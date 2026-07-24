Unul dintre constructorii proiectului a publicat joi, 23 iulie, imagini video cu lucrările de la Planșeul Unirii. Construcții Erbașu a informat că șantierul din Capitală intră într-o nouă fază ce va permite redeschiderea, în curând, a traficului pe tronsonul dinspre Splaiul Independenței către Bulevardul Corneliu Coposu.

„Continuăm lucrările conform graficului de execuție. Am ajuns la 95% din demolarea vechiului planșeu, 97% dintre piloții de fundare sunt executați, iar noua structură este realizată în proporție de peste 65%. Acest progres va permite și redeschiderea unui nou tronson de drum, pe direcția Splaiul Independenței către Bulevardul Corneliu Coposu”, a precizat Construcții Erbașu, pe Facebook.

Lucrările de refacere și consolidare a Planșeului Unirii sunt realizate de asocierea Construcții Erbașu (lider), BogArt și Concrete & Design Solutions. Investiția este derulată de Primăria Sectorului 4 și finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

„Planșeul Unirii din București este unul dintre cele mai complexe proiecte pe care le construim astăzi, necesitând nu doar resurse și experiență, ci și capacitatea de a construi în inima Capitalei, fără ca orașul să își încetinească ritmul”, a mai explicat constructorul.

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a precizat recent că noua structură va rezista „pentru următorii 100 de ani”. De asemenea, pe 20 iulie, acesta informa că lucrările de la Planșeul Unirii vizează terminarea forajelor și turnarea grinzilor de coronament, care vor fi turnate peste piloții forați, pentru „a prelua și distribui uniform greutatea noului planșeu și a traficului rutier”.

„Sunt pregătite elementele necesare pentru noile secțiuni ale planșeului, astfel încât să putem da drumul la circulație înainte de începerea noului an școlar”, a precizat, pe 20 iulie, Daniel Băluță, într-o postare pe Facebook.

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