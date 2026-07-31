Alexandru Nazare, după discuțiile cu Moody’s: România are argumente solide pentru menținerea ratingului

„Am continuat azi dialogul cu reprezentanţii Moodys, iar între timp aşteptăm raportul Fitch din această seară. Am avut o discuţie complexă, în cadrul căreia am prezentat execuţia bugetară, măsurile pentru reducerea deficitului, evoluţia veniturilor şi cheltuielilor, reformele în derulare şi planurile de finanţare pentru viitor”, a transmis Nazare pe Facebook.

România a înregistrat progrese semnificative în primul semestru al anului, inclusiv o reducere considerabilă a deficitului bugetar, creşterea veniturilor şi menţinerea cheltuielilor sub control. În plus, investiţiile şi fondurile europene rămân motoarele principale ale economiei, potrivit ministrului.

Nazare a precizat că discuţiile cu agenţiile internaţionale sunt „foarte exigente”, deoarece nu se limitează la indicatorii financiari, ci analizează şi stabilitatea politică şi capacitatea ţării de a respecta direcţia fiscal-bugetară asumată. „România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerenţă şi responsabilitate”, a mai adăugat acesta.

Sursă foto:Facebook/Alexandru Nazare

În contextul adoptării proiectelor de reforme incluse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Nazare a subliniat că formaţiunile politice şi-au asumat un rol responsabil în procesul legislativ. Planul este esenţial pentru accesarea fondurilor europene vitale pentru economia ţării.

Ministrul a repetat importanţa continuării ajustării fiscale şi a demonstrării rezultatelor acesteia prin argumente clare şi măsurători relevante, menționând că „România are capacitatea de a continua reformele necesare”.

Decizia agenției Fitch în privința ratingului de țară al României este așteptată în această seară.

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