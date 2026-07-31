După cum a dezvăluit chiar vedeta, pentru a ajunge în Italia ea a optat pentru mersul cu trenul, nu cu avionul, din cauza anxietății de zbor. Iar traseul a fost București – Budapesta – Viena – Innsbruck – Veneția – Milano!

Anca Serea a plecat către Milano cu trenul

„Nu am mai urcat într-un avion de 10 ani. Așa că pentru mine fiecare vară începe într-un vagon de dormit sau cu mașina”, scria Anca Serea peste un clip video postat pe Instagram.

Iar la descrierea acestuia prezentatoarea TV avea un alt mesaj: „Dacă sunteți curioși cum este o călătorie București – Budapesta – Viena – Innsbruck – Veneția – Milano cu vagonul de dormit, lăsați-mi întrebările voastre în comentarii. Promit să vă răspund la toate și să vă arăt fiecare etapă a drumului”!

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Anca Serea dezvăluia și că toată familia ei a plecat cu avionul, în timp ce ea merge separat.

„Duminica mea a început foarte devreme, cu multe valize, copii de pregătit și multă agitație! David m-a dus la gară, iar Leaha a rămas cu ochii în lacrimi. Mi-a fost greu să o las acasă, chiar dacă știu că mâine ne vom revedea cu toții la Milano, când vor ajunge Adi și copiii.

De mulți ani nu mai zbor. Anxietatea de avion m-a făcut să aleg trenul sau mașina, iar între timp acesta a devenit mai mult decât un mijloc de transport. Prima oprire: Viena. Destinația finală: Milano! Sper doar să nu ratez conexiunile! Mâine noapte vom fi din nou împreună, iar asta face ca fiecare kilometru să merite”, a mai spus vedeta.

Vedeta a vorbit cu fanii de pe Instagram

După ce a ajuns la Milano, Anca Serea și-a continuat dialogul cu fanii, pe care îl începuse încă din momentul în care a plecat din București.

„Unii oameni măsoară bogăția în bani. Eu o măsor în șase suflete care mă strigă «Mama» de sute de ori chiar și vacanță, în trenuri care ne duc spre locuri noi, în dimineți fără grabă, în râsetele și hârjoneala permanentă de pe străzile necunoscute și în serile în care adormim foarte târziu obosiți, dar fericiți.

Da, uneori e haos. Sunt bagaje, planuri care se schimbă și multă alergătură. Dar într-o zi copiii vor crește, iar ceea ce va rămâne nu sunt lucrurile pe care le-am cumpărat, ci amintirile pe care le-am construit împreună. Pentru mine, asta înseamnă adevărata bogăție”, a scris Anca Serea pe Instagram, rugându-i pe internauți să spună dacă sunt de acord cu ea.

„Respect și admirație pentru oamenii care înțeleg adevărata valoare a bogăției” și „Respect și armonie” i-au scris unii dintre fani. „Vă mulțumesc pentru apreciere! Va îmbrățișez” și „Doamne ajută” le-a răspuns Anca Serea.

„Aveți dreptate, dar și fără bani este foarte greu”, a scris alt fan, iar Anca Serea i-a răspuns imediat: „Așa este”!

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