CFR Călători vrea să se asigure pentru orice scenariu posibil

Operatorul național de transport feroviar de pasageri din România intenționează să încheie o poliță de asigurare pentru noile rame electrice PESA, care urmează să fie introduse în circulație, potrivit unui anunț publicat recent în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP). Contractul va acoperi o gamă largă de riscuri, inclusiv incidente provocate de mecanici aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, relatează publicația Club Feroviar.

Potrivit anunțului de licitație intitulat „Servicii de asigurare a vehiculelor feroviare în caz de evenimente generatoare de daune, respectiv a personalului care operează, deservește sau întreține vehiculele feroviare în caz de accidente de muncă pe durata efectuării serviciului cu acestea – rame electrice PESA”, valoarea totală estimată a contractului variază între 935.645 și 26.908.850 de lei.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 4 septembrie 2026, ora 15.00.

Detalii despre vehiculele și personalul asigurat

Programul de asigurare vizează atât vehiculele feroviare, cât și personalul care le operează. Planul include 22 de rame electrice interregionale (RE-IR) și 37 de rame electrice regionale (RE-R). În plus, polița va acoperi răspunderea angajatorului pentru accidentele de muncă ale personalului implicat în operarea, întreținerea sau deservirea vehiculelor feroviare.

Pentru ramurile Interregio, asigurarea se va extinde asupra a 100 de mecanici, 10 mecanici instructori și 210 șefi de tren. În cazul ramurilor Regio, polița va acoperi 200 de mecanici, 15 mecanici instructori și 340 de șefi de tren.

Riscurile acoperite de polița de asigurare

Pe lista riscurilor asigurate figurează, astfel, accidentele, dezastrele naturale, dar și pagubele generate de erori umane, inclusiv de conducerea sub influența alcoolului sau de furturi.

Obiectivul principal al contractului este protejarea activelor și personalului CFR Călători împotriva unui spectru larg de riscuri, precum:

– Accidente feroviare;

– daunele produse în urma conducerii ramelor electrice sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise;

– Dezastre naturale, precum cutremure, furtuni, inundații și avalanșe;

– Prăbușirea clădirilor, podurilor sau tunelurilor;

– Acte de vandalism, inclusiv graffiti sau distrugerea dotărilor interioare;

– Furturi, inclusiv de componente și subansambluri;

– Alte incidente, precum căderi de corpuri străine, prăbușiri de vehicule de pe calea de rulare sau coliziuni cu aparate de zbor.

Asigurarea va acoperi și cheltuielile suplimentare necesare pentru remedierea daunelor, inclusiv transportul și curățarea materialului rulant afectat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE