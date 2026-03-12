Medici care combat dezinformarea în mediul online

Pentru Dorin Chioțea, evenimentul a fost în primul rând un motiv de bucurie, dar și o ocazie de a sublinia rolul tehnologiei și al comunicării corecte în medicină.

„O bucurie, în primul rând, pentru că am vorbit despre inovație. În calitate de companie media digitală, inovatoare și dornică de progres aici în România, și pe termen lung în România, Ringier a venit cu această idee pentru zona medicală, care a fost foarte bine primită de medici de elită, de oameni care utilizează tehnologie de top și care au o grijă fără cusur față de pacienții români”, a spus Chioțea.

Evenimentul premiază medicii care contribuie la combaterea dezinformării medicale și care explică publicului, pe înțelesul tuturor, informații bazate pe dovezi științifice. Potrivit redactorului-șef Libertatea, acești doctori investesc mult timp în această misiune.

„Vorbim de doctori care își rup din timp, își rup chiar dintr-o parte din activități, din timpul de lucru, dar mai ales din timpul liber, ca să promoveze și să transmită știință pură pe înțelesul tuturor”, a spus el.

O muncă de echipă în spatele galei

Pregătirea evenimentului a presupus o muncă amplă din partea echipei, chiar dacă publicul vede în principal momentul de pe scenă.

„A fost o muncă interesantă, o muncă de echipă. A fost ca atunci când ne pregăteam de nuntă”, a spus Dorin Chioțea, explicând că organizarea a presupus coordonarea invitaților, a medicilor premiați și a numeroaselor detalii logistice.

În spatele galei s-a aflat o echipă numeroasă.

„Lumea se gândește doar la cel sau cei de pe scenă, pentru că ei sunt cei mai vizibili, dar în spate cred că au fost cel puțin 50 de oameni care au muncit pe brânci pentru seara aceasta”, a adăugat el.

Medicina viitorului: tehnologie, dar cu omul la timonă

Redactorul-șef Libertatea consideră că digitalizarea va avea un rol tot mai important în medicină, mai ales în domenii precum radiologia sau investigațiile medicale, însă decizia finală trebuie să rămână la medic.

„Cred că este necesară digitalizarea (…) dar cu toate astea este nevoie de mintea, de judecata umană pentru ele. Oricât ai compara milioane de radiografii pe care le-ai înmagazinate în memoria unui supercomputer, omul, până la urmă, judecata, creierul, simțul, flare-ul nu pot fi înlocuite încă de nimic”, a spus Chioțea.

Tehnologia poate accelera diagnosticul și intervențiile, inclusiv prin chirurgia robotică realizată la distanță, dar medicul rămâne esențial în procesul decizional.

„Ăsta va fi viitorul, dar, repet, tot cu omul la timonă”, a subliniat el.

Ce i-a rămas în minte după gală

Întrebat ce lucruri i-au rămas în minte după eveniment, Dorin Chioțea a vorbit despre valorile pe care le-a observat la medicii premiați.

„Pasiunea, inovația și grija față de semeni sunt impresionante la medicii români”, a spus el.

În opinia sa, majoritatea doctorilor din România merită aprecierea publicului pentru munca lor.

„Cred cu putere că 90-95% dintre doctorii din România merită pomeniți cu cinste, cu plăcere și cu onoare de către public”, a concluzionat redactorul-șef Libertatea.