (edem pulmonar). Simptomele pot apărea rapid sau se pot agrava progresiv, dar necesită evaluare medicală fără întârziere.

În sarcină, asociată cu alte simptome

Umflarea asociată cu dureri severe de cap, tulburări de vedere sau creștere bruscă în greutate în sarcină poate fi un semnal.

La gravide, o astfel de combinație de simptome poate indica preeclampsia, o complicație serioasă caracterizată prin hipertensiune și afectarea organelor interne, cu risc major atât pentru mamă, cât și pentru făt. În acest caz, este necesar consult medical imediat, chiar dacă sarcina este avansată și umflarea picioarelor părea normală până atunci.

Umflare cu febră, roșeață și durere locală

Aceste semne pot sugera infecții ale pielii și țesuturilor subcutanate, cum este celulita bacteriană. Dacă nu este tratată rapid cu antibiotice, infecția se poate extinde, ajungând în sânge.

Umflare însoțită de scăderea bruscă a cantității de urină

Acestea sunt semne ale unei posibile insuficiențe renale acute sau agravarea unei boli cronice de rinichi. Rinichii nu mai filtrează corect sângele, iar organismul reține apă și săruri în exces.

