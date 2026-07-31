În timpul unei examinări ecografice de rutină, un cuplu a fost martorul unui gest ieșit din comun: fetița lor, încă nenăscută, a schițat un zâmbet clar pe chip în momentul în care tatăl ei a început să-i vorbească, potrivit The New York Post.

Imaginile capturate cu ajutorul unei ecografii de înaltă rezoluție au surprins trecerea fetiței de la o stare de repaus la o expresie facială senină, buzele curbându-se într-un zâmbet vizibil imediat ce vocea masculină s-a auzit în camera de examinare. Scena i-a lăsat fără cuvinte pe viitorii părinți.

Deși pentru părinți reacția părea o minune, specialiștii în obstetrică și ginecologie oferă explicații științifice pentru acest fenomen.

În jurul săptămânii 18 de sarcină, sistemul auditiv al fătului începe să se dezvolte, iar până în săptămâna 24, bebelușul este capabil să recepționeze și să răspundă la sunetele care vin din mediul exterior, dincolo de zgomotele interne ale corpului mamei.

Vocea tatălui, având frecvențe mai joase, penetrează mai ușor lichidul amniotic, fiind percepută distinct de făt. Medicii explică faptul că fătul nu doar că aude sunetele repetate, dar învață să recunoască vibrațiile și intonațiile vocilor familiare. Zâmbetul sau mișcările de relaxare observate pe ecograf reprezintă adesea un răspuns la un stimul auditiv liniștitor, care oferă un sentiment de siguranță.

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