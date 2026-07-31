Puii erau aduși ilegal din România

Ancheta desfășurată de autoritățile din Hexagon a scos la iveală un mecanism bine structurat prin care peste 300 de pui au fost aduși ilegal pe teritoriul Franței și ulterior vânduți unor persoane private., relatează Europe1.fr. Miza financiară uriașă a afacerii clandestine le poate aduce acuzaților pedepse uriașe.

Detalii revoltătoare ies la iveală în dosarul de trafic cu animale de companie în care sunt judecate două românce și un medic veterinar din regiunea Île-de-France. Anchetatorii au refăcut traseul puilor de Teckel pitic și au stabilit că patrupedele erau aduse ilegal din Europa de Est, în special din România, pentru a fi plasate pe piața franceză la prețuri uriașe.

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Cei implicați își desfășurau activitatea pe platformele de mică publicitate destinate persoanelor fizice, unde publicau anunțuri atractive însoțite de fotografii cu puii și numere de identificare aparent verificate. Pentru fiecare exemplar de Teckel pitic, cumpărătorii de bună-credință plăteau sume cuprinse între 1.000 și 1.800 de euro, crezând că achiziționează animale crescute în condiții legale.

Un lătrat i-a dat de gol

Deși afacerea clandestină funcționa încă din anul 2024 și generase profituri uriașe din vânzarea a aproape 300 de pui, întreaga rețea s-a prăbușit dintr-un motiv banal: plângerea unui vecin deranjat de zgomotul constant din locuința unde erau ținute animalele.

Pe lângă plângerile legate de lătratul continuu care deranja vecinii, investigațiile poliției franceze au fost declanșate și de numeroasele reclamații venite din partea celor care au achiziționat patrupedele.

Oamenii au realizat că au fost înșelați imediat după ce au adus animalele acasă. Puii prezentați pe internet drept exemplare perfect sănătoase și cu documente în regulă s-au dovedit a fi neconformi cu rasele sau caracteristicile promise și, mai grav, sufereau de afecțiuni medicale severe.

Avocatul asociației pentru protecția animalelor „Stéphane Lamart”, constituită parte civilă în dosar, a subliniat absurdul situației. Avocatul Patrice Grillon a precizat că este incredibil cum o rețea de o asemenea amploare, care aducea câini din România de mai bine de doi ani, a ieșit la iveală abia când un vecin a mers la poliție să se plângă de lătratul repetat al puilor.

Extinderea cercetărilor de către anchetatorii francezi a scos la iveală complicitatea directă a unui medic veterinar din regiunea pariziană. Rolul acestuia era esențial pentru funcționarea afacerii, el fiind cel care elibera carnete și carduri de identificare false pentru animale. Prin eliberarea acestor acte fictive, veterinarul încerca să mascheze originea reală a puilor și să le creeze o identitate legală pe teritoriul francez.

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