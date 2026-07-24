Frustrarea lui Trump în războiul din Iran

Într-o întâlnire recentă la Casa Albă, Trump a criticat dur liderii iranieni, pe care i-a numit „nebuni” și „scursuri”, conform unei surse citate de The Wall Street Journal. Războiul, despre care președintele credea inițial că va dura doar câteva săptămâni, a generat costuri economice ridicate, o scădere a popularității sale și pierderi umane – peste o duzină de militari americani au murit.

În aprilie, Trump a încercat să oprească violențele prin anunțarea unui armistițiu, iar în iunie a semnat un memorandum de înțelegere pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Totuși, aceste eforturi au fost urmate rapid de noi atacuri. „Iranul a încălcat acordul, a atacat nave comerciale și a ucis soldați americani. Președintele Trump nu va tolera acest comportament terorist”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Escaladarea recentă a conflictului a inclus atacuri ale militanților houthi asupra petrolierelor saudite, determinând o creștere abruptă a prețurilor la petrol.

Trump a amenințat cu „pedepse militare majore” dacă atacurile continuă. În același timp, relațiile cu Israelul, unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA, au devenit tensionate. Potrivit unui oficial din administrație, Trump a evitat întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în ciuda eforturilor acestuia de a organiza o întrevedere.

Amenințări la adresa președintelui și a consilierilor

Războiul a avut repercusiuni personale asupra liderilor americani. Serviciile de informații au avertizat asupra unor planuri iraniene de asasinare a lui Trump și a unor consilieri.

La o întâlnire în Turcia, președintele a decis să folosească o versiune mai veche a avionului Air Force One pentru siguranță, conform unui articol din The Wall Street Journal. Decizia a fost influențată de temeri legate de securitatea aeronavei oferite de Qatar.

Pe fondul războiului, Trump a încercat să se concentreze pe probleme economice. La o vizită în Georgia, președintele a promovat inițiative de sprijinire a familiilor și de reducere a costurilor. Totodată, el le-a cerut companiilor petroliere să scadă prețurile la combustibil înainte de alegerile de la mijlocul mandatului, potrivit surselor.

Trump continuă să creadă că Iranul nu ar trebui să dețină arme nucleare. Deși consilierii Jared Kushner și Steve Witkoff încă speră la un acord de pace, scepticismul domină administrația.

„Cred că președintele consideră că a oferit o șansă păcii”, a declarat Michael McCaul, membru al Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților. „Acum revine la planul A, operațiunea militară”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE