Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Un accident neobișnuit a avut loc în districtul Karamürsel, provincia Kocaeli, în noaptea de 20 spre 21 iulie, când un motociclist a pierdut controlul vehiculului său și a intrat prin vitrina unui restaurant.

Incidentul a generat momente de panică printre clienți și angajați, fiind surprins în întregime de camerele de supraveghere ale localului.

Motociclistul, identificat ca YG., se deplasa pe strada Amiral din cartierul Kayacık când, din motive necunoscute, a pierdut controlul vehiculului.

Motocicleta a intrat direct prin geamul restaurantului, lovind un client care lua cina la acea vreme. Impactul a fost atât de puternic încât clientul a fost aruncat câțiva metri și a fost rănit.

„Nu am înțeles ce se întâmplă. Totul a fost atât de rapid. Mâncam liniștit, iar dintr-o dată am văzut motocicleta venind spre mine”, a declarat victima.

După incident, martorii au alertat imediat autoritățile. Echipele medicale și poliția au ajuns rapid la fața locului.

Personalul medical i-a oferit primul ajutor clientului rănit chiar în restaurant, înainte de a-l transporta la spitalul de stat din district pentru tratament suplimentar. Poliția a demarat o anchetă.

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